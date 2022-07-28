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«Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных

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28 июля 2022
Сиквел неплохого средневекового экшена с маленьким бюджетом

«Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных

После долгой и кровавой обороны рочестерского замка, которой был посвящен первый фильм, Гай (Том Остин) становится наемником, продающим сталь своего клинка и умение с ним обращаться за золото. Когда к нему приезжает племянник (Том Рис Харрис) и просит помочь в защите дядиного замка от кровожадных безжалостных шотландцев, он соглашается, но не делает для родни никаких исключений и скидок — его труд оплачивается. Для миссии Гай и его верный напарник берут в команду свирепого палача (Энди Бекуит) и похотливую убийцу (Твинни Ли Мур) и в лучших традициях классических вестернов отправляются в путь. Попав в замок, Гай видит, что его племянница выросла и похорошела, а дядя совсем плох и начинает сомневаться в своих корыстных мотивах. Не то что бы у него было много времени на сомнения — враги лезут на стены, запасы камней для метания подходят к концу, короче, работы много.

Смотреть онлайн «Железный рыцарь-2» Джонатана Инглиша
Первый «Железный рыцарь» был неплохим средневековым экшеном с прекрасным актерским составом, где оборона замка Рочестер от осадивших его войск короля Иоанна в XIII веке была лишь предлогом для того, чтобы бородатые мужики в доспехах рубили друг друга в капусту. Три года спустя режиссер Джонни Инглиш решил повторить свой успех и взялся за продолжение с бюджетом поменьше и, как следствие, плохо поставленными батальными сценами и весьма посредственными артистами. Насчет последнего поклонники сериала «Игра престолов», конечно, могут поспорить, потому что именно из этого сериала в сиквел «...Рыцаря» перекочевала некоторая часть актерского состава, но конкретно здесь все без исключения играют не просто плохо, а чудовищно.

«Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных

Когда кто-то горюет о смерти близкого человека или корчится от боли, не покидает ощущение, что на экране пародия в духе полнометражных фильмов «Монти Пайтон». Джеймса Пьюрфоя («Джон Картер», «История рыцаря», «Соломон Кейн»), исполнителя главной роли, теперь подменил Том Остин, который, когда не стоит с открытым ртом и не сверкает глазами, говорит глупости либо цитирует Фридриха Ницше. Впрочем, в этом уже заслуга сценария Инглиша и Стивена МакДула, придумавших, помимо прочего, такие диалоги: « — Он что, не выспался? — Сладкая шлюха, горькое пиво». На такие вещи в подобного рода фильмах обращаешь внимание в последнюю очередь, если мечи исправно рубят головы, а копья пробивают грудные клетки.

Увы, режиссеру на его беду очень нравится художественная манера Пола Гринграсса, поэтому камера судорожно трясется даже в самые неподходящие моменты: за тряской никак не получается рассмотреть, кто, как и кого прикончил в пылу сражения, так что остается только отдаться дерганному ритму фильма и водовороту насилия вплоть до следующего нелепого диалога. Спецэффекты, мягко говоря, тоже не блещут, и в некоторых сценах осада замка выглядит как заставка не очень новой компьютерной игры. В данном случае, когда игра все-таки заканчивается, не возникает никакого желания попробовать пройти её еще один раз.


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