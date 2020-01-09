«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор

Отечественное фэнтези-пародия с кучей штампов
Ничем не примечательная студентка Даша (Мария Пирогова
) глухим московским вечером узнает от инструктора по вождению (Игорь Чернечевич
), что он не простой инструктор, что она Избранная, что в мир живых постоянно просачиваются Тени, любящие поживиться человеческими эмоциями, и что силы Света неутомимо истребляют назойливых врагов народа, пока трое бессмертных рабочих играют в домино, удерживая закрытым портал в Темный мир.
На телеканале «СТС» показали многосерийную версию «Темного мира: Равновесие
» - сюжета в жанре городское фэнтэзи, который придумали писатели-фантасты Марина
и Сергей Дяченко
, а снял режиссер Олег Асадулин
. Полгода назад картина в сильно урезанном варианте безуспешно штурмовала отечественный прокат, а теперь, уже во всеоружии, взялась за широкую диванную аудиторию. Полнометражный «Темный мир» с его телевизионной компьютерной графикой, обрывочным и простым сюжетом, а также ходульными персонажами разругали и зрители, и критики, но всегда оставался путь к отступлению: это же сериал, который старательно ужимали до кинотеатральной версии. Премьера на «СТС» расставила все точки над «ё»: в двенадцатисерийном варианте «Темный мир» все-таки съедобнее, но не сильно лучше полнометражной версии.
Все начинается с вероятно неосознанной цитаты из «Одиночества бегуна на длинную дистанцию
», когда выдохшаяся Даша стоически прекращает бег после неказистого вылета на обочину (ее подло толкает соперница). Тренер (Алексей Маклаков
) кричит на Дашу с почти прапорским недовольством, мимо вяло текут статисты, а рядом уже прыгает верная подруга (Анна Цуканова
). В полном варианте «Равновесие» оказывается классическим сериалом «СТС», где обычно повара, кадеты, студенты и другие кружки по интересам переживают нелегкие жизненные испытания. Даже в рамках этой схемы теоретически можно развернуться, но «Темный мир» придуман топорно, без малейшей изобретательности, да еще и рассказывает незамысловатый сюжет про Добро, Зло и Любовь, растягивая слова. Персонажи с увеличившимся хронометражом обрели какую-никакую мотивацию, но так и остались функциями или характерами, про которых за несколько часов сериального повествования понятно меньше, чем про других схематичных оболтусов - из российской адаптации
«В Филадельфии всегда солнечно
» - за 20-минутную серию. Сюжет же по-прежнему двигается рывками, герои живут своей, пресной, но какой-то совсем фантастической жизнью, а шутки, как и бесконечные «нафиг» и «фиг знает», явно позаимствованы из глоссария не самого изобретательного школьника.
Юмор в «Темном мире» фактически заменил переходы между сценами, ведь шутка склеивать две логически несвязные сцены помогает. Хватает и ироничных цитат (например, из таких лент, как «Матрица
», «Москва слезам не верит
» и других культовых фильмов), а сам сериал преуспевает скорее в жанре пародии, чем фэнтези, которому, особенно городскому, ирония, в принципе, свойственна. «Равновесие» растрачивает весь жанровый потенциал вхолостую, предпочитая легкому и увлекательному сюжету набор штампов. Городское фэнтези как довольно молодежный жанр может фокусироваться на самых простых вещах - и на дружбе, и на любви, и на дихотомии добра и зла, лишь бы выдуманный мир был достаточно привлекательным, отличным от серых будней. В «Равновесии» обыденность и удивительное рядом оказываются ягодами примерно одного поля: вряд ли волшебные экскаваторщики и проруби в озеро давно минувших лет заставят современную молодежь проникнуться симпатией к фантастическому миру (сравните уровень придумки с «Гарри Поттером
» или хотя бы пресловутыми книжными пародиями на него). Виртуальная реальность также даст такому полету фантазии несколько шагов вперед, а книжный вариант той же истории в воображении читателя мог бы создать нечто более впечатляющее.
«Равновесие» же вместо легкого одурманивания зрителя увлекательной фантазией лишь утверждает в мысли, что фильм делать не стоило: придуманный супругами Дяченко сюжет по формату более-менее вписывается в прокрустово ложе сериалов «СТС», где правят бал режим драматизации, неутомимый продакт-плейсмент, характеры-муляжи и другие радости малого экрана.
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