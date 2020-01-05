«Всё и сразу»: Ты друг, я друг, мы - криминальный круг

Российская комедия в духе ранних работ Гая Ричи
Сын серпуховского авторитета Перса Ваня (Никита Ост
) возвращается из армии в родной город и узнает, что папа уехал свататься к московской власти, передав полномочия своему заму Виктору (Андрей Муравьев
). Пользуясь отсутствием босса, Виктор решает поправить собственное финансовое положение за счет одного из должников Перса. Внушительный гонорар за главную роль в вооруженном спектакле «Ограбление Курьера» Виктор предлагает первому попавшемуся мальчику на побегушках - Тиме (Антон Шурцов
).
Занимающийся легализацией угнанных автомобилей Тима видит в этом предложении возможность не только заработать, но и красиво вписаться в криминальный круг, не отрабатывая годами по мелочам. Тима вербует в напарники друга детства Дэна (Александр Паль
), которому позарез нужны деньги, чтобы решить проблемы сестры Моти (Юлия Хлынина
). А в качестве водителя «нанимает» малознакомого автослесаря Жору (Артем Костюнев
). Отправившись на дело, Тима и его команда мечты сталкиваются с ничего не подозревающим Ваней, который вызвался заменить курьера.
Отпугнув поклонников своего полнометражного дебюта «Неадекватные люди»
фильмом «Вдребезги»
, Роман Каримов
чуть было не усугубил ситуацию участием в проекте «Стартап»
, но вовремя от него отрекся. И сконцентрировался на производстве криминальной комедии «Всё и сразу»
, которая наверняка вернет режиссеру симпатии аудитории. Историю украинца Романа Углеватого Каримов нашел среди присланных ему в рамках открытого конкурса сценариев. И почти сразу выкупил права на идею. После переработки сценария режиссер объявил открытый кастинг, в результате чего на добрую половину ролей в фильме были утверждены непрофессиональные актеры.
Дембельнувшегося принца-наследника Ваню старательно изобразил рэпер Никита Ост. В роли нервного и мутного автослесаря с восторгом дебютировал спортивный комментатор Артем Костюнев. В одном из лучших эпизодов фильма фронтмен группы Biting Elbows Илья Найшуллер
сыграл торгующего оружием женоненавистника. Роль застенчивого Дэна - первая работа Александра Паля в кино и абсолютная противоположность тому образу, который актер создал в фильме «Горько!»
. Что уже позволяет рассуждать о широком диапазоне его профессиональных возможностей.
С рекламной компанией, правда, произошла типичная для отечественного рынка история (вспоминаем вульгарнейший кей-арт упомянутого выше «Горько!»). Фильм Каримова выходит на экраны под лозунгом, состоящим из трех грубо сформулированных правил хорошего тона для недоразвитых. Хотя взвалить всю ответственность за это на прокатчика не получается - заповеди провозглашает автослесарь Жора, чтобы как-то обозначить сферу своего влияния. В остальном же «Всё и сразу» представляет собой образец бойкого колоритного подражания ранним работам Гая Ричи
и фильмам в духе недавнего «Ограбления казино»
.
Как и подавляющее большинство комедий про бандитов и мафиози, «Всё и сразу» констатирует отсутствие в этой сфере людей выдающегося ума и незаурядных способностей. И предупреждает особо нетерпеливых о том, что легальных и безболезненных способов резко «подняться» за сутки-другие в этом мире практически не существует. Фильм начинается как комедия про нелепое ограбление с растущим количеством непредвиденных обстоятельств и до поры не претендует ни на какую мораль, кроме той, что прямым текстом вынесена в название фильма. Риска нет, ответственности - ноль. На словах потолковав о возможных опасностях, герои, тем не менее, едва ли осознают их масштабы. Не осознает и зритель. Ну а с чего бы, если за организацию плана отвечают карикатурные бандиты, не сумевшие выполнить того минимума, который от них требовался?
Когда операцию срывает толпа малолеток и профсоюз таксистов, вооруженных переключателями скоростей, происходящее на экране начинает напоминать что-то вроде фильма «Один дома» или мультики про Тома и Джерри. В смысле, герои вроде постоянно отхватывают, но вроде как понарошку. Поэтому эффект от появления первых жертв напоминает плохо закончившуюся шутку. Покалывать в области грудной клетки начинает примерно в тот момент, когда отсиживающаяся полфильма на диване Хлынина одалживает у соседа топор. Но главный удар Каримов наносит практически в спину расслабленного зрителя в самом финале, когда все успокоились и отдышались. Как будто берет плату за полтора часа удовольствия. Поржали? Теперь давайте вместе подумаем о том, в какую пропасть могут затянуть человека безотказность и желание помочь родным и близким.