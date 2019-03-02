«Первый мститель: Другая война»: Беги, Marvel, беги

Супергерои Marvel: сезон 1, серия 9
«Мстители
» Джосса Уидона
, вышедшие помпезно подчищать хвосты за многочисленными синглами главных комикс-суперзвезд, навели не только порядок, но и навязали всем последующим лентам единый дресс-код: кончились сомнительные стилистические происки, вроде лже-ретро и шекспировских амбиций с плохо отрисованными на компьютере факелами, началось строительство Великой стены Marvel, где каждый фильм идеально совпадает с остальными, словно кубики из набора Lego или загогулины в «Тетрисе». Из возможных маневров остался выбор жанра: Шейн Блек
снял комедию
о панических атаках и подсадном злодее, Алан Тейлор
- репетицию Апокалипсиса
, а Энтони
и Джо Руссо
взялись за шпионский боевик с парой сюжетных кульбитов и живой глыбой Робертом Редфордом
, который роль Александра Пирса мог бы сыграть, почитывая утреннюю газету или даже не просыпаясь.
О фильме еще до выхода в американский прокат тепло отзывался Эд Брубейкер
- автор комикса Winter soldier, из которого сиквел «Первого мстителя
» позаимствовал, собственно, таинственного злодея Зимнего солдата и подзаголовок, в отечественном прокате замененный на более-менее подходящий шпионскому фильму - «Другая война
». Брубейкер, любитель историй в стиле нуар и давний поклонник Зимнего солдата (точнее того, кто скрывается под маской), хвалил сцены поединков, восторгался Редфордом и даже снялся в камео (впрочем, его ожидаемо затмил короткий выход Стэна Ли
в образе музейного охранника).
Грустить Брубейкеру действительно не о чем: у фильма нет ничего общего с мрачной историей о том, что прошлое настигает тебя в самый неподходящий момент (да и вообще не отпускает ни на минуту), а работать с женщиной, у которой стерли из памяти десять лет ваших отношений, почти так же болезненно, как потерять ее навсегда. В комиксе вообще было много такого, что адекватно перенести на киноэкран не так-то просто: головокружительные сюжетные пируэты, знаменитости в эпизодах (Доктор Дум, Сорвиголова, Росомаха и сам Кэп лишь мельком), «красная угроза», коррекция и подмена памяти, разумная горилла с пулеметом и Черная вдова в качестве роковой женщины из классического нуара, а не отвязная великовозрастная «девочка-подросток» из творения Энтони и Джо Руссо.
Из всего этого цирка с конями создатели «Другой войны» закономерно выбрали ровно то, что должно было вписаться в киновселенную Marvel, которая уже окончательно определилась с некоторыми границами и правилами. Теперь каждый новый фильм - это примерно 200-миллионная серия самого грандиозного на свете сериала: не случайно Уидон, Тейлор и дуэт Руссо - режиссеры с большим опытом в производстве многосерийного продукта. Свой творческий почерк можешь демонстрировать в другом месте, а теперь заставь зрителя сидеть с открытым ртом. Однако одному из самых скучных «Мстителей» это не очень хорошо дается, хоть он и накачан, и старомоден, и честен до зевоты. То ли зрителя пронять все тяжелее, то ли от фильма, ладно скроенного по шпионскому фасону, за версту несет нафталином (даром, что видеоряд снят по последней моде).
Капитан Америка (Крис Эванс
) стремительно бегает и много хандрит, потому что устарел и не совсем понимает творящуюся вокруг радость. Черная вдова (Скарлетт Йоханссон
) работает сводницей на полставки, но все бестолку: Стив Роджерс, игнорируя морщины, по-прежнему испытывает нежные чувства к старой (во всех смыслах) подруге. Зимний солдат (Себастьян Стан
) зло зыркает из-под лохматой челки, сверкает железной рукой (на плече - красная звезда) и стреляет неотслеживаемыми советскими пулями. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон
) дальновидно плетет интриги, но оказывается бит на собственном поле, а внутри агентства Щ.И.Т. уже много лет метастазирует более могущественная и древняя организация, чьи члены комично шепчут друг другу на ушко «Хайль Гидра
».
«Другая война» оживает, только когда нужно быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться, а заодно в сценах, где мертвецы «внезапно» возвращаются в строй, чтобы уничтожить/спасти человечество. За этой каруселью тихо проскакивает мысль, что социум из триумвирата свобода-счастье-безопасность обречен выбирать только два пункта. Режимы не умирают, а выходят покурить и сменить маскировку, чтобы потом адаптироваться к духу времени. Впрочем, такое откровение для студии Marvel, страдающей гигантоманией и мечтой о мировом господстве как минимум на ниве кинокомиксов, звучит подкупающе самоиронично, чего уж тут.
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