«Эксперимент: Зло» // Эксперимент: Скука

Основанный на реальных событиях триллер с паранормальными явлениями
В 1970-е увлечение паранормальными явлениями можно было направить в научное русло. Даже крупные университеты не гнушались выделять средства на исследования в этой области. Это создавало возможность приблизиться к паранормальному в настоящей жизни, сделать его более доступным. Участвовать в таком исследовании, пусть даже на самой неприметной должности, означало прикоснуться к мистическому. Авторы фильма «Эксперимент: Зло»
решают обратиться именно к этому периоду для воссоздания ситуации столкновения научного интереса с человеческой боязнью потусторонних сил.
По сюжету, профессор психологии Джозеф Коупланд (Джаред Харрис
) собирает команду, чтоб опробовать на своей таинственной пациентке Джейн Харпер (Оливия Кук
) экспериментальное лечение. Девушка страдает острыми психозами, сопровождающимися паранормальными явлениями вокруг неё. Профессор считает, что вся эта мистика — проекция пациенткой собственных переживаний. Коупланд решает заставить девушку переживать как можно больше негативных эмоций, чтоб она смогла окончательно воплотить свою тёмную сторону. Джейн, по мнению профессора, можно излечить, если удалить воплощённую паранормальную энергию, как опухоль. Один из участников экспериментального исследования оператор Брайан (Сэм Клафлин
) постепенно начинает испытывать симпатию к Джейн. Вскоре он влюбляется в неё, а руководящего лечением профессора начинает подозревать в том, что он истязает девушку зазря. Тем временем, эксперимент заходит всё дальше, а зло, воплощающееся стараниями исследователей, оказывается неподконтрольным.
Фильм «Эксперимент: Зло», как сообщают ещё на на начальных титрах, основан на реальных событиях. Создателей этого хоррора вдохновил «эксперимент Филиппа», действительно проведённый в 70-х в Торонто. Исследователи тогда искусственно придумали персонажа, вкратце описали его биографию, после чего стали пытаться материализовать его, создавая атмосферу эмоционального накала. Результаты эксперимента оказались спорными — с одной стороны, материализовать своего призрака учёным не удалось, а с другой — группа всё же смогла добиться того, что начали происходить паранормальные явления. Разумеется, это взбудоражило общественность, часть которой сочла всё это профанацией. Другая же часть стала использовать «эксперимент Филиппа» для придания своим оккультистским воззрениям статуса научно обоснованных.
Тем не менее, создателям фильма «Эксперимент: Зло» не удалось создать действительно страшную картину. Ставка была сделана на саспенс, на постоянное ожидание беды. Но ожидание затягивается настолько, что фильм превращается не в напряжённый триллер, а в скучное зрелище, время от времени пытающееся напугать быстро надоедающими паранормальными явлениями. Заигрывание с мрачной атмосферой перерастает в неоправданное отсутствие ярких, двигающих сюжет событий. Прошлая работа режиссёра Джона Пога «Карантин 2: Терминал»
оказалась лучше хотя бы потому, что выглядела динамичнее. Даже редкие спецэффекты «Эксперимента: Зло» смотрятся плохо и дёшево. Единственным значимым плюсом оказывается работа со светом, который действительно помогает воссоздать ощущение фиксируемого на плёнку эксперимента в 70-х.
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«Эксперимент: Зло»
Фирма Hammer, прославившаяся в 1950-70-х своими работами о Франкенштейне и Дракуле, в фильме «Эксперимент: Зло» не выдерживает собственных амбиций. К сожалению, одной лишь мрачной обстановки для создания удачного хоррора в 2014-м году оказывается недостаточно.
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