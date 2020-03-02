Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы

Спутник телезрителя >>
2 марта 2020
Клиническая комедия к празднику

«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы

Анна Беркутова (Мария Берсенева) — сексапильная блондинка, день рождения которой приходится прямо на 8 марта, курирует в Сколково изобретение чудо-зелья. В определенный момент, вследствие непреднамеренного смешения реагентов, она начинает слышать мысли мужчин и узнает для себя (и про себя) много нового. Девушка спешно перекрашивается в брюнетку — как будто это панацея от всех бед! — и пытается вести себя хорошо. С переменным, правда, успехом. Также у нее закручивается роман с ученым, который и занимается изготовлением чудо-зелья, хотя к настоящей науке оба персонажа, понятно дело, не имеют совершенно никакого отношения. Таким волчий билет в профессии знающие люди выдали бы незамедлительно.

«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы

«Я заглянул в глаза дьяволу, чуть было не ослеп», — говорил брутальный марвеловский герой Каратель. Это было сказано несколько по иному поводу, но как нельзя лучше описывает и впечатление от комедии «С 8 марта, мужчины!». Фильм Артема Аксененко по сценарию Анны Крутовой (она же продюсер ленты) стоит смотреть только ученым-антропологам, так как лишь они способны разгадать, что царит в головах российских кинематографистов.

«С 8 марта, мужчины!» — это настоящее «В пасти безумия», с жирным знаком минус. Позаимствовать фабулу у отличного фильма «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном - дело несложное (а есть веские основания предполагать, что основная сюжетная коллизия русской комедии просочилась в головы создателей через эту картину). Другой вопрос: как ей распорядиться? В нашем случае — максимально бездарным образом.

«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы

Мэлу Гибсону чтение женских мыслей помогло чуть лучше понять натуру противоположного пола, посмотреть на себя чужими глазами, и от этого измениться. Героиня Берсеневой тоже меняется, но её превращение из гламурной фифочки в добросердечную женщину вызывает гораздо больше вопросов. Связано это с тем, что эти изменения драматургически даны настолько впроброс и невнятно, что их просто приходится принять за данность — не вполне очевидную, ещё и в силу того, что периодически Анна Беркутова перестаёт слышать мысли мужчин, так что мы даже забываем, что она вообще умеет это делать. А как только она перестаёт это делать, в фильме исчезает главная коллизия, на которой, вроде бы, должно всё держаться. Но в том то и дело: «С 8 марта, мужчины!» - слишком шаткая конструкция, ей не на что опереться. Ей не залили фундамент. Виден только ненадёжный каркас.

«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы

Во глубине уральских руд, в самой сердцевине фильма можно углядеть, угадать, попытаться раскопать маленький, но все-таки гуманистический посыл. Но и он, бедняга, похоронен под толщей такого невероятного трэша, что хочется произнести одну хоть избитую, но вместе с тем справедливую по отношению к этому кино фразу -«А теперь не смотри!»


версия для печати
Ссылки по теме
Репортаж со съёмочной площадки «С восьмым марта, мужчины!»
«Мужчина с гарантией». Рецензия
Мужчин поздравили с 8 марта
Поиск по меткам
Евгений ТкачевЖенщиныКомедияРоссийские фильмы
персоны
Артём АксененкоВера АлентоваМихаил БашкатовМария БерсеневаКсения БородинаМаксим ВиторганАнна ГаллямоваДенис Иванов (II)Светлана ИвановаОла КейруАлексей КлимушкинЮрий КоноплянниковВиктор КопытькоАнна КрутоваКонстантин ЛавышВячеслав ЛисневскийВлад ЛисовецСтивен НельсонАлександр НикулинИван РуденкоМарчин РуйВладимир Тишко
фильмы
С Восьмым марта, мужчины!

фотографии >>
«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы фотографии
«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы фотографии
«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы фотографии
«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
вий   14.03.2014 - 18:08
Легкий фильм, отличная игра актеров, а вот в сценарии явно пробелы читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Ингрид Болсай Бердал
Хуан Луис Гальярдо
Миливое Живанович
Дэниел Крэйг
Ребел Уилсон
Джон Финч
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен