Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

Спутник телезрителя >>
11 февраля 2019
Один большой журналистский курьёз, растянутый на полтора часа

«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

Жизнь миловидной телеведущей Мэган Майлс (Элизабет Бэнкс) перевернулась: жених оставил девушку, забрав почти всю мебель и любимую собаку, а на вакансию ведущей крупного телеканала взяли другого журналиста. Верные подруги предлагают Мэган классическое в таких ситуациях средство – уйти в отрыв в ближайшем ночном клубе. Ощутимо перебрав с количеством выпитых шотов, «хорошая девочка» Мэган в поисках туалета оказывается сначала на улице, а потом – в лофте симпатичного бармена (Джеймс Марсден), на досуге сочиняющего «постмодернистскую романтическую прозу». Проснувшись после бурной ночи с жутким похмельем, девушка узнает о том, что конкурентке отказали из-за нелицеприятных эпизодов в биографии, так что на вакансию мечты теперь приглашают ее – нужно только произвести хорошее впечатление на будущих работодателей в ближайшем эфире. Но вот незадача – спешно покинув чужую квартиру, Мэган оказывается в неблагоприятном районе Лос-Анджелеса без машины, денег, документов и телефона, но зато – в облегающем коротком платье кислотно-желтого цвета и на высоких каблуках – и за проститутку ее принимают даже сами проститутки.

«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

Сюжет, который с успехом мог бы лечь в основу даже низкобюджетного ужастика в духе 90-х, в руках режиссера Стивена Брилла, снимавшего комедии с участием Адама Сандлера в начале 2000-х, стал фарсом, напоминающим своеобразный мэш-ап из фильма Мартина Скорсезе «После работы» и всех частей «Мальчишника в Вегасе». Новоголливудский интеллектуальный юмор и сюрреалистическая логика «Блондинке в эфире», разумеется, не свойственны, зато курьезных приключений с похмелья здесь предостаточно.

«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

Стилистически эта комедия положений выдержана в эстетике юмористических видео, которыми переполнен Youtube. Соответствующий намек дается уже в первых кадрах фильма, которые представляют собой подборку курьезных случаев, происходящих с журналистами в прямом эфире. «Блондинка в эфире» сама по себе выглядит как один большой журналистский курьез, который соберет миллионы просмотров и лайков в первый же день публикации на Youtube. И хотя длится это «видео с приколами» не пару минут, а полтора часа, спасает его исключительная динамичность происходящего.

«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

Вполне очевидно, что это фильм одной актрисы, поэтому все сопутствующие образы остались нераскрытыми. Большинство из них были сведены до уровня проходных стереотипных героев: фантастически глуповатые подруги, добродушный парень – романтик, темнокожие наркодилеры, сексистски настроенные ортодоксальные иудеи и несуразные копы, которым для полноты стереотипа не хватало разве что пончиков. Примечательно разве лишь то, что именно грозные маргиналы из наркопритона стали единственными, кто оказал хоть какую-то помощь героине, в отличие от полицейских, которые устроили за ней охоту, будто она главный враг общества.

«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

При этом комедия не лишена и культурологического подтекста, который заключается в разоблачении известного стереотипа – кодифицированности откровенного внешнего вида девушки, которая провоцирует окружающих маркировать саму девушку исключительно как проститутку. Когда после всех пережитых злоключений героиня все-таки добирается до телестудии, в эфире ей предстоит рассказывать зрителям о себе самой – «блондинка в желтом» попала во все новостные сводки, ведь за несколько часов ее успели признать не только девушкой легкого поведения, но и наркодилером, воровкой, даже ведьмой. Тут у героини сдают нервы, и она в прямом эфире разоблачает свой ложный образ и, более того, продуцирует целый феминистский и анти-сексистский манифест, в котором призывает не относиться предвзято к подвыпившим девушкам, разгуливающим по улицам гетто в откровенных нарядах. И здесь «Блондинка в эфире» продолжает мораль «Блондинки в законе» - не поддаваться стереотипам и не судить об интеллектуальном уровне девушек по цвету их волос или длине их платьев. Лучше понаблюдать за ними, похихикать и лайк поставить.


версия для печати
Поиск по меткам
Американское киноЖенщиныКомедияТатьяна Бакина
персоны
Пи Джей БирнСтивен БриллЭлизабет БэнксУилли ГарсонЛарри Гильярд-мл.Кен ДавитянДжон ДебниСидни КиммелДжеймс МарсденКевин НилонСара РайтТом РозенбергЭтан СаплиГари СиверсМарк СириллоКупер ТорнтонДжон ФарлиОливер ХадсонВик Чао
фильмы
Блондинка в эфире

фотографии >>
«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки фотографии
«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки фотографии
«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки фотографии
«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Николай19981 (Екатеринбург)   12.05.2014 - 00:59
Смотрел сегодня..... Наитупейший американский фильм. Супер тупая главная героиня. Жаль потраченного времени. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.

День рождения >>

Сергей Габриэлян
Владислав Копп
Пантелеймон Крымов
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пётр Махалица
Ким Новак
Ян Пешек
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Стокард Чаннинг
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Банды Индостана
боевик, приключения
Индия, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
Капернаум
драма, социальная драма
Ливан, Франция, 2018
Любить нельзя расстаться
комедия, мелодрама
Аргентина, 2018
Отрыв
триллер
Россия, 2018
Святая Агата
фильм ужасов
США, 2018
Семь ужинов
Россия, 2019
Тайный мир Анны
приключения, семейное кино, экранизация
Мексика, 2017
Тетрадь дружбы Нацумэ
драма
Япония, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Другой»
Ролики фильмов
«Другой»
Маленький мальчик сильно меняется после столкновения с гигантской дырой неизвестного происхождения.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен