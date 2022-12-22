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«Долгое падение»: До свидания, крыша

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22 декабря 2022
Экранизация романа Ника Хорнби, собравшая все возможные жанровые клише

«Долгое падение»: До свидания, крыша

В канун Нового Года четверо незнакомцев по иронии судьбы выбирают крышу одной и той же лондонской высотки, чтобы свести счеты с жизнью. Вместо прыжка вниз они решают еще немножко пожить и в ближайшие полтора часа довести зрителей до белого каления. Соблазн подтолкнуть их поближе к краю возникнет не раз, пока режиссер будет нас знакомить с каждым из них.

Первым нам представят Мартина Шарпа (Пирс Броснан), звезду утренней телепередачи, чья интрижка с 15-летней девицей («я думал, ей 25!») привела к аресту, разводу и концу карьеры. Почему зрители должны сочувствовать ему, а не его жене и детям, останется загадкой, но режиссер Паскаль Шомей, знакомый нам по французскому ромкому «Сердцеед», и не пытается ничего объяснить. Еще больше вопросов возникает к проблемам Джесс (Имоджен Путс), замученной жизнью дочке политика, которую хочется столкнуть с крыши первой. Джесс, может быть, в самом деле переживает, но её поведение капризной взбалмошной идиотки подсказывает, что она из той породы людей, которым не нужны для истерики серьезные причины. Во всяком случае, её отцу (Сэм Нилл), сочувствуешь намного больше.

«Долгое падение»: До свидания, крыша

Оставшиеся потенциальные самоубийцы — это Джей Джей (Аарон Пол), музыкант-неудачник, заявляющий, что у него рак мозга, и Маурин (Тони Коллетт), мать-одиночка в кардигане, воспитывающая больного сына. Лучшая характеристикой этой дамы будет её первая экранная реплика: поднявшись на крышу и видя готовящегося прыгнуть Мартина, она задает ему вежливый вопрос: «Вы скоро?..».

Все эти люди, посовещавшись, решают дать жизни еще один шанс, по крайней мере, вплоть до следующего депрессивного праздника, Дня Святого Валентина. За эти полтора месяца четверо горемык умудрятся подружиться, стать знаменитостями и слетать в отпуск на Тенерифе. Если вы надеетесь найти здесь какое-то подобие достоверности или тем паче психологизма — забудьте.

«Долгое падение»: До свидания, крыша

«Долгое падение», экранизация романа Ника Хорнби 2005-го года, не пытается быть ни черной комедией, ни тем более так называемой драмеди. Периодически кажется, что Шомель и сценарист фильма Джек Торн собрали все возможные жанровые клише, высмеиваемые в пародиях братьев Цукер, хотя, возможно, таким образом они обращаются к внутреннему оптимисту, живущему в лучших из нас. Если это так, остается только посетовать, потому что обычному зрителю досмотреть этот неторопливый, фальшивый и нелепый кошмар будет весьма непросто. Зато можно порадоваться за Джонни Деппа, жаждущего в свое время заняться этим проектом. Видит Бог, у него еще найдутся возможности испортить себе послужной список.


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обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   22.12.2022 - 10:11
Блин, жалко, что Пирс Броснан снялся в таком фильме(( Но с другой стороны, не все же картины должны быть Джеймсами Бонадми, правильно? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Долгое падение»: До свидания, крыша фотографии
«Долгое падение»: До свидания, крыша фотографии
«Долгое падение»: До свидания, крыша фотографии
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