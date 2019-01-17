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«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон

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17 января 2019
Идеального сочетание хичкоковского саспенса и всех возможных клише из фильмов катастроф и боевиков

«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон

Билл Маркс (Лиам Нисон) - сидящий в машине мужчина с уставшим лицом и значком воздушного маршала - щедро долил виски в кофе, сделал последний глоток и, хлопнув дверью, пошел к зданию аэропорта. Все люди, делящие с ним очередь к металлоискателю или сидящие в зале ожидания, вроде всего лишь мелькают у него на периферии зрения, но наметанный глаз профессионала сразу выхватывает как наиболее подозрительных типов, так и самых уязвимых - женщин и детей.

«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон

Когда уже в самолете к Биллу подсаживается женщина (Джулианна Мур), он делает для неё исключение и даже вступает с ней в диалог. Впрочем, скоро у него возникнут настоящие причины для беспокойства – смс-сообщения от незнакомца на рабочий номер, с указаниями перевести 150 000 000 долларов на указанный счет. Если в течение 20 минут требование не будет выполнено, погибнет первый пассажир, следующий пассажир – еще через 20 минут, и так - до получения указанной суммы.

«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон

Помощи ждать особо не от кого: после того, как Нисон расскажет про свалившуюся на него проблему одной из стюардесс и пилотам, никто не поверит, что всё это не затеял он сам. Положение усугубляет и то, что указанный счет открыт на имя Билла Маркса, да и первый пассажир погибнет от его рук. В какой-то момент и зритель начинает сомневаться – действительно, у него же проблемы с алкоголем, почему бы ему не слать эти послания самому себе? А если это не он, то стоит ли доверять Джен, героине Мур, согнавшей с места соседа Маркса, чтобы подобраться к нему поближе? По прошествии времени подозреваемых будет появляться все больше и больше.

«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон

Фильмы про угон самолета можно условно разделить на неплохие и очень плохие, причем на каждый «Потерянный рейс» и «Воздушную тюрьму» приходится чертова дюжина условных «Самолетов президента». В «Воздушном маршале», находящемся где-то посредине, режиссер Жауме Коллет-Серра смог добиться идеального сочетания хичкоковского саспенса и всех возможных клише из фильмов катастроф и боевиков. Когда злодей все же будет вычислен, после того как все пассажиры будут, мягко говоря, потревожены, пародийность финальных сцен будет напоминать не какую-нибудь «Турбулентность-5», а «Аэроплан» братьев Цукеров.

«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон

При этом нельзя не отметить виртуозность отдельных сцен. Камера оператора Флавио Мартинеса Лабиано, который работал и на предыдущем фильме Кольетта-Серы (тоже триллере и тоже с Нисоном), легко скользит по человеческому котлу аэропорта и с первых кадров умело передает нервное напряжение. В этом напряжении, по сути, нет ничего необычного для человека, хотя бы раз совершавшего международный рейс и растерянно слонявшегося между Duty Free и зоной вылета, но в самолете операторская работа в лучшие моменты напоминает планы из фильмов Брайана Де Пальмы. Тут уже легко можно ощутить турбулентность вместе с боящимся «только взлета» Нисоном. За ним, кстати, вообще наблюдать интересней всего – в самых простых его действиях проглядывает нешуточный трагизм, даже в том, как он пьет воду из бутылки или умывается. Именно в его физиогномике и харизме и кроется главная удача фильма, и когда он все-таки дорывается до самолетного бара, веришь, что ему просто необходимо выпить. А уж как выпьет, так точно со всем справится.


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«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон фотографии
«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон фотографии
«Воздушный маршал»: Небо. Самолет. Лиам Нисон фотографии
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