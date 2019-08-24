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«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

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24 августа 2019
Фильм-катастрофа, где монстр становится богом

«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

В штормовом небе дюжина солдат-парашютистов, напоминающих падших ангелов, чертят огнем файеров красные параллельные прямые. Под щемящую музыку они несутся в адище раздираемого монстрами города. Внизу вырисовывается силуэт Годзиллы, который в глазах парашютистов выглядит как живой небоскреб. Чудовище - первобытный бог, венец природы и вершина пищевой цепочки. «Король монстров - спаситель человечества?» - зажигается вопрос на табло спортивного стадиона, а люди с благодарностью глядят вслед исполину, уходящему в морские глубины.

«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

В 1999 году, прямо в день рождения американского ученого Джо Броди (Брайан Крэнстон), на японской АЭС, где он работает, происходит авария, гибнут несколько сотрудников и его жена Сандра (Жюльет Бинош). После этого Джо становится одержим мыслью, что авария не то, чем кажется, а правительство на самом деле скрывает что-то в закрытой зоне, образовавшейся на месте бывшей АЭС и окрестных районов. Через пятнадцать лет отцовская паранойя портит настроение сыну - военному саперу и молодому отцу Форду (Аарон-Тейлор Джонсон), а также его красавице-жене (Элизабет Олсон), но назло всем старший Броди оказывается прав. Будущему человечества угрожает пробудившееся существо из прошлого, питающееся радиацией и получившее в качестве имени аббревиатуру ГНУС. Самое современное оружие оказывается бессильно, и тут из морских глубин появляется стометровый спаситель, для которого ГНУС - любимый деликатес.

«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

«Годзилла» британца Гарета Эдвардса вышел аккурат к шестидесятилетию легендарного чудовища (первая картина увидела свет в 1954 году), помпезно нарушив десятилетнее молчание франшизы. Новая лента старается учитывать не только почти три десятка фильмов о самом известном гигантском ящере, но и вдохновленные им переосмысления и новые прочтения вроде «Монстро» или «Тихоокеанского рубежа». По традиции, на первый план в сюжете про кайдзю выходят человеческие страхи перед силами природы, атомной энергией и вообще ощущение собственной беспомощности. Древний гигантский ящер (в оригинале - мутировавший после атомных испытаний) - отличная иллюстрация для ночных ужасов наяву.

«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

В интерпретации сценариста Макса Боренштейна Годзилла - существо эпохи динозавров, в которую он также был альфа-хищником, заснувшим на долгие годы без пищи. На зародившейся планете было много радиации, которой питались ГНУСы, потом экологическая ситуация немного улучшилась, а в наши дни повышенный радиоактивный фон вновь привлекает огромных существ, дремлющих в недрах планеты. На фоне шагающих гигантов люди и их драма кажутся незначительными, но Эдвардс и Боренштейн не скупятся на подробности, даром что человеческая судьба в кой-то веки выглядит так, как она и должна выглядеть в планетарных масштабах, - былинкой на фоне разбушевавшейся стихии. Ощущение масштаба - а новый кайдзю в два раза выше родственника из 1954 года - в «Годзилле» показано не хуже, чем в другом удачном заигрывании с японской эстетикой – «Тихоокеанском рубеже». В одно мгновение Годзилла из пугающего монстра превращается в спасителя, или даже Спасителя. Не случайно смущающаяся этих патетичных слов ученая (Салли Хоукинс) называет гигантского динозавра в каком-то смысле богом.

«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

У Эдвардса получился размашистый фильм-катастрофа о том, что в пищевой цепочке человек, мягко говоря, не альфа-самец, а тщетные попытки ВС США доказать свое условное царствование во всем мире выглядят несколько иронично. На фоне самоотверженного Годзиллы, издающего легендарный рев и плюющегося потоком энергии, любые самопровозглашенные короли выглядят смешно - в какую бы эпоху и с какой идеологией они бы ни рождались. Король умер, да здравствует король.


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«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх фотографии
«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх фотографии
«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх фотографии
«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх фотографии
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обсуждение >>
№ 12
ддт   14.07.2014 - 15:39
Шла по улице Годзилла И совсем не тормозилла Каламбур однако :) читать далее>>
№ 11
Lexx   19.05.2014 - 21:14
... Ну и что! Молодцы ребята - срубили бабла, что называется, по полной! :-) Только какое отношение это имеет к жанровой определенности? P.S. Наибольшим спросом из всей печатной продукции пользуются... читать далее>>
№ 10
Balrog   19.05.2014 - 19:59
№ 9 Lexx 18.05.2014 15:10 ... А народ то не согласен.8-))) Тока за три первых дня проката "зверушка" откушала почти 200 лимонов мертвыми президентами. Создатели потирают ручками и уже планируют... читать далее>>
№ 9
Lexx   18.05.2014 - 15:10
... Да нет! Я, как раз несу людям свет. Это просто Вы не поняли.:)))) ... Вот именно, что "совсем верно"! Вся суть в том, что подобный, с позволения сказать, "критерий" выделения... читать далее>>
№ 8
dicar' (Ливны, Орловская область)   18.05.2014 - 13:23
... простите, Lexx, но Вы не разбираетесь в вопросе, и потому несёте ерунду. Дайкайдзю - это действительно существующий жанр кино, сформировавшийся (и вынесенный в отдельный жанр) как раз, примерно в... читать далее>>
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