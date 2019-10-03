«Новый Человек-паук: Высокое напряжение»: Только свистни – он появится

Стильно, модно, молодёжно
Торопясь на вручение диплома, Питер Паркер (Эндрю Гарфилд
) походя разбирается с русскими террористом Алексеем (Пол Джаматти
), очаровывает неприметного электрика корпорации Oscorp Макса (Джейми Фокс
) своей заботой о жизни обычного ньюйоркца, а заодно успевает прокатиться на капоте полицейской машины, бодро заливая умнице Гвен Стейси (Эмма Стону
), что попал в пробку.
Возмужавший Паркер не просто перестал бояться и полюбил новую двойную жизнь, а сильно прибавил в самоуверенности и чувстве юмора - теперь Человек-паук отпускает шуточки намного чаще, чем бьет соперника в незащищенные места. Насладиться самой беззаботной и прекрасной порой ему не дают насущные проблемы и прокачанные злодеи (долго идти по жизни, смеясь, нельзя даже в славном городе Нью-Йорке). Гвен от большой любви готова загребать руками огонь вместе с бойфрендом-супергероем, но у нее за плечом маячит призрак отца-полицейского, который перед смерть попросил Питера не ввязывать дочь в супергеройские разборки. На горизонте уже высекает искры Макс, обратившийся в суперзлодея Электро, и виднеется силуэт Зловещей шестерки во главе с Гари Озборном (Дейн ДеХаан
, мимически очень точно копирующий Леонардо ДиКаприо
).
Перезапущенная франшиза
о Человеке-пауке - как минимум второй после бэтменовской
трилогии Кристофера Нолана
случай, когда игра более-менее стоила свеч, что бы ни говорили поклонники прошлого воплощения бойкого на язык и на дело фотокорреспондента-фрилансера, подрабатывающего супергероем в красно-синем костюме с пауком на спине и на груди. Марк Уэбб
, дебютировавший в большом кино изобретательной мелодрамой «500 дней лета
», в очень большом кино попал с корабля на бал. Его «Человек-паук» по одной версии - молодежно загримированная мумия, по другой - все-таки успешно реанимированный любимец публики, чья прошлая версия успела изрядно устареть и отстать от жизни за двенадцать лет, прошедшие после старта трилогии Сэма Рейми
.
Чтобы споры вокруг двух «Пауков» стали еще больше похожи на противостояние поклонников британской
и советской
версии «Шерлока Холмса», авторам нового перезапуска пришлось бы увести историю Паркера в сторону техно, нуара или другого ревизионистского подхода, коих за жизнь комикса было немало. Они сделали шаг поскромнее, но и «Бэтмена» не сразу Нолан «перезапустил».
Эндрю Гарфилд в свои 30 по-прежнему похож на студента больше, чем Тоби Магвайр
был в 27, у него есть узнаваемые проблемы выпускника и бойфренда, а не набивший оскомину джентльменский арсенал страданий школьника-супергероя, вдобавок новый Паркер не пресный зануда, но неунывающий лоботряс, поддающийся импульсам и живущий под максималистским девизом «Глупо, конечно, но круто
».
Сиквел
похождений Человека-паука уже не про силу и ответственность, из-за которых приходится больше бегать и спасать людей от разных напастей, а про кризис взаимопонимания с девушкой и сложные отношения с отцом, которые в разных форматах подкарауливают и Паркера, и Озборна-младшего. Генное наследие, которое достается некогда лучшим друзьям, для одного становится призванием, для второго - проклятием. Питер идет по пути прощения, Гарри предпочитает копить злобу, которой и целого мира мало. Обида на отца или на несправедливый и слепой социум - привычная мотивация для суперзлодеев, ведь большинство историй про людей со сверхспособностями демонстрирует, что человечество не учится на ошибках и не любит смотреть под ноги, даже когда там распластался лысеющий дядька с чертежами.
Дальше все по законам жанра: обретя суперсилы, «раздавленный» маленький человек возвращается в ненавидимый город и устраивает конец света с громкими криками и фейерверками, а местный герой, наспех разобравшись с духовными переживаниями, мчится его останавливать.
Локальность подвигов Питера Паркера (он не особенно-то любит покидать Нью-Йорк) приходятся как нельзя кстати франшизе, которая по прихоти правообладателей обособлена от Людей Икс
, Мстителей
и других маститых супергероев. «Человек-паук» неплохо вьет паутину сюжета в одиночку: сиквел органично вытекает из первого фильма, снятого также Уэббом, а под занавес наводит многообещающие мосты и к третьей части франшизы, и к задуманным спин-оффам (планируется как минимум два - про Зловещую шестерку и Венома).
По местной традиции, у «Высокого напряжения» три финала - интригующий, печальный и оптимистичный, - которые завершают или ставят на паузу сюжетные линии разной степени масштабности (первое явление Электро народу) и ироничности (чего стоят доктор Кафка в исполнении Мартона Чокаша
или визжащий от безумного восторга обритый Пол Джаматти, практически наглухо законопаченный в броне Носорога).
Вторая часть франшизы утверждает в мысли, что переживший множество реинкарнаций Человек-паук был и остается неубиваемым брендом сродни «Кока-коле», под узнаваемой упаковкой которого выпускали самое разной содержимое - от классики и light до версии для гурманов (со вкусом осьминожьего салата или молока).
Питер Паркер много лет менял имидж (и даже цвет кожи) на страницах комиксов, боролся с юношескими проблемами и предрассудками большого города - и продолжает это делать, неся надежду в массы с большого экрана. Неудивительно, что в этой сложной миссии он чуток к настроениям публики и духу времени.