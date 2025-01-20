«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

Приключенческое кино о русских колонистах
Тележурналист Дмитрий (Максим Матвеев
), его оператор Фимка (Максим Виноградов
) и звукооператор Марго (Анна Старшенбаум
) отправляются в США, чтобы сделать репортаж о малоизвестной странице истории родного отечества. Их цель — рассказать, что в первой половине XIX в. в Северной Калифорнии существовало русское поселение, ведь об этом, в отличие от того факта, что территория североамериканской Аляски была когда-то нашей, не знает почти никто. Открыв в своем мобильном телефоне возможность перемещаться во времени, репортер перевоплощается в Индиану Джонса и начинает отстаивать территориальные интересы России в далеком прошлом.
Режиссёр Юрий Мороз
, чья карьера начиналась с экранизации романа Кира Булычёва «Подземелье ведьм»
, решил передохнуть от сериалов и вернуться к своему любимому жанру — приключенческому кино.
Выход в прокат фильма о русских колонистах, осваивающих территорию США, случился как нельзя вовремя и слету попал ура-патриотические настроения современного российского общества, связанные с ситуацией вокруг Крыма, и подкормленные имперской риторикой величия страны и напряжённым отношением к неолиберальным ценностям Запада. Обвинить авторов в прямом «госзаказе» под актуальную политическую повестку не получится, поскольку съёмки начались в 2012 году, но зато можно утверждать, что озабоченность патриотическими ценностями витала в воздухе задолго до Олимпиады и присоединения Крыма.
Все несовершенства фильма компенсируются яркими цветами и насыщенным сюжетом — за чуть более чем полтора часа экранного времени герои успевают перенестись из дворика в современной России на запад США, а затем ещё и в прошлое, где действуют русские и испанские колонисты, пираты и индейцы. Удивительнее всего — именно индейцы, они выглядят не как угнетенный народ, а как агреccивные дикари, помеха для цивилизованного общества.
Главная заслуга создателей «Форта Росса»
, в том, что они взялись за реанимацию жанра приключенческого кино, которого в нашей стране не снимали уже лет 30, примерно со времен «Гардемаринов». Видимо, выступивший в качестве продюсера Харатьян
тоже решил тряхнуть стариной, и, кажется, у него, в отличие от замахнувшегося на святое товарища
, более-менее получилось.
"Форт Росс: В поисках приключений"
обсуждение >>