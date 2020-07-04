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«Как приручить дракона 2»: Искушение святого Иккинга

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4 июля 2020
Продолжение романа воспитания о мальчике и его огнедышащем питомце

«Как приручить дракона 2»: Искушение святого Иккинга

Жители славного острова Олух, несмотря на сложный скандинавский нрав, научились уживаться с драконами и даже привязались к ним, как вчерашние поклонники старенькой «Нокии» - к новомодному смартфону. Повзрослевший Иккинг (Джэй Барушель) обзавелся пубертатной щетиной и научился новым фигурам высшего пилотажа. Его отец, король викингов Стоик (Джерард Батлер), проводящий ежедневные аудиенции с народом, уже готовится переложить часть полномочий на сына. Чтобы избежать давящей ответственности, Иккинг ударяется в головокружительные приключения, в ходе которых встречает мать (Кейт Бланшетт), борца с драконьей тиранией Драго (Джимон Хоунсоу), узнает две стороны власти - и в конце концов становится настоящим мужчиной.

Франшиза «Как приручить дракона», со второй части единолично ведомая режиссером Дином ДеБлуа, повзрослела с главным героем, но сохранила темп высокоскоростного романа воспитания. Поборов в первой картине дремучие предрассудки сородичей, Иккинг дал старт эпохе великих географических открытий, а заодно дополнил местный бестиарий, отыскав новых драконов, мирно существующих на далеком острове. В их иерархии тоже есть вакансия короля, который отвечает за спокойствие и сытость «сограждан», повелевая непокорными при помощи сверхмощного гипноза власти. Местную идиллию, в лучших традициях «Аватара», нарушает драконоборец в огнеупорном плаще Драго, мечом и ревом, наводящим страх на летающих ящеров, которых он стремится истребить ради мира во всем мире.

«Как приручить дракона 2»: Искушение святого Иккинга

В ненавязчивой форме удивительных приключений «Как приручить дракона 2» делает юному и не очень зрителю прививку от Больших идей, за которыми обычно скрываются банальная корысть (абсолютная власть, нефть, захват новых земель и прочее), душевная травма или и то и другое вместе. ДеБлуа строит сюжет сиквела на бесконечных противопоставлениях: отцовская и материнская любовь, утопия и антиутопия, дракон и человек, взрослый и подросток. В этом склонном к дихотомии и озлоблению раннесредневековом мире похождения Иккинга напоминают путь святого, который неоднократно встает перед непростым выбором: махнуть рукой на сородичей или все-таки просветить их, разругаться с отцом или встать на его сторону, простить мать или затаить сильнейшую обиду, наконец, убить бессердечного мерзавца или нет. С юношеским максимализмом изобретательный парнишка творит добро, нарушает устои и вообще рискует вырасти в полновесного либерала. При этом мультфильм, конечно же, лишь скрытая угроза для господствующей идеологии любой мировой державы (параллели можно найти как с всемирной историей, так и с нашими днями). В первую очередь это история про обретение человеком себя и его адаптацию к взрослой жизни.

Дин ДеБлуа в «Как приручить дракона 2» смог избежать многих подводных камней сиквела. Вторая часть мультфильма про драконов и людей полноценно развивает историю первой части, оставляя задел для триквела, а романтическая линия, неотъемлемая и, как правило, пресная, только начинает проклевываться, еще не обращая строго юношу в непобедимого героя-любовника. В сиквеле нашлось место и для социопатической мысли, что человек - самый страшный зверь, которого боятся даже огнедышащие ящеры-исполины. Но кто предупрежден, тот вооружен.


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№ 1
dragon (Мурманск)   15.06.2014 - 05:34
И первую часть смотрели несколько раз и вторую часть с большим удовольствием! Всей семьей. 100 баллов из 100. Просто СУПЕР! читать далее>>
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