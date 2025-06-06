Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

Спутник телезрителя >>
6 июня 2025
Но ведь отчаявшийся Бог – это же человек, дорогой мой!
«Солярис», Станислав Лем

Пространство вечной зимы и не закончившегося Средневековья. На Арканаре - планете-близнеце Земли — живут люди, которые похожи на нас (не во всем, конечно, но все-таки). Возрождение тут не случилось, и начались гонения на книгочеев и на образ мысли, искусство ушло из жизни людей, едва зародившись, оставив арканарцев наедине с собственным несовершенством. Здесь есть подобие государства, и подобие религиозного института, но они сеют семена еще большего невежества. Население планеты нечистоплотно во всех смыслах: все сморкаются, плюются, орут благим матом без причины и чешут покрытые струпьями спины, большинство людей измазаны грязью так, словно она служит им второй кожей.

«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

Последний фильм Алексея Германа — вольная экранизация одноименной повести братьев Стругацких — это новый круг ада, еще более мрачное место, чем заснеженное пространство сталинского СССР в «Хрусталев, машину!». В той картине уже звучали ноты будущей симфонии: кажется, фильм «Трудно быть Богом» родился из сцены, в которой генерала медицинской службы (Юрий Цурило) бросают в машину к уркам. В клаустрофобическом пространстве кузова, заполненном темнотой и уродливыми лицами, происходит акт насилия маленьких и слабых над большим и сильным. В «Трудно быть Богом» таким клаустрофобическим пространством насилия оказывается целая планета, а моральными насильниками - целая раса. И никакие миссионерские отряды из более развитых мест тут дело не поправят.

Группа землян, которые должны были помочь арканарцам, смешались с общей серостью, - кто-то спился, кто-то ссучился. Дон Румата (бенефис Леонида Ярмольника) просыпается посреди собственного дома, где вовсю хозяйничают рабы - чешут вшивые головы, ходят в его сапогах, слоняются из угла в угол. Местный люд считает, что род Руматы Эстерского произошел от Бога, а значит, и сам Румата богоподобен. Он средневековая версия полковника Курца, великого воина, (само)провозглашенного бога и идола, вытесанного из тьмы. На самом деле - уставший человек, который предпочел бы смерть этим нескончаемым мукам и бесконечным мимикрическим процессам. Румата отлично владеет мечом, но никого не убивал - только отрезал уши, как древние воины или солдаты во Вьетнаме. Облачившись в доспехи, благородный дон превращается в языческое чудовище - насекомоподобное орудие убийства с двумя острыми рогами. И, прекрасно понимая, к чему все идет, он молится: «Господи, если ты есть, останови меня». Но все, что должно произойти, происходит. «Бог же может устать?» - задается успокаивающим вопросом Румата, пытаясь смыть грех Арканарской резни в исходящей паром луже. Впрочем, и это тщетно, на этой планете «водой грехов не смоешь», как говорит один из его слуг.

«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

Герман демонстрирует лишь прелюдию к предполагаемой симфонии смерти: в доме Руматы собираются солдаты Святого Ордена, Румата надевает доспехи, спускается к «гостям» и убивает одного из них. Судя по разрушительным последствиям, зрелище самой резни человек просто не перенес бы. Даже для Руматы это тяжкое переживание, "большой взрыв", после которого он может наконец неспешно уехать в повозке в белеющую от снега даль. И трудно предсказать, что там впереди - еще более холодная зима посреди снежной пустыни или солнечные дни, сменившие мировую ночь.

Под видом Арканара братья Стругацкие изобразили тогдашнюю современную жизнь нашей страны. В киноверсии «Трудно быть Богом» также недвусмысленны переклички с советским прошлым. На арканарской версии гобоя Румата играет нечто, что здесь можно назвать джазом, - острое, обидное, проникновенное. Он цитирует Пастернака, выдавая за свои стихи знаменитые строки: «Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку...» Он Гамлет, который живет в век, вывихнутый настолько, что если попытаться его вправить, будет перелом. Безумие одной огромной коммуналки любого может свети с ума: человек решит, что он бог и пойдет вершить правосудие, Бог же может устать и спуститься на планету, чтобы покарать крошечные существа, упивающиеся собственной мерзостью.

«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

В оптике Алексея Германа насквозь видны все персонажи фильма - жалкие и ничтожные, неумелые, неумные, склонные к суеверию и обскурантизму. Кадр наполнен снегом и грязью, залит разочарованием и экскрементами. Это еще более радикальная вселенная, чем в «Фаусте» Александра Сокурова или «Туринской лошади» Белы Тарра. Однако если и рассуждать о каких-то параллелях в мировой культуре, то на ум приходит не они, и даже не Брейгель с Босхом, а «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, первая сцена в котором - полет древнерусского изобретателя на воздушном шаре. Герман снял словно бы макабрическую, вывернутую наизнанку версию «Рублева». Здесь тоже есть мысль о полете: «Летать учимся! И все больше вниз!» - говорит один из многочисленных персонажей, который мимолетно возникает на переднем плане этого вечно движущегося муравейника-шапито.

