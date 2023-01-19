«Рейд-2»: Горшочек, не вари

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Новости кино Путь «Чебурашки»: теперь российский фильм обогнал «Аватар» и по количеству зрителей Последний ли это рекорд милого ушастика?

Новости кино «13 клиническая» с Данилой Козловским официально получила второй сезон Автор сценария Андрей Золотарев при этом намекает, что и второй сезон не станет последним

Новости кино Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды Ей было 95 лет

Лайфстайл Приятно познакомиться: Марк Эйдельштейн, Дженна Ортега и Лиза Шакира Кто будет до смерти надоедать зрителям через 5 лет?

Интервью Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами