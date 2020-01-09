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«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор

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9 января 2020
Отечественное фэнтези-пародия с кучей штампов

«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор

Ничем не примечательная студентка Даша (Мария Пирогова) глухим московским вечером узнает от инструктора по вождению (Игорь Чернечевич), что он не простой инструктор, что она Избранная, что в мир живых постоянно просачиваются Тени, любящие поживиться человеческими эмоциями, и что силы Света неутомимо истребляют назойливых врагов народа, пока трое бессмертных рабочих играют в домино, удерживая закрытым портал в Темный мир.

На телеканале «СТС» показали многосерийную версию «Темного мира: Равновесие» - сюжета в жанре городское фэнтэзи, который придумали писатели-фантасты Марина и Сергей Дяченко, а снял режиссер Олег Асадулин. Полгода назад картина в сильно урезанном варианте безуспешно штурмовала отечественный прокат, а теперь, уже во всеоружии, взялась за широкую диванную аудиторию. Полнометражный «Темный мир» с его телевизионной компьютерной графикой, обрывочным и простым сюжетом, а также ходульными персонажами разругали и зрители, и критики, но всегда оставался путь к отступлению: это же сериал, который старательно ужимали до кинотеатральной версии. Премьера на «СТС» расставила все точки над «ё»: в двенадцатисерийном варианте «Темный мир» все-таки съедобнее, но не сильно лучше полнометражной версии.

«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор

Все начинается с вероятно неосознанной цитаты из «Одиночества бегуна на длинную дистанцию», когда выдохшаяся Даша стоически прекращает бег после неказистого вылета на обочину (ее подло толкает соперница). Тренер (Алексей Маклаков) кричит на Дашу с почти прапорским недовольством, мимо вяло текут статисты, а рядом уже прыгает верная подруга (Анна Цуканова). В полном варианте «Равновесие» оказывается классическим сериалом «СТС», где обычно повара, кадеты, студенты и другие кружки по интересам переживают нелегкие жизненные испытания. Даже в рамках этой схемы теоретически можно развернуться, но «Темный мир» придуман топорно, без малейшей изобретательности, да еще и рассказывает незамысловатый сюжет про Добро, Зло и Любовь, растягивая слова. Персонажи с увеличившимся хронометражом обрели какую-никакую мотивацию, но так и остались функциями или характерами, про которых за несколько часов сериального повествования понятно меньше, чем про других схематичных оболтусов - из российской адаптации «В Филадельфии всегда солнечно» - за 20-минутную серию. Сюжет же по-прежнему двигается рывками, герои живут своей, пресной, но какой-то совсем фантастической жизнью, а шутки, как и бесконечные «нафиг» и «фиг знает», явно позаимствованы из глоссария не самого изобретательного школьника.

«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор

Юмор в «Темном мире» фактически заменил переходы между сценами, ведь шутка склеивать две логически несвязные сцены помогает. Хватает и ироничных цитат (например, из таких лент, как «Матрица», «Москва слезам не верит» и других культовых фильмов), а сам сериал преуспевает скорее в жанре пародии, чем фэнтези, которому, особенно городскому, ирония, в принципе, свойственна. «Равновесие» растрачивает весь жанровый потенциал вхолостую, предпочитая легкому и увлекательному сюжету набор штампов. Городское фэнтези как довольно молодежный жанр может фокусироваться на самых простых вещах - и на дружбе, и на любви, и на дихотомии добра и зла, лишь бы выдуманный мир был достаточно привлекательным, отличным от серых будней. В «Равновесии» обыденность и удивительное рядом оказываются ягодами примерно одного поля: вряд ли волшебные экскаваторщики и проруби в озеро давно минувших лет заставят современную молодежь проникнуться симпатией к фантастическому миру (сравните уровень придумки с «Гарри Поттером» или хотя бы пресловутыми книжными пародиями на него). Виртуальная реальность также даст такому полету фантазии несколько шагов вперед, а книжный вариант той же истории в воображении читателя мог бы создать нечто более впечатляющее.

«Равновесие» же вместо легкого одурманивания зрителя увлекательной фантазией лишь утверждает в мысли, что фильм делать не стоило: придуманный супругами Дяченко сюжет по формату более-менее вписывается в прокрустово ложе сериалов «СТС», где правят бал режим драматизации, неутомимый продакт-плейсмент, характеры-муляжи и другие радости малого экрана.


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«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор фотографии
«Темный мир: Равновесие»: Сериал-дементор фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Света Кошеляева   24.02.2018 - 03:47
Мне фильм очень нравится,от него веет положительной энергетикой,постоянно пересматриваются серии,но хотелось бы увидеть продолжение,только чтобы в таком же духе как и эти 12 серий,чтобы злой энергии,которой... читать далее>>
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