Герой Леонида Ярмольника бродит по полотнам живущего своей жизнью Арканара, вдыхает этот смрадный воздух, жалеет окружающих - и еще сильнее на них злится. В его усталой и закопченной фигуре можно признать настоящего интеллигента, который все видит, все понимает, но ничего не может изменить. Об этом неоднократно писали Стругацкие (еще подробнее - в «Обитаемом острове»): гордиев узел мечом не разрубить, но, раз бог молчит, можно попробовать.

"Трудно быть Богом"

версия для печати

обсуждение >>
№ 25
Galatey (Луганск)   11.05.2019 - 20:35
Фильм не для фантастов не для философов. Фильм для тех кто любит чернуху, американские пироги.Никакой художественной и смысловой идеи не несет. Показывает что мы, славянский мир можем снимать как-америка.... читать далее>>
№ 24
SpirtuOzz (Курск)   2.12.2018 - 20:51
Экран все время заполнен бессмысленным движением, сморканием, шмыганием, почесыванием. Надоедает моментально. Достал этот дурацкий сверхреализм. читать далее>>
№ 22
Waylander (Москва)   19.09.2018 - 21:05
Тот случай, когда рецензия оказалась на порядок лучше мерзопакостного фильма (который у меня не хватило ни сил, ни терпения досмотреть до конца). читать далее>>
№ 21
khazad_dum   19.09.2018 - 17:23
Поздравляю, Алексей. Кажется, вы начинаете писать читабельные рецензии. Не сглазить бы. читать далее>>
№ 20
sevara   6.10.2016 - 10:18
В свое время ТББ произвел на меня неизгладимое впечатление. Давно ждала выхода фильма на экран. Смотреть не смогла. За грязью и вонью потерялся смысл. "Трудно быть Богом", да, но ведь "Через... читать далее>>
Всего сообщений: 23
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Робот Аркаша и диафильмы: Музей кино объявил программу «Ночи музеев»
Не верь в хюгге: «Девушка с иглой» — эффектный скандинавский фильм, претендующий на «Оскар»
Лучше вы к нам: инопланетяне в новом российском кино
В «Гараже» покажут фильмы Тарковского, Сокурова, Германа
Онлайн-премьера неигровой ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» состоится 9 декабря
Дмитрий Тюрин назначен режиссером экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»
Небесные тела истории: 85 лет Алексею Юрьевичу Герману
Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Стругацкого
«Атака титанов». Финал: Заключительная глава. Часть I. Конец эпохи взаимной ненависти?
«Танцы насмерть»: Ты у меня попляшешь
По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал
Эд Вуд, король трэша
«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х
20 лучших экранизаций XXI века
«Послание к человеку»–2019: «Раскрашенная птица». Смерть — это мы
Леонид Ярмольник: «Самый большой талант детей – умение слышать родителей»
В Санкт-Петербурге пройдут показы фильмов Алексея Германа
Российское кино: очень краткая история
«Каро. Арт» представит «Человека, который удивил всех» 15 сентября
Все фильмы Алексея Германа на большом экране
Поиск по меткам
Алексей ФилипповРоссийские фильмыЭкранизация
персоны
Олег БотинКонстантин БыковЕвгений ВаженинВалерий ВеличкоДмитрий ВладимировВиктор ГаховАлексей ГерманЕвгений ГерчаковВадим ГоликовГеннадий ГолубевМихаил ГуроИгорь ДобряковВасилий ДомрачёвЮрий ДумчевЕлена ЖуковаАлексей ЗлобинРамис ИбрагимовВиктор ИзвековАлександр ИльинВладимир Ильин (II)Виталий ИсаковАнастасия КаптуренкоСветлана КармалитаДмитрий КарповАлександр КарпуховЮрий КлименкоСергей Коковкин (II)Анатолий КондюбовВладимир КосмидайлоГеоргий КропачёвЮрис ЛауциньшВиктор ЛебедевАлександр ЛевитЕвгений Левицкий (II)Анвар ЛибабовАльгимантас МацейнаПётр МеркурьевАндрей МокеевНаталья МотеваЕвгений МундумРушан НасибулинЮрий НифонтовАндрей ОбарухинАнна ОвсянниковаАлександр ОрловскийНиколай Павлов (VI)Борис Петров (II)Ольга Преснякова-ХархалеваБорис РатушныйЮрий Решетников (II)Леонид РивманВладимир РозыграевМарина РокинаАлександр РонисАлександр СелезнёвМихаил СилантьевЕвгений СиротинВадим Смирнов (II)Константин Смирнов (III)Дмитрий Соловьёв (II)Михаил ТеплицкийЭльмира ХабибуллинаЮрий ЦурилоАлексей ЧардымскийАлександр ЧередникАлександр ЧуткоТомас ШараповЛеонид ЯрмольникАндрей Ярочкин
фильмы
Трудно быть Богом

фотографии >>
«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране фотографии
«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране фотографии
«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране фотографии
«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.
Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Арбат
Елена Аржаник
Татьяна Пельтцер
Юлия Полынская
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Сандра Бернхард
Роман Вильхельми
Гэри Грэм
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Элли Кендрик
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен