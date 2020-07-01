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«22 минуты»: Пираты XXI века

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1 июля 2020
Патриотический боевик с карикатурными героями

«22 минуты»: Пираты XXI века

Российский газовый танкер оказывается захвачен сомалийскими пиратами. Пока его команда отсиживается в машинном отделении, на помощь ей идут русские морпехи, но первая попытка штурма заканчивается неудачей. Помимо этого во время атаки наши теряют морпеха-первогодку Саню Ежова (Макар Запорожский), которого затем вылавливают сомалийцы, берут в плен и используют в качестве обратной связи с командой танкера. В то время как Саня обживается на захваченном корабле, командир морпехов (Денис Никифоров) готовит операцию по освобождению судна, которая должна уложиться в заявленные в названии 22 минуты.

«22 минуты» Василия Серикова опираются на события, произошедшие в водах Аденского залива в начале мая 2010 года, но как это часто бывает в кино, приукрашивает действительность в деталях. В реальности вместо газового был нефтеналивной танкер «Московский университет», российская сторона не понесла потерь, ну и, конечно, никого засланного казачка в исполнение Макара Запорожского не существовало. Как говорится, не соврёшь — не расскажешь, и выдуманные эпизоды — последняя претензия, которую можно предъявить создателям патриотического боевика, которые к тому же сами признаются в том, что остались не вполне довольны получившейся картиной. Конечный результат - не совсем то, на что рассчитывал его продюсер Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью»).

«22 минуты»: Пираты XXI века

С точки зрения зрителя фильм тоже, мягко говоря, не вызывает восхищения. Сомалийские пираты выглядят карикатурно, диалоги производят впечатление плохого перевода с английского, а драматургия куцая, особенно на фоне бодрого монтажа. Если следовать логике сюжета, получится, что фильм не о превосходстве русской стратегической мысли, а о преступной халатности недоделанных морских волков, которые позволили нашему морпеху свободно разгуливать по палубе захваченного судна — это ли не крайняя степень идиотизма?
Не нарочно появляется и комедийный персонаж - исправившейся сомалиец, который зовёт себя MC Калаш, и в самый ответственный момент — под штурм русскими морпехами захваченного корабля - слушает «рэпчик». Чтобы качало.

В конце концов, от сюжетных перипетий действительно начинает укачивать, а слова наивного Калаша «Я хочу попасть в тюрьму в России, так, может быть, я получу российское гражданство!» не вызывают ничего, кроме истеричного хохота. В итоге «22 минуты» тащатся в кильватере «Капитана Филлипса», претендуя на звание новых «Пиратов XX века». В целях экономии вашего времени советуем лучше посмотреть небезызвестную серию «Южного Парка» «Жирная Борода», которая гораздо тоньше рассказывает про сомалийских пиратов. Она идёт как раз 22 минуты.


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№ 2
МироВлад   23.03.2015 - 02:39
Ну настоящие события на экране вообще смотреть бы никто не стал. Не на что. Боевик - не документальный фильм. К нему другие требования. А если учесть письмо продюсера в минкульт, ... то вообще цель... читать далее>>
№ 1
Ауме (Москва)   15.05.2014 - 00:45
Не родился ещё среди "пиратов" XXI века второй Талгат Нигматулин! Так стОит ли смотреть - дУшу надрывать?.. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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