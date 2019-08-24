«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

Фильм-катастрофа, где монстр становится богом
В штормовом небе дюжина солдат-парашютистов, напоминающих падших ангелов, чертят огнем файеров красные параллельные прямые. Под щемящую музыку они несутся в адище раздираемого монстрами города. Внизу вырисовывается силуэт Годзиллы, который в глазах парашютистов выглядит как живой небоскреб. Чудовище - первобытный бог, венец природы и вершина пищевой цепочки. «Король монстров - спаситель человечества?
» - зажигается вопрос на табло спортивного стадиона, а люди с благодарностью глядят вслед исполину, уходящему в морские глубины.
В 1999 году, прямо в день рождения американского ученого Джо Броди (Брайан Крэнстон
), на японской АЭС, где он работает, происходит авария, гибнут несколько сотрудников и его жена Сандра (Жюльет Бинош
). После этого Джо становится одержим мыслью, что авария не то, чем кажется, а правительство на самом деле скрывает что-то в закрытой зоне, образовавшейся на месте бывшей АЭС и окрестных районов. Через пятнадцать лет отцовская паранойя портит настроение сыну - военному саперу и молодому отцу Форду (Аарон-Тейлор Джонсон
), а также его красавице-жене (Элизабет Олсон
), но назло всем старший Броди оказывается прав. Будущему человечества угрожает пробудившееся существо из прошлого, питающееся радиацией и получившее в качестве имени аббревиатуру ГНУС. Самое современное оружие оказывается бессильно, и тут из морских глубин появляется стометровый спаситель, для которого ГНУС - любимый деликатес.
«Годзилла
» британца Гарета Эдвардса вышел аккурат к шестидесятилетию легендарного чудовища (первая картина увидела свет в 1954 году), помпезно нарушив десятилетнее молчание франшизы. Новая лента старается учитывать не только почти три десятка фильмов о самом известном гигантском ящере, но и вдохновленные им переосмысления и новые прочтения вроде «Монстро
» или «Тихоокеанского рубежа
». По традиции, на первый план в сюжете про кайдзю выходят человеческие страхи перед силами природы, атомной энергией и вообще ощущение собственной беспомощности. Древний гигантский ящер (в оригинале - мутировавший после атомных испытаний) - отличная иллюстрация для ночных ужасов наяву.
В интерпретации сценариста Макса Боренштейна
Годзилла - существо эпохи динозавров, в которую он также был альфа-хищником, заснувшим на долгие годы без пищи. На зародившейся планете было много радиации, которой питались ГНУСы, потом экологическая ситуация немного улучшилась, а в наши дни повышенный радиоактивный фон вновь привлекает огромных существ, дремлющих в недрах планеты. На фоне шагающих гигантов люди и их драма кажутся незначительными, но Эдвардс и Боренштейн не скупятся на подробности, даром что человеческая судьба в кой-то веки выглядит так, как она и должна выглядеть в планетарных масштабах, - былинкой на фоне разбушевавшейся стихии. Ощущение масштаба - а новый кайдзю в два раза выше родственника из 1954 года - в «Годзилле» показано не хуже, чем в другом удачном заигрывании с японской эстетикой – «Тихоокеанском рубеже». В одно мгновение Годзилла из пугающего монстра превращается в спасителя, или даже Спасителя. Не случайно смущающаяся этих патетичных слов ученая (Салли Хоукинс
) называет гигантского динозавра в каком-то смысле богом.
У Эдвардса получился размашистый фильм-катастрофа о том, что в пищевой цепочке человек, мягко говоря, не альфа-самец, а тщетные попытки ВС США доказать свое условное царствование во всем мире выглядят несколько иронично. На фоне самоотверженного Годзиллы, издающего легендарный рев и плюющегося потоком энергии, любые самопровозглашенные короли выглядят смешно - в какую бы эпоху и с какой идеологией они бы ни рождались. Король умер, да здравствует король.
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