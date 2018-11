«Малефисента»: Все мужики - кто?

Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве в натянутых отношениях сосуществовали два народа: сказочные существа и жадные людишки. Неофициальным лидером волшебного края считалась малолетняя крылато-рогатая фея Малефисента - проживающее на дереве существо без родителей и друзей. Однажды на ее территорию забрел нищий воришка Стефан, и Малефисента вызвалась показать мальчику обратную дорогу. Стефан стал навещать Малефисенту, и у них завязалась нежная дружба на многие годы.Но Стефан ( Шарлто Копли ) - ужасный сноб - с детства мечтал только о троне. И когда представилась возможность выслужиться перед умирающим королем и жениться на принцессе, Стефан, не моргнув глазом, предал Малефисенту ( Анджелина Джоли ), изувечив ее физически и морально. Узнав, что у Стефана с принцессой родилась дочь Аврора, осатаневшая от горя и обиды Малефисента заявилась во дворец и наложила на ребенка страшное проклятье. В день своего шестнадцатилетия Аврора ( Эль Фэннинг ) уколет палец о веретено и навсегда уснет беспробудным сном. Когда Стефан взмолился о пощаде, Малефисента, немного поразмыслив, язвительно добавила, что разбудить Аврору сможет только поцелуй истинной любви.Превращение пожилой обидчивой ведьмы из сказки о спящей красавице в элегантную готичную стерву средних лет произошла с подачи Уолта Диснея и аниматора Марка Дэвиса. Дисней же дал колдунье говорящее имя Малефисента (в переводе с англ. "пагубная"). В каноническом тексте Перро колдунья разразилась проклятиями от обиды на то, что король с королевой не позвали ее на праздник, так как думали, что она давно скончалась. В мультфильме Уолта Диснея Малефисента выступает в качестве зла без причины (и поэтому ее умышленно не зовут на праздник) - довольно распространенная для продукции студии разновидность антагониста. Во множестве сказок фигурируют ведьмы и мачехи с дурным характером, третирующие прекрасных девушек и влюбленных в них принцев почем зря. Но никто особо не интересовался причинами столь вероломного поведения и не давал злодейкам права высказаться. За исправление этой несправедливости взялись, например, сценаристы сериала "Однажды в сказке" , развернув психологически сложную историю остервенения королевы Реджины.Сняв «Малефисенту» , студия пошла на некоторый риск, реальный объем которого пока что сложно определить. Дело не в том, что в режиссерское кресло этого многомиллионного проекта вместо Тима Бертона сел дебютант Стромберг. И не в том, что Джоли якобы получилась слишком страшной в образе колдуньи (что, конечно же, неправда). Логически хромой на обе ноги сценарий фильма не просто противоречит традиционной схеме, по которой Дисней годами штамповал семейные хиты. От него за версту веет радикальным феминизмом на грани мужененавистничества. Присутствие мужчин в жизни главных героинь несет либо разрушительный (старый король и Стефан), либо нейтрально-бесполезный характер (ворон Диаваль ( Сэм Райли ), принц Филипп).Оригинальная сказка показывала, сколь рудиментарна роль мужчины в развитии и взрослении ребенка. В фильме проявляемая отцом забота оказывает травматическое действие на Аврору, а необходимость в участии прекрасного принца ставится под сомнение. В сказках всевозможные напасти для юных героев обоих полов представляют собой болезненный процесс перехода во взрослую жизнь, который завершается в момент создания новой ячейки общества. Поэтому нередко героини в сказках предстают осиротевшими девицами, ищущими спасения и поддержки со стороны мужчины. В «Малефисенте» этот порядок перевернут с ног на голову: от мужчин героиням приходится постоянно спасаться.«Малефисенту» можно сравнить с другим диснеевским манифестом амазонок - прошлогодним мультфильмом "Холодное сердце" , который все еще продолжает бить рекорды по кассовым сборам. Необъяснимая популярность беззубой музыкальной сказки, в которой нет злодея, аж две главные героини, а мужчина выступает в качестве дополнения к средству передвижения, породила извращенные трактовки о всемирном гомосексуальном заговоре. Обрушившийся на мультфильм с обвинениями в пропаганде содомии и скотоложества пастор Кевин Суонсон спровоцировал своим заявлением появление ряда невероятных "аналитических" статей. Журналисты бросились отыскивать доказательства того, что сверхспособность Эльзы является метафорой гомосексуализма, а песня "Let it go" - гимн, призывающий к камин-ауту. А кое-кто даже пришел к такому выводу: студия Дисней десятилетиями пропагандировала гомосексуализм, пытаясь сделать мир местом, приемлемым для самых разных людей. Несложно представить, что будет с пастором Кевином, когда он увидит «Малефисенту». Разговоров о лесбийском подтексте фильма даже в среде далеких от религиозного фанатизма материалистов не избежать. И ничего не поделаешь - время нынче такое идиотское. Что невероятно грустно, потому что сказка-то вовсе не об этом. Как и любое детище студии, «Малефисента» считает своим долгом преподать детишкам урок нравственности и воспеть семейные ценности. Но кроме того, пытается объяснить природу зла и намекает на то, что ребенок - лучшее лекарство от разбитого сердца. Чего фильму не хватает, так это тотальной мрачности под стать закрывающей фильм песне "Once upon a dream", которую в своей неподражаемой барбитуратной манере перепела Лана Дель Рей. Обтянутая черной кожей невероятно красивая Джоли важно расхаживает по болотам среди копошащихся в грязи мультяшных тварей и пытается казаться злее, чем она есть на самом деле. Сплошное притворство.