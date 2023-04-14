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«Дубровский»: Наше всё

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14 апреля 2023

Современное прочтение классического произведения

«Дубровский»: Наше всё

Новый фильм о Дубровском сложно назвать полноценной экранизацией — от повести Пушкина в фильм вошло немногое. Так бывает, когда действие классического сюжета переносится в наши дни. Герои повести осовременены следующим образом: помещик Кирилл Троекуров (Юрий Цурило) стал могущественным олигархом, Андрей Дубровский (Александр Мезенцев) — директором фермерского кооператива, его сын Владимир (Данила Козловский) — лощеным столичным юристом, а Маша Троекурова (Клавдия Коршунова) — выпускницей лондонского колледжа, скучающей в отцовском имении.

В первые 20 минут экранного времени современное прочтение выглядит даже убедительно, зато после финала трудно избавиться от ощущения, что пушкинские персонажи здесь нужны только как предлог для обличительной репрезентации современной российской действительности. В основных сюжетных линиях еще можно узнать пушкинский текст, и это один из безусловных плюсов данной экранизации. Однако в фильме задействовали те архаичные мотивы повести, которые в XXI веке уже не работают и требуют определенной актуализации. В этом смысле довольно подозрительно воспринимается Маша Троекурова, не отступившая от литературного прототипа ни на шаг; несмотря на заграничное образование и способность к критическому мышлению, она остается провинциальной безынициативной барышней, позволяющей другим принимать за себя решения.

«Дубровский»: Наше всё

Бессмысленный и беспощадный русский бунт, который олицетворяют восставшие против чиновничьего произвола жители Кистеневки — вечная тема для российской действительности. Рефлексия авторов над идеями современного протестного движения и его репрезентации средствами массовой информации в фильме очевидна, и, кстати, не лишена иронии: разбойные нападения и бунтарские выходки архетипичных русских мужиков в прямом эфире освещается каналом НТВ, представляющим ту самую объективную прессу, которой верит наивная Маша Троекурова. Видимо поэтому до девушки так поздно доходят вести о смерти Дубровского-отца — этого по НТВ не показали.

Тем временем, направить провинциальный русский бунт в оформленное и цивилизованное протестное движение у столичного адвоката Дубровского никак не выходит. С его гуманистическими идеалами он максимально далек от народа, поэтому, отвоевав для кистеневцев набитый валютой чемодан, ему совершенно невдомек, что сельские жители не ринутся в ближайший обменный пункт. Впрочем, Дубровский, хотя и не забывает простом народе, искренне веря в свои благие цели, все же оставляет обездоленных в морозном лесу, пока играет роль зарубежного финансиста в доме Троекурова. Так от русского бунта сюжет перетекает к любовной истории, которая губит даже не влюбленных, а тех самых кистеневцев, ради которых все и было затеяно.

«Дубровский»: Наше всё

Впрочем, осовремененному сюжету можно многое простить, в отличие от стилистического решения фильма. «Дубровский» — это отнюдь не очередная галерея гламурных образов, и это не классическая любовная история в современном контексте, в духе ленты «Ромео + Джульетта» База Лурмана. Визуально фильм совершенно анти-романтический, чего не ожидаешь при просмотре рекламного трейлера или беглом взгляде на постер. Напротив, здесь воспроизводится та телевизионная чернушная эстетика, которой изобилует отечественный рынок сериалов. И эту гнетущую атмосферу не удается нивелировать ни сентиментальным кадрам с лицом Машеньки в рассеянном свете, ни редким вкраплениям юмора. В этот момент начинаешь понимать, почему Дубровский летит, куда глаза глядят, на угнанном автомобиле, подальше от суровой действительности.


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№ 10
юлианна2012 (Россия)   3.06.2014 - 11:17
... Дорогая Наташа!Мои родители и вся наша семья долго не могли поверить!Однако,увы это так!Мне почти 44г.и я выросла на ее фильмах!Ее роль навсегда останется в нашей памяти,хотя и ее... читать далее>>
№ 9
Женя Жмуркина (Хабаровск)   6.05.2014 - 01:35
Не может быть, что Татьяна Самойлова умерла... Вот вчера вечером я смотрела Малахова. И там был счастливый конец - все встретились. И ее прекрасные роли. Скорее всего она переволновалась от передачи. Хотя... читать далее>>
№ 8
Н@таша   6.05.2014 - 00:37
... Согласна с каждым словом. “Мотыльки” – за живое, все нутро вывернули, а “Дубровский” никак, после 30 минут этого “шедевра” на часы поглядывала… P.S. Все правильно, не нужно останавливать порывы идущие... читать далее>>
№ 5
toshka   20.04.2014 - 20:23
К Пушкинскому произведению действительно имеет отдаленное отношение. Фильм на мой взгляд подзатянут. Д.Козловский, Ю.Цурило, И.Гордин произвели хорошее впечатление, в целом, если смотреть отдельно от... читать далее>>
№ 4
Варвара Судник (Санкт-Петербург)   12.03.2014 - 00:19
снято не реально естественно, стоящий фильм и игра с символами впечатляет-заставляет задуматься...давно не видела достойных картин !актерский состав приятно удивил, передали настроение превосходно... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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