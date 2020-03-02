«С 8 марта, мужчины!»: Прочь из моей головы

Клиническая комедия к празднику
Анна Беркутова (Мария Берсенева
) — сексапильная блондинка, день рождения которой приходится прямо на 8 марта, курирует в Сколково изобретение чудо-зелья. В определенный момент, вследствие непреднамеренного смешения реагентов, она начинает слышать мысли мужчин и узнает для себя (и про себя) много нового. Девушка спешно перекрашивается в брюнетку — как будто это панацея от всех бед! — и пытается вести себя хорошо. С переменным, правда, успехом. Также у нее закручивается роман с ученым, который и занимается изготовлением чудо-зелья, хотя к настоящей науке оба персонажа, понятно дело, не имеют совершенно никакого отношения. Таким волчий билет в профессии знающие люди выдали бы незамедлительно.
«Я заглянул в глаза дьяволу, чуть было не ослеп»
, — говорил брутальный марвеловский герой Каратель. Это было сказано несколько по иному поводу, но как нельзя лучше описывает и впечатление от комедии «С 8 марта, мужчины!».
Фильм Артема Аксененко
по сценарию Анны Крутовой
(она же продюсер ленты) стоит смотреть только ученым-антропологам, так как лишь они способны разгадать, что царит в головах российских кинематографистов.
«С 8 марта, мужчины!» — это настоящее «В пасти безумия»
, с жирным знаком минус. Позаимствовать фабулу у отличного фильма «Чего хотят женщины»
с Мэлом Гибсоном
- дело несложное (а есть веские основания предполагать, что основная сюжетная коллизия русской комедии просочилась в головы создателей через эту картину). Другой вопрос: как ей распорядиться? В нашем случае — максимально бездарным образом.
Мэлу Гибсону чтение женских мыслей помогло чуть лучше понять натуру противоположного пола, посмотреть на себя чужими глазами, и от этого измениться. Героиня Берсеневой тоже меняется, но её превращение из гламурной фифочки в добросердечную женщину вызывает гораздо больше вопросов. Связано это с тем, что эти изменения драматургически даны настолько впроброс и невнятно, что их просто приходится принять за данность — не вполне очевидную, ещё и в силу того, что периодически Анна Беркутова перестаёт слышать мысли мужчин, так что мы даже забываем, что она вообще умеет это делать. А как только она перестаёт это делать, в фильме исчезает главная коллизия, на которой, вроде бы, должно всё держаться. Но в том то и дело: «С 8 марта, мужчины!» - слишком шаткая конструкция, ей не на что опереться. Ей не залили фундамент. Виден только ненадёжный каркас.
Во глубине уральских руд, в самой сердцевине фильма можно углядеть, угадать, попытаться раскопать маленький, но все-таки гуманистический посыл. Но и он, бедняга, похоронен под толщей такого невероятного трэша, что хочется произнести одну хоть избитую, но вместе с тем справедливую по отношению к этому кино фразу -«А теперь не смотри!»
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