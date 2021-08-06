«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви

Интернациональная «комедия повторного брака»
Бывшие супруги, инструктор по вождению Ален (Дани Бун
) и врач-ветеринар Валери (Валери Боннетон
из «Маленьких секретов»
), совершенно случайно оказываются на одном самолете, отправляясь в Грецию, на свадьбу собственной дочери. Самолет совершает вынужденную посадку из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль (таким сложнопроизносимым названием режиссер решил наградить свой фильм). А дальше ненавидящая друг друга парочка отправляется в путь то пешком, то автостопом, то на угнанной машине, а то и на самолете, не переставая всю дорогу выяснять отношения и попадать в комические и опасные ситуации.
«Вулкан страстей»: смотреть фильм онлайн
Истории о готовых пристукнуть друг друга супругах плотно набивали залы кинотеатров и кошельки создателей, начиная с фильмов «Ребро Адама»
и «Восьмая жена Синей Бороды»
вплоть до «Войны супругов Роуз
» и «Мистера и миссис Смит»
. Действительно, мало что может быть прекрасней готовых выяснять отношения вплоть до смертоубийства мужа и жены, особенно если на время их выяснений зритель(ница) понимает, что у него или неё все не так уж и плохо в личной жизни. После совместных злоключений, как правило, он и она вдруг замечают, что пламя обоюдной любви в них еще не до конца погасло и решаются вновь его раздуть.
Режиссер Александр Коффре
не стал изобретать велосипед и снял интернациональную «комедию повторного брака», не забыв про инъекцию обязательной французской эксцентрики, а еще скрестил поджанр с роуд-муви в духе комедии «Самолетом, поездом, машиной»
. Все это фильм несколько оживило, но не помогло ни в плане развития персонажей, ни в отношении сюжетных поворотов. Бун традиционно забавен, а Боннетон вдруг открывает в себе комедийный талант, хотя в их героях и отсутствует намек на глубину. Он — добрый семьянин, она — стерва-карьеристка, а тяготы и трудности дают им возможность стать ближе и проявить свои лучшие качества. Из плюсов картины можно отметить работу опытного оператора Пьера Котро
(«Кафе де Флор»
, «Во сне»
), но и его панорамная съемка прекрасных европейских пейзажей не то чтобы спасает положение.
Участие продюсеров и сценариста фильмов «Сердцеед»
и «1+1»
, да еще и любимец французских зрителей Дени Бун должны обеспечить «Вулкану страстей»
хорошую кассу, но не предложат ничего хоть отдаленно похожего на сюрприз. Складывается впечатление, что Коффре сотоварищами сделал что-то больше похожее на функциональный предмет мебели, типа икеевской кровати, а не на кино. Впрочем, и на такую вещь всегда найдутся охотники — сделать удобную кровать тоже нужно уметь.
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