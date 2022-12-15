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«Реальная белка»: Побеждают те, у кого орешки крепче

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15 декабря 2022
Попытка реконструировать атмосферу классических мультфильмов Looney Tunes с юмором ниже пояса

«Реальная белка»: Побеждают те, у кого орешки крепче

Трудные времена настают для обитателей городского парка: близится зима, а запасы еды почти на исходе. И пока звериная община надеется на местного красавца-героя, озабоченного разве что шелковистостью своего хвоста, его антипод — белка по имени Злюк — предпочитает действовать в одиночку, особенно не рассчитывая даже на своего ближайшего соратника – безмолвную мышь Бадди. Эгоистические планы Злюка, впрочем, приводят к печальным последствиям, и после конфликта с общиной его изгоняют из парка в зловещий город, наполненный людьми, машинами и оравами злобных крыс. Долго бороться за выживание отважной белке не приходится — Злюк находит магазин орехов, и решается его ограбить, не подозревая о том, что магазин служит прикрытием для гангстеров-людей, которые делают в подвале подкоп, чтобы подобраться к хранилищу банка. Слухи распространяются быстро, и вот уже несколько грызунов из парка пытаются то ли помочь, то ли помешать Злюку добраться до золотых гор с орешками.

Смотреть онлайн «Реальная белка» Питера Лепениотиса
Сюжет первой трети мультфильма развивается довольно динамично, но, увы, все дальнейшее действие вызывает стойкое ощущение дежавю. Во-первых, потому, что «Реальная белка» мало чем отличается от схожих анимационных фильмов середины 2000-х, с разномастными животными в главных ролях и словом «братва» в названии. А во-вторых, и внутри самого мультфильма несколько раз повторяется один и тот же мотив: когда герои уже в третий или четвертый раз пытаются добраться до заветных мешков с орехами, им просто перестаешь сопереживать. Белка из «Ледникового периода» получила свой легендарный статус и зрительскую любовь за счет своей прямоты и максимальной целеустремленности, которой грызуны из «Реальной белки» лишены. Их проблемы более сложные и мультяшные — как свергнуть подлого правителя Енота Первого, который поддерживает свой властный статус через контролирование съестных припасов общины, как перестать путаться под ногами у горе-грабителей и так далее.

«Реальная белка»: Побеждают те, у кого орешки крепче

Не сразу замечаешь тот факт, что действие мультфильма происходит в середине XX века. По белкам этого, разумеется, и не поймешь, но как только в кадре появляется город с мчащимися по улицам кадиллаками, а затем люди, будто сошедшие в мир из гангстерских фильмов, все проясняется. Создатели «Реальной белки» попытались реконструировать атмосферу классических мультфильмов Looney Tunes с их неубиваемыми героями, которым не страшны ни кирпичи, ни взрывы, ни наковальни, но, к сожалению, выдержать винтажную стилистику до конца не удалось. Во многом виной тому ставший почти обязательным для семейной мультипликации юмор ниже пояса, а также внезапно всплывший в финале анимационный аналог исполнителя PSY и стилизованные под под клип «Gangnam Style» финальные титры, но несмотря на всё это «Реальная белка» действительно периодически воспаряет к мультяшному слэпстику.

В метаниях между американской аутентичностью и новомодно-южнокорейским трэндом, создатели мультфильма забыли о более значимых вещах: мощный потенциал большинства персонажей оказался не раскрыт. Любовная линия с главным женским персонажем, белочкой Энди, так и осталась не реализованной, с дружбой тоже не задалось: отношения Злюка и Бадди на дружбу вовсе и не похожи — самоотверженная мышка скорее выглядит преданным сайдкиком при холодной и эгоистичной белке. Краше всех получился антагонист, Енот Первый, вступающий в схватку со Злюком, будто профессор Мориарти с Шерлоком Холмсом. Все это дает основания полагать, что «Реальной белке» уготована роль франшизы, так что дрейфующий на буйке Енот с личным попугаем, (точнее, с птицей из Angry Birds), еще вернется.


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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   15.12.2022 - 10:30
Как-то вообще мульт мимо меня прошел.. Мне кажется, так много хороших мультфильмов вообще как-то где-то прошли мимо меня(( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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