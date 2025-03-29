«Байкеры 3»: Цирк с железными конями

Третий фильм индийской экшн-франшизы о полицейских и преступниках
Чикаго, начало 90-х. В подворотне индийский мальчонка акробатическим образом отбивается от компании гопников, пытатающихся отжать у него деньги за только что сданные в ломбард пару колец и электронные часы. Затем гуттаперчевый пацан пытается на коленях вымолить прощение у беспощадных инвесторов, закрывающих цирк его отца, при этом папаша картинно пускает себе пулю в висок. Несколько лет спустя, осиротевший Сахир (Аамир Кхан
) вырастает в супер-звезду цирковой сцены и, по совместительству, — самого ловкого и обаятельного вора нового тысячелетия, имеющего вполне понятные претензии к акулам банковского дела. Засадить «робингуда» в кутузку пожелают предельно серьезный полицейский Джай (Абхишек Баччан
) и его приятель-раздолбай Али (Удай Чопра
). Всех трех объединяет жажда справедливости, любовь к мото-спорту и бездна благородства. Правда, у Сахира есть свой цирковой «кролик» в рукаве...
Третья часть «Байкеров»
, она же первая, вышедшая в широкий международный прокат (ко всему, это еще и первый индийский фильм для IMAX и вообще — самое дорогое индийское кино на данный момент), продолжает работу по безотказной формуле первой части — «один крутой полицейский, один смышленый вор, один крутой байкер… все вместе дают жару!» Но если первые две части (смотреть которые, к слову, не совсем обязательно) были простым, в меру наивным, бросанием понтов в пику успеху «западного» «Форсажа»
и «Трех Иксов»
(плюс, имевший особый, и объяснимый разве что повальной мотоциклетной «грамотностью» населения, успех в Индии «Крутящий момент»
), третья — настоящий, всамделишный аттракцион «как у взрослых мальчиков». С сумасшедшей камерой, мясной нарезкой в монтаже и, на удивление, не по-индийски сдержанной игрой Баччана и Кхана.
Автор сюжета всей трилогии Виджай Кришна Ачария
снял до этого один из знаковых боевиков Болливуда конца 2000-х «Отчаянные
» (Tashan). Складывается ощущение, что заняв режиссерское кресло «Байкеров-3», он одурело мчит по встречной с криком: «Мама! Я рулю! Это фильм с бюджетом в 20 миллионов долларов!»
. Но при этом у него получается уверенное, крепко-сколоченное трюковое кино, в котором даже любовная линия задвинута на бордюр в угоду очередному ДТП.
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«Байкеры 3»
Говоря проще, если локально успешные первые две части «Байкеров» можно сравнить с хипстерскими покатушками на кроватях, в рамках праздника в Парке Горького, то третья, нарушая все скоростные ограничения, с ревом несется в 4 часа ночи по МКАДу. Вряд ли за специфический стиль вождения их возьмут в «профессионалы», но всю округу пацаны, определенно, разбудили.
"Байкеры 3"
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