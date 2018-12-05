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«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж

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5 декабря 2018
Ужасный фильм по мотивам гоночного симулятора

«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж

Тоби Маршалл (Аарон Пол) должен был стать величайшим гонщиком, но остался механиком в отцовском гараже. После смерти старшего Маршалла жизнь Тоби превращается в путешествие со сверхсветовой скоростью: он узнает, что компания «Маршалл и Ко» должна банку круглую сумму, встречается с врагом детства Дино (Доминик Купер), помогает тому прокачать и загнать английскому толстосуму дорогущий «Форд Мустанг», знакомится с немного сумасбродной, но неглупой блондинкой Джулией (Имоджен Путс), теряет друга, садится в тюрьму, собирается отомстить Дино - и готовиться принять участие в сверхсекретной гонке, которую организовывает загадочный фанат автоспорта по имени Монарх (Майкл Китон). В каждом большом и малом начинании Тоби помогает целая банда друзей, таких же самоуверенных лоботрясов, которые общаются сентенциями из плохого кино о студентах.

После запоминающейся и сложной, но все же второстепенной роли в сериале «Во все тяжкие» Аарон Пол выбрал фильм, где ему был обещан практически бенефис. Однако шанс закрепить успех и получить уже полноценный карт-бланш ему помешали сияющий на три миллиона (и ни центом меньше) «Форд Мустанг», резкая и слегка сумасшедшая героиня Имоджен Путс и, собственно, отсутствие внятного характера, который можно было бы талантливо сыграть.

«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж

Экранизация популярного гоночного симулятора - задача едва ли не более сложная, чем адаптация для киноэкрана морского боя, тетриса или пластиковых фигурок. Линейка Need for speed, широко отмечающая в этом году двадцатилетие, как и любой спортсим, никогда не славилась изобретательным сюжетом, а брала совсем иным, - и в работе над киноверсией такое отношение к драматургии явно оказалось плохим подспорьем. Сценаристы Джордж и Джон Гейтисы в лучших традициях игры соединили захватывающие гоночные элементы пунктиром довольно условного повествования: двадцать минут пацанской драмы с казенными диалогами и дешевыми понтами, которые сменяются гонками ради гонок и иногда - гонками ради выяснения отношений, что едва ли не более странно, чем танцевальная дуэль.

«Жажда скорости», вероятно, пополнит пантеон страшных геймерских снов: это фильм скорее о дорогих машинах и пацанской чести, чем экранизация Need for speed, где ставка делалась на эксплуатацию сексуального женского образа и панегирик адреналину, а большая часть ленты напоминает те необязательные видеовставки, которые разнообразят игровой процесс. В фильме, разумеется, порулить не дадут, а наоборот, покажут двухчасовой ролик, который обычно можно пропустить одним нажатием клавиши, но тут - это и есть цель «игры»: посмотреть, пробормотать «ну, понятно» и запустить по старой памяти NFS: Underground, Most wanted или что-то более раритетное.

«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж

Киноверсии Need for speed не хватает драматического накала (хотя бы в духе «Гонки» Рона Ховарда) и полновесного противостояния героя с антагонистом, который настолько лишен хоть каких-то положительных качеств, что должен появляться в клубах дыма и источать запах серы. Это четкий фильм из категории «пацан к успеху шел», где одутловатый и молчаливый механик из Киско, которого все именуют гениальным гонщиком, вдруг заявляет о себе и оставляет с носом полицию и чахнущих над миллионами богачей. Этот дубль он оформляет походя, так как в первой части фильма Тоби старается спасти гараж, во второй - отомстить за смерть непомерно улыбчивого и раздражавшего друга (за что дважды и отсидел). Подобные тактические просчеты удивили даже Монарха, который в исполнении Майкла Китона, кажется, реализует мечту каждого Бэтмена - давит из себя Джокера, даром, что все остальные герои сфокусированы на своей сексуальности и педалях газа, а то бы заметили, что поют хором невпопад оду непонятно чему.

«Need for speed. Жажда скорости» в прокате с 13 марта.


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«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж фотографии
«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж фотографии
«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж фотографии
«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж фотографии
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