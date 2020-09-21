«Конгресс»: Как превратиться в мультяшку (пособие для чайников)

Психологическая драма об анимационной антиутопии
Блистательной неудачнице, импульсивной звезде Робин Райт
(да-да, актриса сыграла саму себя в этом фильме) большая кинокорпорация предлагает небывалый контракт. Робин должна продать свой образ, который далее заживет в фильмах собственной жизнью - как компьютерная (анимационная) модель. Робин хоть и против, да выбора особо нет. Она подписывает договор на 20 лет, и спустя это время вынуждена приехать на футурологический конгресс, чтобы наблюдать, как привычный мир катится в тартарары.
Фильм «Конгресс»
по своему содержанию может показаться слегка неуклюжим. Пожалуй, даже банальным. Ну да, мы входим в эпоху виртуальности, да, технологии научились (или скоро научатся) воспроизводить реальность, а люди предпочитают уходить в сладкие грезы вместо того, чтобы налаживать свою жизнь, и да, предложенный авторами антиутопический мир, большинство народонаселения которого живет в «Конгрессе», и впрямь может нас накрыть довольно скоро. Но так ведь говорено-переговорено об этом уже миллион раз.
На «Конгресс» легко можно было бы махнуть рукой, как на фильм проходной, если бы не три «но». «Но» первое - это создатель фильма, Ари Фольман
, израильский режиссер, который несколько лет назад проснулся знаменитым, благодаря «Вальсу с Баширом»
. Принято считать, что именно Фольман открыл новый жанр - «документальная анимация», впрочем, с этим-то можно поспорить, и правильнее все же говорить, что Фольман выявил актуальность этого жанра. Однако в нашем случае куда интереснее не формальные признаки «Вальса», а то, что речь в нем шла о травмированной памяти, которая перестает различать реальность и вымысел. Второе «но», заставляющее выделить «Конгресс» в сетке кинопроката - это имя Станислава Лема
, которому принадлежит литературная основа фильма. Лем, как известно, писатель хороший, и фантастические его рассказы имеют обыкновение оказываться весьма актуальными для сегодняшнего дня. И, наконец, третья интересная подробность - в технологии. Фильм наполовину сделан как игровой, а наполовину, как анимационный. Собственно, таким и представляется авторам мир будущего: получаешь дозу некоего препарата и становишься мультяшкой.
Эти три момента заставляют вглядеться в картину внимательнее, и действительно, «Конгресс» на поверку оказывается не так прост. Изображенное в нем антиутопическое пространство, в котором каждый может выбирать себе галлюцинацию по вкусу, а мощные анимационные корпорации богатеют, обеспечивая декорации для этих странных компьютерных игр, само по себе становится только фоном для истории главной героини. Актрисы, слишком принципиальной (или слишком капризной), чтобы сделать карьеру. Матери, готовой на все ради собственного необычного (читай: нездорового) ребенка. Деньги за контракт, который предлагает ей кинокорпорация, позволят сохранить дом и обеспечить докторов. Но ведь и отказ подписывать странный документ вряд ли принесет миру избавление от нависшей угрозы. Просто звездой станет не Робин Райт, а какая-нибудь другая Робин или Хелен.
Именно такими размышлениями, собственно, и наполнен весь фильм, который на практике, вопреки рекламным обещаниям, оказывается не столько антиутопией, сколько психологической драмой. Он рассуждает, в первую очередь, о мере ответственности каждого из нас за происходящие в мире события. Велика ли она? Бог весть. По крайней мере в данном случае Фольман и сам, очевидно, не знает наверняка, предлагая зрителю самому выбирать между постоянным, возможно, беспочвенным самоедством, которым страдает Робин, и погружением в прекрасный мир грез, где нет места для угрызений совести и непродуктивной рефлексии.
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