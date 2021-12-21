«Лего. Фильм»: Жизнь без инструкции

Семейное кино о борьбе за креативность
Коварный Лорд Бизнес настолько не любит любое проявление спонтанности, что готов зафиксировать всё на своих местах насильно… навсегда! И тогда будет «Всё у нас прекрасно!»
— как поётся в песенке, звучащей по утрам во всех радиоприемниках городка из Лего — Кирпич-града. Голливуд обращается к самому известному конструктору как материалу для создания фильма о том, как креативность и кропотливость сталкиваются в масштабном конфликте. Каждый, кому доводилось возиться с конструктором Лего, тем самым принимал участие в создании собственного мира. Любой отдельный фрагмент этого мира может быть легко собран прямо по инструкции, которую содержит каждый набор. Но совсем другое удовольствие — придумывать свои собственные оригинальные комбинации. Это проявление творческой индивидуальности, творение без шаблонов.
Главный герой «Лего Фильма»
Эммет привык всегда всё делать по инструкции. У него есть чёткий распорядок дня с тщательно выверенным типом и количеством упражнений по утрам и даже с рассчитанной (обязательно высокой) ценой на кофе. В выполнении указаний он хорош, но среди своих коллег и знакомых ничем не выделяется. Однако судьба распоряжается так, что Эммету выпадает роль избранного — одного из Великих Мастеров, восставших против порядков Лорда Бизнеса.
Фильм предназначен для семейного просмотра и функцию развлечения выполняет по полной. Яркие краски, забавные диалоги и высокая динамичность понравятся как детям, так и взрослым. В «Лего Фильме» есть и экшн, и шутки, и любовь. Отдельного внимания заслуживает присутствие известных персонажей поп-культуры, таких как Бэтмен или Гэндальф. Умиляться заставляет розовая Кисонька-единорог с большими невинными глазками.
«Лего Фильм» несёт чёткое послание. Лорд Бизнес, желающий навсегда склеить детали конструктора в заданном порядке, выступает главным негодяем. Великие Мастера же представляются отчаянными революционерами, защищающими свободу фантазии и креативность. Тем не менее, во время борьбы оказывается, что именно умения действовать по инструкции восставшим не хватает. Более того, главный герой Эммет не только отстаивает «золотую середину», но и примиряется с главным врагом, решая, что и Лорд Бизнес тоже совсем не плохой. Такой выход из конфликта позволяет подчеркнуть общую правду обеих сторон.
Но долго ли будет удерживаться достигнутый компромисс? В конце фильма вновь звучит песня «Всё у нас прекрасно», столь нелюбимая поначалу революционерами. Примирение с Лордом Бизнесом — это снова закрепление тотального порядка, пусть и с некоторыми уступками. Финал обставлен мажорно и радостно, но в то же время заставляет задуматься, насколько удачен оказался компромисс. Не есть ли подобное решение — лишь отказ от реализации своих желаний? Семейный фильм пытается примирить всех, торжествуют мир и любовь, но не окажется ли новый порядок очередной западнёй — закономерный вопрос.
Создатели «Лего. Фильма», таким образом, выпустили удачный продукт, способный порадовать зрителя. Но за красочной оболочкой прячется настойчивое предложение отказаться от борьбы за свои идеалы. Остаётся только надеяться, что посмотревшие фильм дети не решат, что их самые смелые амбиции — слишком радикальны, а потому не нужны вовсе.
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