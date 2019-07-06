«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Снова вместе, снова рядом

Человечные мутанты Брайна Сингера
В начале очередной части франшизы про людей Икс мы заглянем в мрачный постапокалиптичный ландшафт 2023-го года. На экране разрушенный храм Василия Блаженного и роботы-убийцы Стражи, рыскающие в летающих кораблях-крестах над Красной площадью и уничтожающие и людей, и мутантов. Как предсказывал Джеймс Камерон, «и восстали машины из пепла ядерного пожара»
, но расстраиваться рано — можно отправиться назад в прошлое и изменить ход времени.
Миссией по спасению всего живого почему-то руководит Чарльз Ксавье, он же профессор Икс (Патрик Стюарт
), который вроде бы погиб в фильме 2006-го года и Магнето (Иэн МакКеллен
), а исполнителем непосредственного задания они назначают Росомаху (Хью Джекман
). Возможно, профессора Икс спасло какое-то предыдущее путешествие во времени, да и не стоит пытаться разобраться в запутанной вселенной сиквелов и спиноффов. Главное, что Росомаха отправится в 73-й год, попытается помирить юных Ксавье (Джеймс Макэвой
) и Магнето (Майкл Фассбендер
) и спасет мир от появления Стражей. Для этого ему нужно помешать своей старой знакомой Рэйвен (Дженнифер Лоуренс
) убить создателя роботов, доктора Боливара Траска (Питер Динклейдж
).
Возвращение к франшизе её создателя Брайна Сингера
парадоксальным образом становится продолжением одновременно никудышной третьей части сериала, без вдохновения снятой Бреттом Рэттнером
, и приквелла Мэттью Вона «Люди Икс: Первый класс»
. Кроме того, что Сингер соединяет, пусть и не в одном кадре, одних и тех же героев в юности и старости, он еще умудряется влить в порядком уже выдохшуюся историю заряд юмора, бодрости и очарования. Пятый фильм про Людей Икс (забудем как страшный сон пару фильмов
про Росомаху), оказался едва ли не самым лучшим, в том числе и за счет того, что порадовал как поклонников старых серий, так и отличного «Первого класса», показав за 2 часа всех полюбившихся героев. Даже Холли Берри
умудряется произнести пару реплик, не вызвав раздражения, а чего уж говорить об мегатандеме МакЭвоя-Фассбендера, поначалу не готовых поверить, что в далеком будущем они станут лучшими друзьями, хотя сейчас скрипят друг на друга зубами.
Важно и то, что «Дни минувшего будущего»
красит малая по меркам кинокомикса доля компьютерного мельтешения и навязчивого CGI. Одна только ироничная изобретательность без упора на спецэффекты в эпизоде со спасением Магнето из тюрьмы в середине фильма многого стоит. Человечности в этом фильме про мутантов, как ни странно, явно больше, чем в иных серьезных драмах про людей. В общем, что бы там ни происходило в личной жизни Брайна Сингера, хочется пожелать ему успеха с возвращением к своим любимым героям спустя целых 11 лет.
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