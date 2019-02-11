«Блондинка в эфире»: Манифест златовласки

Один большой журналистский курьёз, растянутый на полтора часа
Жизнь миловидной телеведущей Мэган Майлс (Элизабет Бэнкс
) перевернулась: жених оставил девушку, забрав почти всю мебель и любимую собаку, а на вакансию ведущей крупного телеканала взяли другого журналиста. Верные подруги предлагают Мэган классическое в таких ситуациях средство – уйти в отрыв в ближайшем ночном клубе. Ощутимо перебрав с количеством выпитых шотов, «хорошая девочка» Мэган в поисках туалета оказывается сначала на улице, а потом – в лофте симпатичного бармена (Джеймс Марсден
), на досуге сочиняющего «постмодернистскую романтическую прозу». Проснувшись после бурной ночи с жутким похмельем, девушка узнает о том, что конкурентке отказали из-за нелицеприятных эпизодов в биографии, так что на вакансию мечты теперь приглашают ее – нужно только произвести хорошее впечатление на будущих работодателей в ближайшем эфире. Но вот незадача – спешно покинув чужую квартиру, Мэган оказывается в неблагоприятном районе Лос-Анджелеса без машины, денег, документов и телефона, но зато – в облегающем коротком платье кислотно-желтого цвета и на высоких каблуках – и за проститутку ее принимают даже сами проститутки.
Сюжет, который с успехом мог бы лечь в основу даже низкобюджетного ужастика в духе 90-х, в руках режиссера Стивена Брилла
, снимавшего комедии с участием Адама Сандлера
в начале 2000-х, стал фарсом, напоминающим своеобразный мэш-ап из фильма Мартина Скорсезе «После работы»
и всех частей «Мальчишника в Вегасе»
. Новоголливудский интеллектуальный юмор и сюрреалистическая логика «Блондинке в эфире»
, разумеется, не свойственны, зато курьезных приключений с похмелья здесь предостаточно.
Стилистически эта комедия положений выдержана в эстетике юмористических видео, которыми переполнен Youtube. Соответствующий намек дается уже в первых кадрах фильма, которые представляют собой подборку курьезных случаев, происходящих с журналистами в прямом эфире. «Блондинка в эфире» сама по себе выглядит как один большой журналистский курьез, который соберет миллионы просмотров и лайков в первый же день публикации на Youtube. И хотя длится это «видео с приколами» не пару минут, а полтора часа, спасает его исключительная динамичность происходящего.
Вполне очевидно, что это фильм одной актрисы, поэтому все сопутствующие образы остались нераскрытыми. Большинство из них были сведены до уровня проходных стереотипных героев: фантастически глуповатые подруги, добродушный парень – романтик, темнокожие наркодилеры, сексистски настроенные ортодоксальные иудеи и несуразные копы, которым для полноты стереотипа не хватало разве что пончиков. Примечательно разве лишь то, что именно грозные маргиналы из наркопритона стали единственными, кто оказал хоть какую-то помощь героине, в отличие от полицейских, которые устроили за ней охоту, будто она главный враг общества.
При этом комедия не лишена и культурологического подтекста, который заключается в разоблачении известного стереотипа – кодифицированности откровенного внешнего вида девушки, которая провоцирует окружающих маркировать саму девушку исключительно как проститутку. Когда после всех пережитых злоключений героиня все-таки добирается до телестудии, в эфире ей предстоит рассказывать зрителям о себе самой – «блондинка в желтом» попала во все новостные сводки, ведь за несколько часов ее успели признать не только девушкой легкого поведения, но и наркодилером, воровкой, даже ведьмой. Тут у героини сдают нервы, и она в прямом эфире разоблачает свой ложный образ и, более того, продуцирует целый феминистский и анти-сексистский манифест, в котором призывает не относиться предвзято к подвыпившим девушкам, разгуливающим по улицам гетто в откровенных нарядах. И здесь «Блондинка в эфире» продолжает мораль «Блондинки в законе»
- не поддаваться стереотипам и не судить об интеллектуальном уровне девушек по цвету их волос или длине их платьев. Лучше понаблюдать за ними, похихикать и лайк поставить.
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