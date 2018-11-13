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«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры

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13 ноября 2018
Данила Козловский в романтической версии «Очень страшного кино»

«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры

В фантазии авторов «Академия вампиров» - это трогательная история взросления и женской дружбы между мороем Василиссой Драгомир (Люси Фрай) и ее подругой-телохранителем дампиром Розой Хэзэвэй (Зои Дойч). Девушки сбегают из академии, потому что там скучно, нельзя объедаться вкусняшками и ни у кого нет iPhone 5. Василиссе - потенциальной королеве вампиров всея Америки - угрожает опасность: то ли от банды новой подруги ее экс-бойфренда, то ли от лап стригоев (вампиры, выбравшие темную сторону, у которой, как известно, вкусняшки есть).

«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры

Киноверсия озабоченной книги для подростков (первого из шести вампирских романов Рэйчел Мид), написанной от лица семнадцатилетней Розы Хэзэвэй, явно метила на место «Сумерек», но оказалась всего лишь романтической версией «Очень страшного кино». В каждой небрежно снятой сцене кто-нибудь из персонажей ведет себя как идиот, а главные героини выдают какой-нибудь глубоко философский перл из серии «бывает время, когда девушка права, даже если она не права». Складывается впечатление, что режиссер Марк Уотерс взялся экранизировать фанфик семнадцатилетней девушки-русофила, которая придумала школу, где учатся по ночам, а большинство персонажей носят славянские имена и фамилии: Спиридон, Дмитрий Беликов (Данила Козловский), Лисса Драгомир, Эллен Кирова (Ольга Куриленко) и другие приятные для русского уха слова.

«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры

У постановщика лент «Спайдервик: Хроники» и «Пингвины мистера Поппера» получился суровый боевик, вывернутый наизнанку: все персонажи мужского пола присутствуют тут для мебели или в качестве потенциальных любовников для главных героинь, как бы запутавшихся в себе лесбиянок-феминисток, для которых важнее всего сказать последнее слово в самом глупом споре.

«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры

Форма «Академии вампиров» удивительно подходит содержанию: плохо и совсем не талантливо снятое кино конгениально графоманской книге, где во время драки главная героиня успевает поправить волосы и подумать, что ее соперник вполне себе сексапильный субъект. Примечательно, что сохранить лицо в этом музее восковых фигур (большинство актеров не имеет ни малейшего представления, что им играть) удалось Даниле Козловскому, Ольге Куриленко и, может быть, Зои Дойч. Бойтесь сиквелов, дары приносящих.

«Академия вампиров» в прокате с 27 февраля.


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«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры фотографии
«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры фотографии
«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры фотографии
«Академия вампиров»: Гордость и предубеждение и вампиры фотографии
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обсуждение >>
№ 4
klaudiya (мценск)   1.04.2015 - 21:06
у каждого человека свой вкус на разные вещи,одним фильм понравился,другим нет и поэтому не нужно никого упрекать...Автор этой серии видела сюжет по своему(правда сам сюжет сильно по моему растянут на такое... читать далее>>
№ 3
роза9121 (адлер)   21.03.2014 - 22:08
офигенный фильмец мне понравилось, сейчас книгу читаю. очень хочу еще раз посмотреть, подскажите где можно скачать. читать далее>>
№ 2
Ariona (СПб)   10.03.2014 - 12:49
Мне фильм не понравился, ожидала гораздо большего. Однако автор данного отзыва хоть бы потрудился прочитать книгу, прежде чем писать, что она "озабоченная". Лесбиянки-феминистки? Ну вы загнули.... читать далее>>
№ 1
Balrog   4.03.2014 - 17:56
А чего еще можно было ждать от такой в конец затасканной хрени? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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