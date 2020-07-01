«22 минуты»: Пираты XXI века

Патриотический боевик с карикатурными героями
Российский газовый танкер оказывается захвачен сомалийскими пиратами. Пока его команда отсиживается в машинном отделении, на помощь ей идут русские морпехи, но первая попытка штурма заканчивается неудачей. Помимо этого во время атаки наши теряют морпеха-первогодку Саню Ежова (Макар Запорожский
), которого затем вылавливают сомалийцы, берут в плен и используют в качестве обратной связи с командой танкера. В то время как Саня обживается на захваченном корабле, командир морпехов (Денис Никифоров
) готовит операцию по освобождению судна, которая должна уложиться в заявленные в названии 22 минуты.
«22 минуты» Василия Серикова
опираются на события, произошедшие в водах Аденского залива в начале мая 2010 года, но как это часто бывает в кино, приукрашивает действительность в деталях. В реальности вместо газового был нефтеналивной танкер «Московский университет», российская сторона не понесла потерь, ну и, конечно, никого засланного казачка в исполнение Макара Запорожского не существовало. Как говорится, не соврёшь — не расскажешь, и выдуманные эпизоды — последняя претензия, которую можно предъявить создателям патриотического боевика, которые к тому же сами признаются
в том, что остались не вполне довольны получившейся картиной. Конечный результат - не совсем то, на что рассчитывал его продюсер Алексей Сидоров
(«Бригада»
, «Бой с тенью»
).
С точки зрения зрителя фильм тоже, мягко говоря, не вызывает восхищения. Сомалийские пираты выглядят карикатурно, диалоги производят впечатление плохого перевода с английского, а драматургия куцая, особенно на фоне бодрого монтажа. Если следовать логике сюжета, получится, что фильм не о превосходстве русской стратегической мысли, а о преступной халатности недоделанных морских волков, которые позволили нашему морпеху свободно разгуливать по палубе захваченного судна — это ли не крайняя степень идиотизма?
Не нарочно появляется и комедийный персонаж - исправившейся сомалиец, который зовёт себя MC Калаш, и в самый ответственный момент — под штурм русскими морпехами захваченного корабля - слушает «рэпчик». Чтобы качало.
В конце концов, от сюжетных перипетий действительно начинает укачивать, а слова наивного Калаша «Я хочу попасть в тюрьму в России, так, может быть, я получу российское гражданство!» не вызывают ничего, кроме истеричного хохота. В итоге «22 минуты» тащатся в кильватере «Капитана Филлипса
», претендуя на звание новых «Пиратов XX века»
. В целях экономии вашего времени советуем лучше посмотреть небезызвестную серию «Южного Парка» «Жирная Борода»
, которая гораздо тоньше рассказывает про сомалийских пиратов. Она идёт как раз 22 минуты.
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