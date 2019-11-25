«3 дня на убийство»: Драки, погони и немного сантиментов

Кевин Костнер убивает за лекарство
Медленно умирающий агент ЦРУ Итан Раннер (Кевин Костнер
) получает от таинственной красотки (Эмбер Херд
) шприц с лекарством от своей хвори. В обмен на это он должен за три дня найти и убить продавца бомб и террориста Вольфа, которого упустил в Боснии.
Снимая триллеры, разные режиссеры с переменным успехом замешивают ядреный коктейль из сентиментальности и саспенса. Не у всех это получается так хорошо, как у Люка Бессона
в «Леоне»
, но, по иронии судьбы, к сценарию «3 дня на убийство» приложил руку этот самый пресловутый Бессон, с чьими проектами (от «Заложницы»
до «Такси»
) картину роднит в том числе место действия фильма - Париж, город, который по-разному воспели Миллер
и Хемингуэй
. Правда, режиссер МакДжи
не тратит времени на смакование парижских красот и сразу берет быка за рога.
Действие стартует с места в карьер, но, увы, отчаянно буксует буквально через каждые несколько минут. Ведь Итану помимо уничтожения террориста надо помириться с покинутой женой (Конни Нилсен
) и с росшей без него дочкой (Хейли Стейнфилд
). К тому же агента еще периодически глючит от лекарства, а единственное противоядие этому – водка (!). Понятно, что у киллера на государственной зарплате получается намного лучше ликвидировать врага, чем найти общий язык с дочкой-подростком, которая не может воспринимать его, как отца.
Очевидно, что МакДжи («Терминатор: Да придет Спаситель»
) сам с намного большим удовольствием и смаком снимает экшен-сцены или наркотические корчи Костнера, чем сцены сентиментальные и комичные. Однако именно последними он вынужден разбавлять погони и драки в пропорции примерно один к трем. На очередной труп и потешного заложника в багажнике приходится, скажем, обучение дочки езде на лиловом велосипеде и танцам или катание с ней на карусели. Не стоит забывать и про обязательные для бессоновской продукции посещения модных дискотек с обилием неона, а также трогательных африканских нелегалов, поселившихся в квартире Итана за время его отсутствия в «командировках». Подобный набор клише мог бы даже придать картине некоторый шарм, но для этого коктейль не должен превращаться в ёрш.
Еще один фильм про агента ЦРУ в Париже, сценарий к которому тоже помогал писать Бессон, «Из Парижа с любовью»
, все-таки смотрелся намного выигрышней из-за свинского обаяния персонажа Траволты
. Здесь же Кевин Костнер хотя и обладает определенной харизмой, её сияния явно не хватает, чтобы искупить заедающий сюжет и избитые шутки. В результате три дня для героев фильма оказываются не такими уж и долгими, но вот высидеть их до конца в кинотеатре представляет некоторую проблему.
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