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«Рейд-2»: Горшочек, не вари

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19 января 2023
Продолжение ураганного боевика с крутыми драками в режиме нон-стоп

«Рейд-2»: Горшочек, не вари

Основная мысль о сиквеле хита индонезийского проката под названием «Рейд», возникающая до просмотра — конечно же, «зачем?». Нелегко придумать оправдания тому, чтобы снова следить за беготней и членовредительством в замкнутом пространстве типовой многоэтажки, да еще и учитывая что сюжет фильма был более-менее повторен в удачном ремейке «Судьи Дредда». Но разница между новым и старым боевиками все же есть.

Смотреть онлайн «Рейд-2» Гарета Эванса
В отличие от первого фильма, где весь сюжет сводился к непрекращающемуся экшену на разных «уровнях»-этажах, режиссер Гарет Эванс взялся играть на более широком поле мафиозных разборок. Герой первого «Рейда», полицейский Рама (Ико Уайс), под видом преступника внедряется в криминальную «семью» с целью раскрыть их связь с коррумпированными полицейскими чинами и заодно отомстить за смерть брата. Для этого ему сначала приходится покалечить человека, сесть за решетку на 2 года и испытать на свои шкуре все опасности жанра «мужчины в тюрьме» — всё для того чтобы втереться в доверие сыну самого главного босса. Условность и утрированность происходящего снова напоминает компьютерную игру, но уже с элементами стратегии. Впрочем, хореография драк по-прежнему волнуют режиссера куда больше, чем убедительность сюжета или психологизм поступков персонажей. И надо отдать должное фантазии авторов: здесь убивают и калечат с давно невиданным к кино размахом.

«Рейд-2»: Горшочек, не вари

Первая половина картины не может не радовать — драка в тюремном туалете и еще одна, в кровавой грязи тюремного двора, позволяют говорить о втором «Рейде», как о новой точке отсчета в жанре «боевых искусств». К сожалению, Эванс, валлиец по происхождению, не может удержаться в строгих жанровых рамках и старается запихнуть в немалый хронометраж фильма всё, что ему понравилось в чужих фильмах, от «Убить Билла», тоже состоящего из цитат и заимствований, до «Двойной рокировки».

Смущает еще и манера монтажа с чередой крупных планов, из-за чего весь этот кровавый калейдоскоп с крупными планами открытых переломов и размозженных черепов довольно быстро становится назойливым. Когда же нам хотят напомнить, что Рама не просто машина для убийств, он звонит жене и просит послушать голос сына. «Где пропадал?» — спрашивает жена, возможно, впервые услышавшая его за 2 года. Эта сентиментальная морковка перед носом зрителя слишком уж похожа на пародию, чтобы воспринимать её всерьез.

По исходу 2-х с половиной часов и десятков убитых и покалеченных хочется прокричать, подобно радже в «Золотой антилопе»: «Довольно!», чтобы вся экранная кровь мгновенно превратилось в черепки. Впрочем, в одном можно быть уверенным – все комнаты, где появляются герои, будут разнесены в щепки, а сами герои, а с ними и половина населения Индонезии, будут жестоко избиты. После такого рода шоковой терапии и сам выходишь из зала как минимум слегка оглушенным. Это, может быть, не самый духоподъемный опыт, но такие ощущения тоже иногда бывают полезными.


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