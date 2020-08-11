«Саботаж»: Седина в голову - бес в ребро

Арнольд Шварценеггер пытается вернуть себе титул «последнего героя боевиков»
Глава элитного подразделения по борьбе с наркотиками Джон «Бричер» Уортон (Арнольд Шварценеггер
), убеленный сединами громила в татуировках, едет в фургоне с кучей перешучивающихся качков с автоматами в руках. «Парни, соберитесь, пора за работу»
- типичная фраза для старта боевика, после которой будут греметь выстрелы и корчиться статисты.
Дэвид Эйер
, автор сценария «Тренировочного дня»
и режиссер «Патруля»
, в своем четвертом фильме продолжает развивать излюбленную им тему «парней с пушками за мужской работой». На этот раз, правда, в криминальном экшене появился элемент триллера – членов суперкоманды начинают убивать одного за другим. Скорее всего, причина в деньгах наркокартеля, которые были вроде как уничтожены в начале фильма. Правда, как выясняется, часть денег забрал себе кто-то из своих. Помимо самих бойцов подразделения, во всем этом пытается разобраться детектив Кэролайн Брентвуд (Оливия Уильямс
), которой Бричер начинает все больше нравиться.
«Саботаж»
пытается вернуть бывшего губернатора Калифорнии на пьедестал «последнего героя боевика», торжественно вручить Шварценеггеру по праву принадлежавший ему титул самого крутого человека на планете. Надо признать, смотрится это довольно натужно. Арни, хоть и по-прежнему в отличной форме, но уже не совсем на своем месте в образе увешанного амуницией тафгая, чего нельзя было сказать о его прошлогоднем возвращении на экраны. Эйр пытается компенсировать это привнесенным в сценарий драматизмом (Бричер хранит страшные воспоминания о смерти своей жены и сына), но прежде всего – кровавым натурализмом убийств, зашкаливающим уровнем мачизма и обилием грубых шуток на минуту фильма. Бойцы подразделения, привыкшие работать под прикрытием, в свободное время ведут себя как дорвавшиеся до алкоголя и телок гопники, коими они в принципе и являются. Впрочем, единственная женщина в команде Лиззи (Мирей Инос
) мало от них отличается и еще даст им фору по части любви к амфетамину.
Возможно, почти ни к кому из них не успеваешь проникнуться симпатией не из-за их поведения, а просто потому, что среди них нет по-настоящему запоминающихся героев, за исключением персонажа Сэма Уортингтона
. Крепкий австралиец, ставший звездой после «Аватара»
, доказал, что может отлично смотреться и на вторых ролях, идеально дополняя и оттеняя Шварценеггера. Все остальные представляют из себя только функции, картонные образы – Пьющий боец, Чернокожий боец, Боец-латиноамериканец и так далее. Есть претензии и к ритму картины - первоначальный динамизм сюжета к финалу весь улетучивается, и последние 10 минут смотрятся, как часть какого-то другого фильма.
Любопытно, что Шварценеггер после «Терминатора»
зарекся сниматься в отрицательных ролях и, если не считать его появление во франшизе про Бэтмена, слово свое держал. Бричер – пожалуй, первый его герой, которого нельзя однозначно назвать положительным. Человека, который по трупам идет к сомнительной благой цели, сложно воспринимать, как объект для подражания. Хотя чего уж там, именно идущие по трупам парни всегда получались у Арнольда лучше всего. Просто сейчас ему больше бы подошли герои чуть менее залихватские – всё-таки возраст берет своё.
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