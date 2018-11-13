«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры

Данила Козловский в романтической версии «Очень страшного кино»
В фантазии авторов «Академия вампиров»
- это трогательная история взросления и женской дружбы между мороем Василиссой Драгомир (Люси Фрай
) и ее подругой-телохранителем дампиром Розой Хэзэвэй (Зои Дойч
). Девушки сбегают из академии, потому что там скучно, нельзя объедаться вкусняшками и ни у кого нет iPhone 5. Василиссе - потенциальной королеве вампиров всея Америки - угрожает опасность: то ли от банды новой подруги ее экс-бойфренда, то ли от лап стригоев (вампиры, выбравшие темную сторону, у которой, как известно, вкусняшки есть).
Киноверсия озабоченной книги для подростков (первого из шести вампирских романов Рэйчел Мид
), написанной от лица семнадцатилетней Розы Хэзэвэй, явно метила на место «Сумерек»
, но оказалась всего лишь романтической версией «Очень страшного кино»
. В каждой небрежно снятой сцене кто-нибудь из персонажей ведет себя как идиот, а главные героини выдают какой-нибудь глубоко философский перл из серии «бывает время, когда девушка права, даже если она не права»
. Складывается впечатление, что режиссер Марк Уотерс
взялся экранизировать фанфик семнадцатилетней девушки-русофила, которая придумала школу, где учатся по ночам, а большинство персонажей носят славянские имена и фамилии: Спиридон, Дмитрий Беликов (Данила Козловский
), Лисса Драгомир, Эллен Кирова (Ольга Куриленко
) и другие приятные для русского уха слова.
У постановщика лент «Спайдервик: Хроники»
и «Пингвины мистера Поппера»
получился суровый боевик, вывернутый наизнанку: все персонажи мужского пола присутствуют тут для мебели или в качестве потенциальных любовников для главных героинь, как бы запутавшихся в себе лесбиянок-феминисток, для которых важнее всего сказать последнее слово в самом глупом споре.
Форма «Академии вампиров» удивительно подходит содержанию: плохо и совсем не талантливо снятое кино конгениально графоманской книге, где во время драки главная героиня успевает поправить волосы и подумать, что ее соперник вполне себе сексапильный субъект. Примечательно, что сохранить лицо в этом музее восковых фигур (большинство актеров не имеет ни малейшего представления, что им играть) удалось Даниле Козловскому, Ольге Куриленко и, может быть, Зои Дойч. Бойтесь сиквелов, дары приносящих.
«Академия вампиров» в прокате с 27 февраля.
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