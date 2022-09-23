«Скорый «Москва-Россия»: Мы умеем всяко! Гори, волосяка!

Комедия, в которой сетевая культура соединена с бездорожьем и опасной бессмысленностью русского быта
В день вымышленного языческого праздника Никифора-Ветровея недалеко от Владивостока русские девицы, почти обратившись в ведьм, танцуют под бодрую, клубную музыку. В соседней речушке плещутся русалы, утаскивающие под воду исключительно мужчин. Посреди этого мракобесия оказываются американская актриса русского происхождения Мила (Маргарита Левиева
) и немолодой успешный видеоблогер по прозвищу «Манагер Серега» (Сергей Светлаков
), которым по разным причинам нужно попасть во Владивосток. Мила проделала долгий путь из Москвы, чтобы сняться в фильме про отчаянных русских летчиц времен Великой Отечественной вoйны, а Серега спьяну поспорил с немцами, что снимет ролик на мосту, на фоне звездопада и с тигром впридачу. Позади — испытание плацкартом, дурной самогонкой и вахтовиками, а также дуэль с кавказцами и бездорожьем. Впереди — светлое будущее, которое, как говорят во время застолья, наступит, несмотря ни на что.
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«Скорый «Москва-Россия» Игоря Волошина
Сценаристы Игорь Волошин
и Сергей Светлаков при редакторской поддержке Дениса Родимина
показали Россию не просто как страну контрастов, а как гремучую смесь современных технологий, различных пережитков (от языческих до советских) и парадоксального менталитета (то ли радушие, то ли простота, то ли пьяный угар, то ли житейская глупость). Игорь Волошин, постановщик лент «Я
», «Нирвана
» и «Бедуин
», сначала планировал фильм только спродюсировать, но потом поддался уговорам и все-таки сам снял ленту про страх и ненависть по-русски.
В «Скором «Москва-Россия
» смешались наблюдения из жизни и абсурдный юмор, снятые вдобавок с любовью и подражанием Тарантино
, но явно без его таланта. В кадре бродят малосимпатичные личности (от карлика-зэка с вилкой в голове до Майкла Мэдсена
, который старательно изображает недоумение американца в России), совершают неадекватные поступки и твердят, что «русские не сдаются
», в качестве доказательства употребляя очередную дозу закаляющего организм алкоголя. Получилась эдакая подборка устаревших штампов о России, в духе сериала «Наша Russia
», которые у кого-то еще вызывают улыбку, а у кого-то, наверно, гордость. Ведь когда-то в России жило беспечальное юное поколение, которое ужаснулось распаду СССР, — и выбрало группу «Любэ», паленую водку, тяжелый физический труд и философию нефтегазового баяна — мол, сейчас мы сосем нефть, а когда начнется Апокалипсис — в землянках отсидимся.
С одной стороны, это пресный сборник трюизмов, с другой — попытка пунктиром показать множество процессов, творящихся в родном отечестве: Youtube трещит по швам от роликов, в которых жители больших и малых российских городов демонстрируют удаль и дурость молодецкую. «Скорый «Москва-Россия» обрамлен рамкой популярного видеохостинга и демонстрируют, как на территории от Москвы до Владивостока уживаются айфоны, «копейки», «Любэ», водка, всевластные проводницы (Ингеборга Дапкунайте
), цивилизация и глушь, XXI век и торжество пацанских традиций. Вот только об извечном противопоставлении Москвы и России, вынесенном в заголовок, можно лишь догадываться, сравнивая происходящее на экране с бытом столицы.
Фильм Волошина в полной мере демонстрирует, как широка страна родная, как много в ней лесов, рек, дорог и, конечно, дураков, склонных к необдуманным поступкам, расовой нетерпимости и непонятной самовлюбленности, замаскированной под самоиронию. Тут вспоминаются строчка из четверостишия Леонарда Коэна, которое было написано по другому поводу, но послужило эпиграфом к роману Виктора Пелевина
«Generation П
»: «Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происходит
». У Пелевина криэйтор Вавилен Татарский тоже пытался сформулировать национальную идею, даже обращался за помощью к духу Че Гевары, но как-то не задалось. Авторы фильма поступили честнее и проще: повторили вслед за классиком «Умом Россию не понять
» и пошли несмешно шутить о том, что уже давно все поняли.
«Скорый «Москва-Россия» — это история о том, как американка с российскими корнями проходит боевое крещение поездом и многочисленными отечественными традициями, напивается пьяной, в беспамятстве выходит замуж за персонажа Светлакова, слушает песни, устаревшие лет десять назад, но до сих пор звучащие во всех такси России, проникается отечественной душевностью — и в конце раздевается догола, чтобы помочь взрослому мужику заработать миллион просмотров. Концентрация идиотизма, свойственная опять же роликам на Youtube, тут соблюдена очень точно. Волошин, как и планировал, соединил сетевую культуру с бездорожьем и опасной бессмысленностью русского быта, а некоторый пласт действительности с очевидной американской оболочкой, которая в лучшие моменты выдает желание быть русским Тарантино. От всего этого не тянет ни гордиться (потому что особенно нечем), ни смеяться (бородатые темы для шуток перемежаются с абсурдными сюжетными поворотами, которых для комедии как-то маловато). Самоирония, конечно, полезная штука, но после стольких лет практики пора бы уже освоить самокритичность и начать что-то делать, а не лежать на печи, как один былинный герой.
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