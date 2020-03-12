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«Двойник»: Такие разные близнецы

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12 марта 2020
Достоевский в обертке антиутопического нуара

«Двойник»: Такие разные близнецы

Саймон Джеймс (Джесси Айзенберг) – изгой, настоящий «маленький человек», чьи навыки социальной адаптации, мягко говоря, не особо развиты. Он настоящий человек-невидимка, начальник в конторе, где он проработал долгие годы (отличная роль Уоллеса Шоуна), не помнит его имени, а охранник на проходной каждый раз требует у него пропуск. Даже собственная мать относится к нему со смесью равнодушия и презрения. У него есть объект желания - живущая в квартире напротив Ханна (Миа Васиковска), но и она не желает его замечать. По законам драматургии параноидальная атмосфера угрозы и бюрократической монотонности, вселенная Оруэлла, помноженного на Кафку, должна чем-то разродиться. Так и происходит – у Саймона Джеймса появляется коллега-двойник, Джеймс Саймон.

«Двойник»: Такие разные близнецы

Ничто не предвещало, что англичанин Ричард Айоэйд, обаятельная звезда сериала «Компьютерщики» и режиссер «Субмарины» и множества клипов инди-рок-групп, снимет нечто подобное. Тема двойничества интересовала многих великих писателей, от Шварца и Гоффмана до Гоголя с Достоевским, но перенести притчевую форму в кино получалось далеко не у всех. Надо сказать, что Айоэйд справился почти на отлично. Его второй фильм, экранизация одноименной повести Достоевского, завернутая в обертку антиутопического нуара, больше похожа на «Бразилию» Терри Гиллема, чем на классические киноадаптации русского классика, и именно в этом заключается его огромный плюс. Историю молодого человека, которого постепенно начинает сживать со свету более успешный двойник (Айзенберг очень убедительно играет не только лузера, но и карьериста), он написал совместно с братом Хармони Корина, Ави, и, надо отдать должное, снята она одновременно стильно и сдержанно.

«Двойник»: Такие разные близнецы

Разнообразие сочных деталей соседствует с герметичностью и даже клаустрофобичностью места действия. Художник-постановщик Дэвид Крэнк, использовав суровую послевоенную архитектуру с её прямоугольными формами, создал безрадостный город вне времени и пространства, а оператор Эрик Уилсон смог влить краски в самые унылые интерьеры, не сделав при этом картинку излишне цветастой и аляповатой.

«Двойник»: Такие разные близнецы

Сам Айоэйд называет в числе оказавших влияние на его видение «Голову-ластик» Линча, «Альфавилль» Годара, «Молчание» Бергмана и картины Роя Андерсона и Аки Каурисмяки, и след последних особенно чувствуется в сухом, истинно «нордическом» чувстве юмора «Двойника». Очевидно, что режиссер постарался вставить сюда все самое дорогое своему сердцу, и в плане чистой визуальности результат заслуживает оценки «отлично». Единственная беда в ритме картины – маятник и не думает качаться в правильную сторону, поэтому приходится медленно тащиться к финалу не длинного, в общем, фильма. Впрочем, и здесь Айоэйд умело спас положение, начинив сюжет кучей приятных актерских неожиданностей. В кадре то и дело мелькают Ноа Тэйлор, Крис О'Дауд, Джеймс Фокс, Пэдди Консидайн и даже лидер Dinosaur Jr. Джей Мэскис, и их роли или камео никак не дают заскучать.

Возможно потенциального зрителя, который придет посмотреть «Двойника», отпугнет постмодерн-версия Федора Михайловича, но соль в том, что за этот постмодерн ни капельки не стыдно.


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