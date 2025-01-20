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«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

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20 января 2025
Приключенческое кино о русских колонистах

«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

Тележурналист Дмитрий (Максим Матвеев), его оператор Фимка (Максим Виноградов) и звукооператор Марго (Анна Старшенбаум) отправляются в США, чтобы сделать репортаж о малоизвестной странице истории родного отечества. Их цель — рассказать, что в первой половине XIX в. в Северной Калифорнии существовало русское поселение, ведь об этом, в отличие от того факта, что территория североамериканской Аляски была когда-то нашей, не знает почти никто. Открыв в своем мобильном телефоне возможность перемещаться во времени, репортер перевоплощается в Индиану Джонса и начинает отстаивать территориальные интересы России в далеком прошлом.

Режиссёр Юрий Мороз, чья карьера начиналась с экранизации романа Кира Булычёва «Подземелье ведьм», решил передохнуть от сериалов и вернуться к своему любимому жанру — приключенческому кино.

«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

Выход в прокат фильма о русских колонистах, осваивающих территорию США, случился как нельзя вовремя и слету попал ура-патриотические настроения современного российского общества, связанные с ситуацией вокруг Крыма, и подкормленные имперской риторикой величия страны и напряжённым отношением к неолиберальным ценностям Запада. Обвинить авторов в прямом «госзаказе» под актуальную политическую повестку не получится, поскольку съёмки начались в 2012 году, но зато можно утверждать, что озабоченность патриотическими ценностями витала в воздухе задолго до Олимпиады и присоединения Крыма.

Все несовершенства фильма компенсируются яркими цветами и насыщенным сюжетом — за чуть более чем полтора часа экранного времени герои успевают перенестись из дворика в современной России на запад США, а затем ещё и в прошлое, где действуют русские и испанские колонисты, пираты и индейцы. Удивительнее всего — именно индейцы, они выглядят не как угнетенный народ, а как агреccивные дикари, помеха для цивилизованного общества.

«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

Главная заслуга создателей «Форта Росса», в том, что они взялись за реанимацию жанра приключенческого кино, которого в нашей стране не снимали уже лет 30, примерно со времен «Гардемаринов». Видимо, выступивший в качестве продюсера Харатьян тоже решил тряхнуть стариной, и, кажется, у него, в отличие от замахнувшегося на святое товарища, более-менее получилось.

"Форт Росс: В поисках приключений"

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обсуждение >>
№ 2
Галустян (Москва)   26.11.2015 - 18:21
1.Ну вообщем фильм "Форт Росс", мягко выражаясь, так себе! Слабая сценарная канва. Надуманные перемещения во времени. Чепуха в основе своей. 2.Высказывание про 30 летние отсутствие приключенческих... читать далее>>
№ 1
Елезритель   17.06.2014 - 10:50
Ну прямо таки 30 лет у нас приключенческое кино не снималось! А "Графиня де Монсоро" 1998 года? А фильмы Олега Ряскова ("Слуга государев", "Записки экспедитора...")? Так... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша фотографии
«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша фотографии
«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша фотографии
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