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«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом

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6 июля 2019
Человечные мутанты Брайна Сингера

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом

В начале очередной части франшизы про людей Икс мы заглянем в мрачный постапокалиптичный ландшафт 2023-го года. На экране разрушенный храм Василия Блаженного и роботы-убийцы Стражи, рыскающие в летающих кораблях-крестах над Красной площадью и уничтожающие и людей, и мутантов. Как предсказывал Джеймс Камерон, «и восстали машины из пепла ядерного пожара», но расстраиваться рано — можно отправиться назад в прошлое и изменить ход времени.

Миссией по спасению всего живого почему-то руководит Чарльз Ксавье, он же профессор Икс (Патрик Стюарт), который вроде бы погиб в фильме 2006-го года и Магнето (Иэн МакКеллен), а исполнителем непосредственного задания они назначают Росомаху (Хью Джекман). Возможно, профессора Икс спасло какое-то предыдущее путешествие во времени, да и не стоит пытаться разобраться в запутанной вселенной сиквелов и спиноффов. Главное, что Росомаха отправится в 73-й год, попытается помирить юных Ксавье (Джеймс Макэвой) и Магнето (Майкл Фассбендер) и спасет мир от появления Стражей. Для этого ему нужно помешать своей старой знакомой Рэйвен (Дженнифер Лоуренс) убить создателя роботов, доктора Боливара Траска (Питер Динклейдж).

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом

Возвращение к франшизе её создателя Брайна Сингера парадоксальным образом становится продолжением одновременно никудышной третьей части сериала, без вдохновения снятой Бреттом Рэттнером, и приквелла Мэттью Вона «Люди Икс: Первый класс». Кроме того, что Сингер соединяет, пусть и не в одном кадре, одних и тех же героев в юности и старости, он еще умудряется влить в порядком уже выдохшуюся историю заряд юмора, бодрости и очарования. Пятый фильм про Людей Икс (забудем как страшный сон пару фильмов про Росомаху), оказался едва ли не самым лучшим, в том числе и за счет того, что порадовал как поклонников старых серий, так и отличного «Первого класса», показав за 2 часа всех полюбившихся героев. Даже Холли Берри умудряется произнести пару реплик, не вызвав раздражения, а чего уж говорить об мегатандеме МакЭвоя-Фассбендера, поначалу не готовых поверить, что в далеком будущем они станут лучшими друзьями, хотя сейчас скрипят друг на друга зубами.

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом

Важно и то, что «Дни минувшего будущего» красит малая по меркам кинокомикса доля компьютерного мельтешения и навязчивого CGI. Одна только ироничная изобретательность без упора на спецэффекты в эпизоде со спасением Магнето из тюрьмы в середине фильма многого стоит. Человечности в этом фильме про мутантов, как ни странно, явно больше, чем в иных серьезных драмах про людей. В общем, что бы там ни происходило в личной жизни Брайна Сингера, хочется пожелать ему успеха с возвращением к своим любимым героям спустя целых 11 лет.


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«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом фотографии
«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом фотографии
«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом фотографии
«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Аймкуль (Костанай)   24.05.2014 - 18:46
Отвлеклась от реальности, пусть и на полтора часа, посмотрев, «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Отличная графика, качественная картинка, иллюстрирующая недостоверные пейзажи, хорошая игра актеров, вообщем... читать далее>>
№ 1
Дмитрий299 (Санкт-Петербург)   23.05.2014 - 08:39
Компетентность автора этой рецензии вызывает сомнения. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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