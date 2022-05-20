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«Кот Гром и заколдованный дом»: Толерантность для самых маленьких

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20 мая 2022
Красочный и добрый мультфильм о вреде социальных стереотипов

«Кот Гром и заколдованный дом»: Толерантность для самых маленьких

Культ котиков, столь популярный в интернете последние несколько лет, не обошёл и индустрию мультфильмов. Добрый рыжий кот, приблудившийся к дому пожилого фокусника, — главный герой нового мультфильма для всей семьи «Кот Гром и заколдованный дом». Спасаясь от дождя, герой оказывается в большом и мрачном доме, где его недружелюбно встречают ворчливый кролик Джек (Федор Добронравов) и вредная мышка Мэгги (Людмила Артемьева). Джек опасается, что новый гость станет главным любимцем старика Лоренса (Александр Леньков). Мэгги же и вовсе испытывает к котам врождённую неприязнь. Однако Лоренс всё же успевает заметить нового питомца, решает его приютить и называет гордым именем Гром (Александр Якин).

Смотреть онлайн «Кот Гром и заколдованный дом»
Сюжет мультфильма начинает развиваться динамичнее, когда Лоренс в результате несчастного случая на дороге попадает в больницу. Его меркантильный племянник Дэниел (Михаил Башкатов) решает продать дом без ведома самого Лоренса. Своего дядю фокусника Дэниел намеревается отправить в дом престарелых. Теперь для всех обитателей заколдованного дома, среди которых не только животные, но и механические игрушки, построенные Лоренсом, наступает время объединиться и вместе дать отпор общему противнику.

«Кот Гром и заколдованный дом»: Толерантность для самых маленьких

С самого начала мультфильм ставит проблему принятия в обществе другого — нового члена, который выделяется на фоне остальных. Кот Гром сразу становится жертвой стереотипов — мышка Мэгги верит, что он хочет её съесть. Для Мэгги не бывает добрых котов, она сразу приписывает новичку агрессивные намерения, которых у него не было и в помине. Кроликом Джеком изначально движет нелюбовь к новеньким. К тому же, он боится, что Лоренс полюбит рыжего котёнка больше и начнёт обделять старых питомцев вниманием. Эта иллюстрация социальных стереотипов, мешающих принимать в обществе других, воплощается в основной сюжетной линии мультфильма.

Другим ярким сюжетом в «Коте Громе и заколдованном доме» оказывается конфликт дяди и племянника. Именно перед лицом опасности продажи дома Дэниелом все персонажи объединяются и забывают свои былые распри, основанные на предрассудках. Общим врагом становится расчётливый коммерсант, для которого старинный дом — не более чем рухлядь, от которой нужно скорее избавиться. Старик Лоренс же, напротив, привязан к дому, в котором жили поколения его предков. Симпатии создателей мультфильма, конечно, сосредоточены на фокуснике, воплощающем традиционные ценности. Лоренс держится не просто за старый дом, но за особый волшебный мир, который в нём создал. Это проверенная временем система ценностей, воплощающая уют не только для старика, но и для всех, кого он приютил или даже сделал. И новичок Гром оказывается ещё более энергичным защитником этих ценностей, чем все остальные.

«Кот Гром и заколдованный дом»: Толерантность для самых маленьких

Красочный и добрый мультфильм изо всех сил стремится умилить зрителя. Правда, первая половина кажется затянутой, события начинают развиваться динамичнее только ближе к концу картины. Создатели мультфильма попытались совместить две установки — на толерантность к новым членам общества и на защиту традиционных ценностей. Такой симбиоз давно известен в США, в России же он появляется во многом благодаря западной кинопродукции. Усваивать уроки, преподанные в сказочной манере, предстоит теперь и самым маленьким зрителям «Кота Грома и заколдованного дома».


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обсуждение >>
№ 1
Лирика (Новокузнецк)   18.05.2014 - 14:42
Мульт просто супер! Ходила с семьёй, понравилось всем, включая меня. Персонажи такие харизматичные, котик, ну просто милашный. Сюжет хоть незамысловатый, однако очень понравился, всё понятно и просто.... читать далее>>
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