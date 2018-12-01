«Грань будущего»: «День сурка» для Тома Круза

Бесконечный боевик про схватку с инопланетянами
Можно по-разному относиться к таланту актера Тома Круза
, но уж в чем ему никак не откажешь, так это в маркетинговом чутье. Актер вволю нагулялся в мелодраматических и околодраматических ролях, прежде чем устал от одного и того же образа белозубого положительного паренька и последние годы старается делать «что-то совсем иное». В фильме режиссера Дага Лимана
, снявшего первую часть
франшизы про Джейсона Борна и идеальный семейный экшн «Мистер и миссис Смит»
, Круз устроил беспрецендентный праздник для всех своих ненавистников – его герой умирает на экране каждые 5 минут, чтобы снова появиться и снова умереть. Впрочем, это не единственное достоинство этой картины. Взяв за основу роман Хироси Сакурази «Все, что тебе нужно – убивать», многочисленные сценаристы «Грани будущего»
смогли сделать попурри из самой яркой фантастики последнего десятилетия. Они не поскупились ни на юмор, ни на действие, а у Лимана получилось склеить вместе лучшее из «Звездного десанта»
и «Исходного кода»
так, что даже и не хочется искать какие-либо швы.
Сама сюжетная линия истории про пассажира, потерявшегося внутри бесконечного временного лупа, оставляет простор для вариаций, однако главные колеи были заложены классическими рассказами американских фантастов и, конечно же, трилогией «Назад в будущее»
и фильмом «День сурка»
. Сравнение с ними не случайно - история майора Уильяма Кейджа (конечно же, Том Круз), подается с изрядной долей иронии, но не превращается в комедию. Лиман умудряется одновременно подмигивать зрителю и поддерживать необходимый саспенс. Кейдж, пронырливая «штабная крыса», волею злого рока попадает на передовую войны с пришельцами, получает отравление кровью инопланетянина и умирает, чтобы прийти в себя спящим на плацу, прямо перед обреченной на полный провал атакой землян. Теперь он вынужден проживать этот день снова и снова. Весь фильм мы следим за неудачными попытками героя Круза выбраться из зыбучего песка времени и поневоле с каждой неудачей все больше забываем о его неприятных качествах и все больше ему сочувствуем.
Появление на поле битвы за секунду до его (иногда её) гибели крутой девушки со стволом, сержанта Риты (Эмили Блант
), все вроде как меняет – она сама сталкивалась с подобной проблемой «отравления временем», верит ему и готова помочь. Теперь им остается только одна и та же попытка встречи каждый день, который для Кейджа неизменно заканчивается смертью. Когда у героев все же получится встретиться, они снова и снова будут стараться изменить будущее, проживая один и тот же день.
Следить за всеми нюансами их совместных похождений, словно за этапами компьютерного квеста, в самом деле увлекательно, и тут заслуга и остроумной режиссуры Лимана, и талантливой игры Круза. Надо отдать должное и отличному выбору актеров второго плана. Надутый, похожий на бульдога генерал Бригхэм (Брендан Глисон
), отправивший Круза на передовую и солдафон-сержант в блестящем исполнении звезды «Чужих» Билла Пэкстона
подчас намного ярче персонажей Круза и Блант.
Но и за Крузом, главной приманкой фильма, здесь интересно наблюдать. Как всегда, он, даже не играя героя, все равно таковым оказывается. Его майор трусоват, хитер и поначалу вызывает раздражение, но вопреки, а иногда и благодаря этому от него невозможно оторваться. Конечно, упорство, с которым он раз за разом совершает попытки прорвать этот временной кокон, делает ему несомненную честь. Однако один из самых ярких моментов фильма заключается все же не в героическом подвиге, а в моменте осознания майором Кейджем бессмысленности и обреченности всех попыток. Он выходит из лондонского паба и, стоя на мосту через Темзу, видит приближающийся к нему вихрь смерти из иного мира. Впрочем, сразу после этого жернова истории снова завертятся и не дадут заскучать до самого финала. Можно вспомнить слова Гегеля про то, что история повторяется дважды – как трагедия и как фарс. Похоже, здесь мы имеем дело с историей, которая повторяется раз за разом ровно столько раз, чтобы получился отличный фантастический блокбастер.
«Грань будущего» в прокате с 5 июня.