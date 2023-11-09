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«Авантюристы»: На дне

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9 ноября 2023
Актер десятилетия и актриса десятилетия — в «провале года»

«Авантюристы»: На дне

Дайвера Макса (Константин Хабенский) прессуют в бассейне мальтийские братки. Дескать, если не отдашь долг в 200 000 евро, тебе не жить. Приунывший было герой встречается со своей давней возлюбленной Катей (Светлана Ходченкова), которая вместе с нынешним бойфрендом Андреем (Денис Шведов) прилетела на Мальту отдохнуть и хочет заняться дайвингом. Во время одного из погружений девушка находит на дне фрагмент спасательного жилета с номером немецкой подлодки времен Второй мировой вoйны, затонувшей в местных водах с коллекцией древнеегипетских реликвий на борту. Макс, который промышляет черной археологией, незамедлительно предлагает свои услуги по их поиску. Пара, немного подумав, соглашается…

Смотреть онлайн «Авантюристы» Константина Буслова
Факт, что на один приличный русский фильм приходится по три неликвидных, из-за чего отечественный кинематограф никак не может обрести положительный имидж хотя бы в глазах современников. Эта схватка с самим собой омрачается ещё тем, что такого удачного года, как прошлый, в российской киноиндустрии может не случиться ещё очень долго. И виноваты в этом, понятно, будут только сами кинематографисты.

«Авантюристы»: На дне

«Авантюристы» Константина Буслова, автора недурного, кстати, «Бабла», из тех картин, в которую, если хоть немного погрузиться, то можно сразу уйти на дно. Не стоит обольщаться именами продюсеров (Александр Роднянский и Сергей Мелькумов) и актерским составом. Шведов — очевидный мисткаст (Банкир? Серьёзно?), Ходченкова играет в основном пупком, пусть и симпатичным, а Хабенский снова «забивает гвозди головой» — тем обиднее, что у него недавно был серьёзный, дарящий надежду на лучшее камбэк в «Географ глобус пропил».

Над сценарием работал Денис Родимин, который когда-то, страшно сказать, писал «Бумера» с Бусловом-мл. Впрочем, если оглянуться на его позднюю фильмографию — «Олимпиус Инферно»! «Духless»! — всё становится на свои места. История в «Авантюристах» не выдерживает, конечно, никакой критики (условности и допущения громоздятся друг на друга с завидной лихостью), а герои не вызывают эмпатии. Любовный треугольник Макс-Катя-Андрей напоминает любовный треугольник Костя-Надя-Ираклий из «Иронии судьбы. Продолжение» за тем важным исключением, что ребята из фильма Бекмабетова были похожи на теплокровных, чувствующих существ. Актерский ансамбль из «Авантюристов», очевидно, отбывает номер, и переиграть его в лёгкую сможет даже студенческий театр.

Остается добавить, что фильм не оправдывает свое название: в картине про поиски сокровищ как-то мало, собственно, самих приключений. По большей части герои либо разговаривают, либо выясняют отношения, и действие начинает по-настоящему разгоняться только ближе к концу ленты. Очень хотелось бы посоветовать создателям фильма почитать «Остров сокровищ» и другие книги Роберта Льюиса Стивенсона, в которых можно найти пошаговую инструкцию того, как делать успешный авантюрный роман. Наконец, могли бы вспомнить историю про амфоры! А так — тысяча чертей! — извините, но эти ребята никакие не авантюристы.


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№ 1
Marco Zinser   14.04.2014 - 22:30
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