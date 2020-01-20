«Повар на колёсах»: Путь через желудок

Гастро-комедия с элементами роуд-муви
У поэтичного лос-анджелесского шеф-повара Карла Каспера (Джон Фавро
) проблемы с самореализацией: он хочет творить, но хозяин ресторана, где он работает (Дастин Хоффман
), не даёт ему такой возможности. Плюс ресторанный критик (Оливер Платт
) пишет про его блюда разгромную рецензию, не оставляя от них и камня на камне. ]
Освоив с помощью сына (Эмджей Энтони
) твиттер, шеф устраивает критику холивар. Истерика Каспера с прилюдными оскорблениями попадает на YouTube, после чего повар понимает: лучше пока залечь на дно. Его бывшая жена (София Вергара
) предлагает поехать в Майами, где он: а) сможет наладить отношения с отпрыском; б) припасть к корням. Ведь именно в Майами началось восхождение Каспера на вершину гастрономического Олимпа. В Майами шеф обзавёдётся фуд-траком и обретёт буддистское спокойствие, продавая расходящиеся влёт кубинские сэндвичи на дороге.
«Повар на колёсах»
— авторский проект Джона Фавро, человека, начинавшего с маленьких, смешных и недорогих фильмов, а затем доросшего до жирных блокбастеров («Железный человек-1,2»
, «Ковбои против пришельцев»
). Надо ли в таком случае говорить, что «Повар» самая что ни на есть автобиографичная вещь, где кино было заменено едой, но все остальные ингредиенты остались теми же (вплоть до ненавистного критика).
Припасть к корням — хорошая затея. И Фавро, очевидно, абсолютно не важно, насколько правдиво его фильм рассказывает о различных гастрономических нюансах (как утверждают эксперты: не очень правдиво). Он делает гастро-комедию, где главное слово — это комедия. И она, надо заметить, удаётся ему на славу. Трюк в том, что шуток в картине (которая распадается на две части, где вторая — классическое роуд-муви) не так уж много. Фавро не пытается оглушить зрителями гэгами, а ласково и непринуждённо подносит их на блюдечке. И даже не беда, что в конце фильм превращается в слезливую мелодраму про отношения отцов и детей. Дорога, по которой они едут, убедительно заставляет повзрослеть и тех, и других.
«Повар» — хорошее кино, которое должно производиться на потоке, но его сейчас так редко встретишь в кинотеатрах. Было бы таких фильмов побольше, люди бы, глядишь, отлипли от сериалов. Но есть подозрение, что картина Фавро — это штучный товар, у которого есть только один существенный недостаток. Её надо смотреть на сытый желудок. На голодный такое изобилие вкусностей, которые периодически мелькают на экране, просто не осилить.