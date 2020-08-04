«Спираль»: Баг на баге

Интеллектуальный боевик в Москва-Сити
Молодой и талантливый хакер из Новосибирска, для эффектности именующий себя Алексом вместо Алексея (Анатолий Руденко
), приезжает в Москву в поисках перспектив. Вихрь столичной жизни быстро возносит его к высотам – программист получает неплохие деньги, фрилансом выполняя рутинные компьютерные сборки, встречает Катю (Кларисса Барская
) – студентку медицинского с модельной внешностью, которую героически спасает от едва не сбившей ее машины. И все, кажется, хорошо, но душа все время требует большего. Так Алексей попадает в закрытый клуб экстремальных приключений «Спираль»
, членам которого предлагается участие в квестах различной сложности, а за победу - еще и кругленькая сумма. В таком деле не может не быть хитроумного соперника – таким для Алексея становится Стас (Константин Крюков
). Новичкам везет, но до поры до времени. Удачливого парня кто-то подставляет, после чего дополнительные порции адреналина уже вряд ли нужны. За обвинениями в ограблении, покушением на жизнь и недоверием любимой девушки следует постепенное погружение в мир, где всем заправляет босс крупной корпорации Сайбек (Александр Яцко
), с которым бедолага-программист вступает в вынужденное противодействие.
Режиссерский дебют Андрея Волгина
в полнометражном кинематографе наилучшим образом характеризует поговорка «первый блин – комом». Задумка вполне ясная – снять остросюжетный боевик по-голливудски со всеми соответствующими атрибутами, вроде спецэффектов, трюков и быстрых монтажных склеек, соответствующих динамике фильма. И чтобы не мусолить избитые каноны жанра, авторы попытались сделать главного героя не Брюсом Уиллисом
, а этаким интеллектуалом-пацифистом, который всегда предпочтет хакнуть компьютер антагониста вместо прямого мордобоя.
Легкий научно-фантастический флер, сопровождающий фильм, заставляет вспомнить о поединках в киберпространстве не то из «Трона: Наследие»
, не то из «Матрицы»
- обе ленты, надо полагать, создатели имели в виду. Но если над сюжетом очевидным образом работали, пытаясь ввести хитроумные заговоры, схемы разоблачения и прочие элементы, которые должны захватить зрителя в капкан напряжения, то чудовищные диалоги убивают все зерно рациональности в «Спирали». В сравнении с их неправдоподобностью выигрывает даже сама концепция клуба экстремальных приключений, организующих парашютные прыжки с башен Москвы-Сити.
Другой очевидный провал – это романтическая линия фильма. Все начиналось, в целом, не так плохо – классический любовный треугольник, ревность, испытания, недоверие. Затем, в какой-то момент все эти перипетии исчезают – и не потому, что главную героиню похищают – о love-story просто забыли, и задолго до этого момента. Разумеется, когда нужно было организовать сложную схему игры и заставить противника в нее сыграть – тут нет места романтическим чувствам, но тогда совершенно нелепым выглядит ультиматум главного героя отпустить похищенную Катю, иначе в игре он участвовать не будет. Видимо, протагонист забыл, что игру организовал он сам и заинтересован в ней в первую очередь, а создатели фильма так увлеклись почти покадровой аллюзией на знаменитый эпизод из «Миссия невыполнима»
, что упустили эту, да и многие другие, сюжетные неувязки.
Сделать ленту по-настоящему стильным боевиком не вышло, хотя попытки проглядывают. А представить зрителю захватывающую картинку, как ни странно, получилось – после просмотра нехотя воспринимаешь Москву в контексте визуальной стилистики фильма – через фильтр гламурного хай-тека под агрессивную танцевальную долбежку с радио Energy.
обсуждение >>