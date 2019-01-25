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«Другая женщина»: Блин ромкомом

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25 января 2019
Классический анекдот про измену с пьяными сердечными диалогами и гэгами про мужские соски

«Другая женщина»: Блин ромкомом

У стильной адвокатессы Карли (Камерон Диас) есть целая футбольная команда любовников, острая на язык секретарша Лидия (Ники Минаж) и успешная карьера, но ей хочется правильного мужчину, за которого не страшно выйти замуж. Повстречав обаятельного красавчика Марти Кинга (Николай Костер-Вальдау), она устраивает с ним двухмесячный секс-марафон на всех горизонтальных поверхностях в родной квартире, а затем решает познакомить его с отцом (Дон Джонсон) - престарелым ловеласом, переживающим четвертый развод (с бывшей сокурсницей дочери). В день Х под предлогом неисправности труб (это не эвфемизм) Марти от свидания с отцом увиливает, а Карли решает нагрянуть к нему домой в костюме сексуальной версии Марио. Тут-то она и знакомится с женой мистера Кинга - немного сумасбродной домохозяйкой Кейт (Лесли Манн), которая дарит мужу гениальные идеи для бизнеса и подумывает пойти на курсы повышения ума.

«Другая женщина»: Блин ромкомом

Связанные изменой одного мужчины дамы вскоре разбираются, что к чему, организуют дуэт обманутых половинок и вскоре выясняют, что у Марти есть третья пассия - обладательница пятого размера и белого бикини Эмбер (Кейт Аптон), да и еще несколько запасных аэродромов. «Я видел больше задниц, чем стульчак в женском туалете», - емко предоставляет неверный муж статистику любовных похождений под занавес фильма. Туалетная метафора работает на ура: в одной из сцен хитроумный ловелас успевает познакомиться со своей белоснежной аватарой поближе, а заканчивает так и вообще в лучших традициях обычного унитазного контента.

«Другая женщина»: Блин ромкомом

«Другая женщина», вдохновленная, по словам сценаристки-дебютантки Мелиссы Стэк, французскими комедиями, начинается как классический анекдот про измену, а продолжается как не менее абсурдная история о том, что будет, если жена и любовница объединят силы, чтобы отомстить ценителю женской красоты. Саркастичная Карли, простушка Кейт и совсем наивное облако по имени Эстер олицетворяют союз жены, адвоката и пятого размера, которым делить по большому счету нечего. Все трое хотели счастья, но не за счет другой женщины, о существовании которой одни не подозревали, другая слышала с пометкой «скоро развод». В итоге все закончилось так же странно, как и началось, только уже с настоящими принцами и счастливыми улыбками.

«Другая женщина»: Блин ромкомом

Таких картонных подпорок в не лишенной метких и ироничных замечаний комедии чересчур много, что особенно бросается в глаза на фоне вдохновенного дуэта главных героинь. Лесли Манн, жена и муза Джадда Аппатова, уморительно играет карикатурную и раздражающую Кейт на грани нервного срыва. Камерон Диас убедительно острит из строгих костюмов адвокатессы и с девичьей тоской поглядывает на экран мобильного телефона, ожидая смс от мужчины своей мечты. А вот для хорошего датского актера Николая Костера-Вальдау в «Другой женщине» слишком мало воздуха: он выступает в роли открыточного прекрасного принца, который на поверку оказывается еще одним любвеобильным мерзавцем с белоснежной улыбкой и способностью завести женщину одним прикосновением. Датчанин старательно отыгрывает всю ту белиберду, которую положено его персонажу, но по-настоящему раскрывается лишь в экспрессивной сцене ужасающей диареи, в которой едва ли не больше виден предполагаемый мужской характер, чем во всем остальном фильме.

«Другая женщина»: Блин ромкомом

Комедия по сценарию Стэк могла обратиться в ненавязчивый дамский капустник с округленными глазами, вспышками гнева и приступами зависти по отношению к молодости, но Ник Кассаветес - актер, режиссер и сын легендарного Джона Кассаветиса - этот экспрессивный парад женских и в меньшей степени мужских свойств упорядочил с неожиданным для жанра хладнокровием. За пьяными сердечными диалогами следует шутка про небритые ноги, после пародии на «Миссию невыполнима» - гэг про набухшие от гормонального препарата мужские соски. Проникновенность и комедийная легковесность сменяются сценами отвращения, а умеренная радость от того, что все мы здесь сегодня собрались, - зашкаливающими дозами сахарной ваты. У Кассаветеса, ранее комедий не снимавшего, первый блин вышел то ли ромкомом, то ли слэпстиком, то ли ужасным плодом любви комедий Джадда Аппатова и юморесок с Марлоном Уэйнсом. При чем здесь французы, решительно непонятно, но, видимо, это была вариация на тему «о чем говорят женщины».


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«Другая женщина»: Блин ромкомом фотографии
«Другая женщина»: Блин ромкомом фотографии
«Другая женщина»: Блин ромкомом фотографии
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