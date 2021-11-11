«Принцесса Монако»: Грейс в окне

Фальшивый байопик с Николь Кидман в главной роли
В 1956 году Грейс Келли
(Николь Кидман
) последний раз озаряет съемочную площадку внутренним свечением, и уезжает жить к морю, в Монако, к новоиспеченному мужу князю Ренье III (Тим Рот
). Тот флегматично смотрит на мир вокруг из-под полуприкрытых век, беспрестанно курит и зло шутит, демонстрируя несуществующую силу карликового княжества, зависимого от Франции. У соседней державы тоже рыльце в пушку: к 1962 году порядочно затянулась война в Алжире, банкиры и бизнесмены бегут от налоговых обязательств в Монако, а обрюзгший Шарль де Голль (Андре Пенверн
) грозит князю и его подданным отключить воду с электричеством, ввести войска и вообще устроить камбэк в Средневековье, если Ренье не установит подоходный налог.
В самый неподходящий момент нелегкая приносит и Альфреда Хичкока
(Роджер Аштон-Гриффитс
), который пытается уговорить Грейси вернуться в кино и сыграть главную роль в картине «Марни
» (в дуэте с неким шотландцем Шоном Коннери
). Политическая обстановка накаляется, несправедливость растет в геометрической прогрессии, а свободолюбивая идеалистка Келли понимает, что теперь у нее только одна, пожизненная роль: она борется с бесконечным злом двуличного европейского общества.
Француз Оливье Даан
, чьей наиболее известной работой остается байопик Эдит Пиаф
«Жизнь в розовом цвете
», снял еще одну лощенную фантазию, основанную на биографии известной личности. «Принцесса Монако
» неустанно напоминает, что жизнь Грейс Келли не была похожей на сказку, хотя каждый глянцевый кадр, гиперболизированный микро-конфликт и патетичный диалог говорят об обратном. Красноглазая принцесса страдает от одиночества и холодности мужа, борется со странными приоритетами дам из Красного креста (сначала бал, потом помощь больным детям), с искрой в глазах, но с чудовищными перегибами репетирует сцены из фильма «Марни», в котором, возможно к счастью, ей уже не суждено сняться.
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«Принцесса Монако» Оливье Даана
Картина сфокусирована на Грейс Келли ровно настолько, чтобы никто из присутствующих не казался выше принцессы - то есть не выделялся из серой толпы масок и характеров. Хичкок ходит с задранным носом и все понимает, Мария Каллас (Пас Вега
) любит кататься на лошадях, петь и презирать европейских интриганов, Ренье в исполнении немолодого уже Тима Рота похож на очень уставшего Харви Кейтеля, а генерал де Голль олицетворяет хрестоматийного главнокомандующего, который пьет и ест чужую смерть. Порхающая Грейс оказывается не просто «американской Афродитой», как ее описывает де Голль, но ангелом добра, чей финальный монолог силой искренности и вечных ценностей трогает сердца и своих, и чужих. Чужие же для принцессы все: она инородная американка, которая забывает свое место и не держит язык за зубами, а в своей неиссякаемой добродетели затмевает даже местного священника (Фрэнк Лангелла
).
Семья Гримальди во главе с Альбером II (нынешним князем, сыном Ренье и Грейс) заочно бойкотировала картину, опасаясь исторической недостоверности и излишней гламурности. В ленте Даана есть и то, и другое, но главная беда фильма не в этом. Австралийская актриса Николь Кидман, казалось бы, уже всем и все доказавшая, стараниями режиссера и сценариста тратит бенефис на пустяковую драму, в которой просто демонстрирует эмоции, и отдает на растерзание крупным планам лоб без единой морщины, слезящиеся глаза, ноздри, губы. «Принцесса Монако» с придыханием рассказывает о страданиях искреннего и слишком хорошего для этой жизни человека, о неприступном княжестве Монако, а завершается формальной победой государства-Давида над государством-Голиафом.
В этом выдуманном хэппи-энде картина достигает апогея фальши: отношения Ренье и Келли не были сказкой, но и вялотекущей мелодрамой - тоже вряд ли (сценарист Араш Амель
аккуратно намекает, что брак-то был по расчету со стороны княжеской семьи). Наконец, известно, что налоговые обложения в Монако тогда все-таки ввели, опасаясь угроз де Голля. Никакого чуда не произошло. Они вообще случаются довольно редко. Особенно в маленьком княжестве с красивыми домиками на берегу Лигурийского моря, которое составляет подобострастному байопику невыгодную конкуренцию. Как писал классик, «Оно обширнее, оно и глубже
».
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