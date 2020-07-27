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«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу

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27 июля 2020
лиричная комедия о том, как обрести веру в свои силы

«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу

Брюс Гаррет (Ник Фрост), в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил (разве что только без пропеллера), в юности бредил сальсой, пока перед ответственным выступлением не встретил на улице банду отморозков, которые мало того, что его побили, так ещё оторвали все блёстки с его одежды и заставили их съесть. Теперь он работает инженером в промышленной компании, сносит обиды от крайне неприятного коллеги (Крис O’Дауд), а в свободное время играет в гольф с друзьями — такими же застенчивыми неудачниками, как он сам. Но всё в жизни Брюса встаёт с ног на голову, когда в их офисе появляется новая начальница (Рашида Джонс), которая тоже, как выяснится, любит сальсу. Тогда толстяк сдует пыль с танцевальных туфель и пойдёт искать своего старого тренера (Йен МакШейн), чтобы доказать: пол всё ещё горит у него под ногами.

«Танцуй отсюда!» — сольный выход и одновременно бенефис отличного британского комика Ника Фроста, кореша Саймона Пегга, который тут появляется в эпизодической роли (см. внимательно эпичную сцену танцевальной схватки на парковке). В общем, это такой шаг вперёд, где вместо мускулистых парней из «Шага вперёд» на танцполе появляется выразительный толстяк. Хватает ли Фросту харизмы тащить на себе весь фильм? Безусловно. Он как и всё тот же Карлсон - человек-праздник. Идея фильма, что не удивительно, пришла к нему под высоким градусом, после чего Нику пришлось полгода учиться танцевать, чтобы порхать бабочкой.

«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу

Насколько это у него удачно получилось, пусть судят соответствующие эксперты. В остальном «Танцуй отсюда!» непритязательная, в меру остроумная, чуточку расхлябанная, по большей части лиричная комедия о том, как обрести веру в свои силы. То есть с одной стороны ромком, а с другой — классическая success story (история успеха) с подобающими этому жанру атрибутами: главный противник — ты сам; слушайся во всём учителя; никогда не сдавайся. Возможно, было бы ещё смешнее, если бы Фрост учился не сальсе, а, допустим, восточным боевым искусствам. Только представьте себе Ника в образе «Кунг-фу Панды»! Впрочем, нам, наверное, и одного «Ниндзя из Беверли Хиллз» хватит.


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«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу фотографии
«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу фотографии
«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу фотографии
«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу фотографии
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