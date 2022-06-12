«Подарок с характером»: Малыш и Панда

анонс

«Зов предков»: Древние инстинкты и Харрисон Форд

10 июня, 23:25, Первый канал

«Аферистка»: Пощады не жди

9 июня

«Геракл: Начало Легенды»: Келлан Латс. Сага. Полнолуние

В ночь с 9 по 10 июня, 02:10, TV1000 Action