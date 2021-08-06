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«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви

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6 августа 2021
Интернациональная «комедия повторного брака»

«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви

Бывшие супруги, инструктор по вождению Ален (Дани Бун) и врач-ветеринар Валери (Валери Боннетон из «Маленьких секретов»), совершенно случайно оказываются на одном самолете, отправляясь в Грецию, на свадьбу собственной дочери. Самолет совершает вынужденную посадку из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль (таким сложнопроизносимым названием режиссер решил наградить свой фильм). А дальше ненавидящая друг друга парочка отправляется в путь то пешком, то автостопом, то на угнанной машине, а то и на самолете, не переставая всю дорогу выяснять отношения и попадать в комические и опасные ситуации.

«Вулкан страстей»: смотреть фильм онлайн

Истории о готовых пристукнуть друг друга супругах плотно набивали залы кинотеатров и кошельки создателей, начиная с фильмов «Ребро Адама» и «Восьмая жена Синей Бороды» вплоть до «Войны супругов Роуз» и «Мистера и миссис Смит». Действительно, мало что может быть прекрасней готовых выяснять отношения вплоть до смертоубийства мужа и жены, особенно если на время их выяснений зритель(ница) понимает, что у него или неё все не так уж и плохо в личной жизни. После совместных злоключений, как правило, он и она вдруг замечают, что пламя обоюдной любви в них еще не до конца погасло и решаются вновь его раздуть.

«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви

Режиссер Александр Коффре не стал изобретать велосипед и снял интернациональную «комедию повторного брака», не забыв про инъекцию обязательной французской эксцентрики, а еще скрестил поджанр с роуд-муви в духе комедии «Самолетом, поездом, машиной». Все это фильм несколько оживило, но не помогло ни в плане развития персонажей, ни в отношении сюжетных поворотов. Бун традиционно забавен, а Боннетон вдруг открывает в себе комедийный талант, хотя в их героях и отсутствует намек на глубину. Он — добрый семьянин, она — стерва-карьеристка, а тяготы и трудности дают им возможность стать ближе и проявить свои лучшие качества. Из плюсов картины можно отметить работу опытного оператора Пьера Котро («Кафе де Флор», «Во сне»), но и его панорамная съемка прекрасных европейских пейзажей не то чтобы спасает положение.

Участие продюсеров и сценариста фильмов «Сердцеед» и «1+1», да еще и любимец французских зрителей Дени Бун должны обеспечить «Вулкану страстей» хорошую кассу, но не предложат ничего хоть отдаленно похожего на сюрприз. Складывается впечатление, что Коффре сотоварищами сделал что-то больше похожее на функциональный предмет мебели, типа икеевской кровати, а не на кино. Впрочем, и на такую вещь всегда найдутся охотники — сделать удобную кровать тоже нужно уметь.


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обсуждение >>
№ 1
tatyana malitskaya (cremona(italia))   10.07.2019 - 09:53
poluchayu more pozitivnih emoziy ,kogda smotryu etot film(uze ne perviy raz),legkiy,veseliy i emozionalniy (ya daze proslezilas v konze,kogda oni peli pesnyu vdvoem na svad'be u docheri). Recomenduyu... читать далее>>
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«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви фотографии
«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви фотографии
«Вулкан страстей»: В огнедышащей лаве любви фотографии
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