«Авантюристы»: На дне

Актер десятилетия и актриса десятилетия — в «провале года»
Дайвера Макса (Константин Хабенский)
прессуют в бассейне мальтийские братки. Дескать, если не отдашь долг в 200 000 евро, тебе не жить. Приунывший было герой встречается со своей давней возлюбленной Катей (Светлана Ходченкова
), которая вместе с нынешним бойфрендом Андреем (Денис Шведов
) прилетела на Мальту отдохнуть и хочет заняться дайвингом. Во время одного из погружений девушка находит на дне фрагмент спасательного жилета с номером немецкой подлодки времен Второй мировой вoйны, затонувшей в местных водах с коллекцией древнеегипетских реликвий на борту. Макс, который промышляет черной археологией, незамедлительно предлагает свои услуги по их поиску. Пара, немного подумав, соглашается…
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«Авантюристы» Константина Буслова
Факт, что на один приличный русский фильм приходится по три неликвидных, из-за чего отечественный кинематограф никак не может обрести положительный имидж хотя бы в глазах современников. Эта схватка с самим собой омрачается ещё тем, что такого удачного года, как прошлый, в российской киноиндустрии может не случиться ещё очень долго. И виноваты в этом, понятно, будут только сами кинематографисты.
«Авантюристы» Константина Буслова
, автора недурного, кстати, «Бабла»
, из тех картин, в которую, если хоть немного погрузиться, то можно сразу уйти на дно. Не стоит обольщаться именами продюсеров (Александр Роднянский
и Сергей Мелькумов
) и актерским составом. Шведов — очевидный мисткаст (Банкир? Серьёзно?), Ходченкова играет в основном пупком, пусть и симпатичным, а Хабенский снова «забивает гвозди головой» — тем обиднее, что у него недавно был серьёзный, дарящий надежду на лучшее камбэк в «Географ глобус пропил»
.
Над сценарием работал Денис Родимин
, который когда-то, страшно сказать, писал «Бумера»
с Бусловом-мл
. Впрочем, если оглянуться на его позднюю фильмографию — «Олимпиус Инферно»
! «Духless»
! — всё становится на свои места. История в «Авантюристах» не выдерживает, конечно, никакой критики (условности и допущения громоздятся друг на друга с завидной лихостью), а герои не вызывают эмпатии. Любовный треугольник Макс-Катя-Андрей напоминает любовный треугольник Костя-Надя-Ираклий из «Иронии судьбы. Продолжение»
за тем важным исключением, что ребята из фильма Бекмабетова
были похожи на теплокровных, чувствующих существ. Актерский ансамбль из «Авантюристов», очевидно, отбывает номер, и переиграть его в лёгкую сможет даже студенческий театр.
Остается добавить, что фильм не оправдывает свое название: в картине про поиски сокровищ как-то мало, собственно, самих приключений. По большей части герои либо разговаривают, либо выясняют отношения, и действие начинает по-настоящему разгоняться только ближе к концу ленты. Очень хотелось бы посоветовать создателям фильма почитать «Остров сокровищ» и другие книги Роберта Льюиса Стивенсона, в которых можно найти пошаговую инструкцию того, как делать успешный авантюрный роман. Наконец, могли бы вспомнить историю про амфоры! А так — тысяча чертей! — извините, но эти ребята никакие не авантюристы.
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