«Подарок с характером»: Малыш и Панда

Семейный роуд-муви в духе «Игрушки» с Пьером Ришаром
Добросердечный, но не особенно удачливый аниматор Миша (Михаил Галустян
) работает на детских праздниках в костюме панды. Работа с детьми, может, и увлекательная, но явно не прибыльная, так что герой влезает в долги, и его скромное жилище штурмуют коллекторы с требованиями вернуть 300 тысяч. Мише ничего не остается, как в суматохе принять предложение работодателя заменить коллегу-медведя на очередном детском утреннике. Впрочем, горе-панду не предупредили, что мероприятие – это день рождения девятилетнего сына олигарха, который представляется не иначе, как Артем Николаевич (Артем Фадеев
), учит китайский язык, знает правовые основы и понятие «рентабельность». Театрализованное представление мальчику не в радость, равно как и все подарки — для счастья ему нужна не новая модель фрегата, а рыбалка с отцом (Федор Бондарчук
) или встреча с мамой, которую Артем не видел последние пять лет.
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«Подарок с характером» Карена Оганесяна
Прагматичный ребенок задумывает авантюру — уехать в Сочи и повидаться с мамой, пока отец будет в отъезде. И в качестве взрослого компаньона Артем выбирает Мишу, предлагая ему денежную награду, способную покрыть его долги. Так начинается долгое путешествие «панды» и ребенка в Краснодарский край.
При очевидных ассоциациях с сюжетной линией французской «Игрушки»
с Пьером Ришаром
, столь любимой отечественным зрителем, никакого ностальгического переживания от фильма Карена Оганесяна
можно не ожидать. «Подарок с характером»
— это не сатирическая комедия с тонким социально-обличительным подтекстом, а этакий семейный роуд-муви, который создатели фильма очевидно старались сделать, помимо прочего, забавным.
Впрочем, определенная доля юмора в героях, а точнее их контрастном противопоставлении — не по годам толковый и расчетливый ребенок в компании с инфантильным мужичком, две трети экранного времени разгуливающим в костюме панды — действительно присутствует. Кроме того, при всей заложенной в образ аниматора-панды несуразности, в фильме прочитывается некоторая ироническая рефлексия над сформировавшимся в массовой культуре образом монохромного китайского медведя. Приятным моментом является эпизод с девочкой в аэропорту, которая принимает главного героя за персонажа «Кунг-фу Панды»
, ожидая от него соответствующего поведения. А вот содержательный смысл следующего за этой сценой камео Николая Валуева
, увы, остается загадкой.
К странноватым эпизодам относится и внезапная анимационная вставка, иллюстрирующая любимую сказку ребенка. Она могла бы стать неплохим стилистическим решением в том случае, если бы такие анимационные фрагменты периодически сопровождали основное действие фильма, придавая ему лиризма. В единичном же случае такая вставка вновь теряет смыслообразующие функции.
«Подарок с характером» безусловно пытается выглядеть в глазах зрителей доброй, и даже местами драматической сказкой, но выйти на достойный уровень фильму не позволяет условность происходящего. Трудно поверить мальчику, испытывающему боязнь темноты, но способному организовать поездку в другой город, и нанимающему себе в компаньоны совершенно незнакомого аниматора-панду, который не в состоянии позаботиться даже о себе самом. Равно как и трудно поверить в приторно сентиментальный финал.
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