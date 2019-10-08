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«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским

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8 октября 2019
Интернациональная комедия с героями популярного сериала

«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским

Героев новой кинокартины мы все давно уже знаем по раскрученному сериалу «Кухня». Его первый сезон вышел на экраны в 2012 году и на тот момент был самым дорогим проектом среди российских сериалов — стоимость одной серии составила порядка 200 тысяч долларов. Практически всем, наверное, знакомы ощущения, которые возникают после посещения хорошего ресторана. «Хороший» - это значит тот, в котором все продумано настолько, что в каком бы настроении человек не пришел, он будет удовлетворен. Так и в сериале «Кухня». После его просмотра не остается чувства, что тебя обманули и вместо высокой кухни «от кутюр» подсунули какой-то фастфуд.

Полнометражную версию выпускают в прокат параллельно с новым телесезоном «Кухни», который также стартовал на СТС 1 мая. Теперь администратор очень престижного и дорогого ресторана Москвы Виктория (Елена Подкаминская) и молоденький повар Максим (Марк Богатырёв) доросли до очень серьезных отношений и собираются стать мужем и женой. Их планы на сто восемьдесят градусов меняет грядущий визит президентов России и Франции в «Claude Monet». Их встречу нужно организовать на самом высоком уровне. Теперь вся группа ресторана, включая влюбленных, обязана полететь в Париж, чтоб устроить там достойный прием. Париж - прекрасный фон для головокружительных приключений и романтических подвигов. Страсти в картине кипят, как украинский борщ у тёщи на плите! (Зрители сериала, немного уставшие от московского «Claude Monet», сразу почувствуют глоток свежего парижского воздуха). Сюжет фильма многослойный, как матрешка: Париж, в Париже Сена, на Сене - корабль, на корабле – ресторан, в ресторане - кухня, на кухне – персонажи. Здесь царит фантазия и бурлеск - актерский, режиссерский, операторский.

«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским

По приезде Максим и Вика надеялись погрузиться в романтичную атмосферу взаимной любви, которая обязательно будет им навеяна Парижем. Но не тут-то было. Вику настойчиво пытается околдовать французский сердцеед (Венсан Перес), а он просто так не сдается... Шеф-повар (Дмитрий Назаров) встречает в том же самом Париже своего родственника, а по совместительству еще и конкурента. Макс пылает от ревности и готов просто удушить наглого, но очаровательного французика-ухажера. И это далеко не все препятствия, которые время от времени появляются на пути у главных и второстепенных персонажей. Свою ложку сацебели вносит в этот фильм и Дмитрий Нагиев, который играет хозяина ресторана.

Любовные перипетии – это всего лишь красивая обертка фильма. «Кухня в Париже» позиционирует себя, как комедия. Юмор тут интернациональный, ситуативный, понятный всем и повсюду, недаром интрига картины строится вокруг встречи в верхах. Легкий флирт под сухое красное и анекдоты про Лукашенко. В картине царит удивительная атмосфера толерантности и понимания, двигателем сюжета, наравне с гетеросексуальными персонажами, выступает один из поваров на ресторанной кухне — француз-гей (Никита Тарасов), и именно его друзья спасают парижское предприятие от разорения.(Кстати, до легализованных во Франции гей-браков в этой киношной России рукой подать. В последних кадрах, уже на родине, главные герои играют свадьбу, и букет невесты ловит, как раз, симпатяга Луи).

В финале герои улетают обратно без малейших сожалений — не потому, что родина им милей заграницы, а потому, что уверены, что смогут вернуться в любой момент. Однако сериал будет продолжаться сообразно реалиям жизни, и не исключено, что персоналу ресторана «Claude Monet» придётся переключиться с консоме, фондю и рататуя на кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок.


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«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским фотографии
«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Эвгений (Анапа)   21.07.2015 - 22:56
Не может быть полноценного обслуживания и отдыха в заведении, где одна половина персонала в состоянии перманентной войны с другой, при самой нервозной атмосфере.. читать далее>>
№ 3
Меркатор (Тула)   2.08.2014 - 05:17
На мой взгляд, фильм сильно уступает сериалу, как это не покажется странным, похож скорее на конспект плохого студента, не регулярно посещавшего лекции! Сюжет скомкан, фрагментарен, скорее намётки... читать далее>>
№ 2
Сергей Ваннинков   7.05.2014 - 00:09
По-моему, весьма посредственное кино; читать далее>>
№ 1
Цирк   3.05.2014 - 22:38
Тот, кто писал этот анонс, фильм не смотрел, или проспал? Перепутано или выдумана верная половина событий и отношений. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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