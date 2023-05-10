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«Кровавая месть»: Ищите мужчину

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10 мая 2023
Джина Карано во всей красе

«Кровавая месть»: Ищите мужчину

Молодожены Эва (Джина Карано) и Дерек (Кэм Жиганде) оставили все передряги, горести и наркотическую зависимость в прошлом, надеясь на долгую и счастливую совместную жизнь. В самом разгаре своего медового месяца на Карибах они знакомятся с местным весельчаком, который пообещал провести их в лучший клуб на острове, а на следующее утро устроить экстремальный вояж на канатной дороге. Идиллия среди кокосов и бананов продолжается ровно до тех пор, пока муж Эвы не срывается в пропасть с канатной дороги. «Скорая» увозит бедолагу, но супругу в машину не пускают, оставив ей только визитку нужного госпиталя. В больнице о покалеченном американце ничего не слышали, и после ночной экскурсии по всем местным клиникам в поисках мужа, Эва понимает, что его похитили. Отчаявшись найти помощь со стороны коррумпированной полиции и родственников супруга, которые хором обвиняют невесту в происшедшем, Эва, с детства не понаслышке знакомая с преступным миром и обученная отцом вырубать громил всех мастей парой мощных хуков, сама вступает в кровавую борьбу с местными синдикатами, в надежде отыскать мужа.

Смотреть онлайн «Кровавая месть»
Сюжетная линия на первый взгляд напоминает «Неистового» Романа Полански, где у героя Харрисона Форда прямо из номера в парижском отеле внезапно пропадает жена, и отчаявшийся супруг, особенно не рассчитывая на содействие полиции, сам бросается на поиски любимой женщины, в чем ему помогает обворожительная молодая француженка. В «Кровавой мести» вместо парижских переулков — карибские фавелы, и вместо Харрисона Форда — Джина Карано — звезда женских боев по тайскому боксу и смешанным единоборствам. Так что в поисках мужа женщина рассчитывает не на смекалку, а на мускулы и знание анатомии, которое она успешно применяет, вгоняя гвозди в селезенки плохим парням, с целью выбить из них информацию.

«Кровавая месть»: Ищите мужчину

Конечно, после фильмов Квентина Тарантино едва ли кого-то из зрителей можно удивить боевиком с сильной драматической линией, в центре которого — история женщины, а не мужчины. Разве что фундаментом «Убить Билла», как, впрочем, и всего творчества Тарантино, является мощная стилизация, о которой в случае «Кровавой мести» не может быть и речи. Сравнивать героиню Джины Карано с персонажем Умы Турман, а уж тем более уровень их актерской игры, было бы безумием. И, тем не менее, образ эмансипированной женщины, способной без разбора порубить всех, кто попадется под руку (или ногу) очевидно происходит от тарантиновской Беатрикс Киддо. Целью данного боевика, без сомнений, было показать, что Джина Карано может не только профессионально раскидывать негодяев по углам, но и справиться с драматической ролью. В этом и заключается главный провал фильма — у сюжета серьезные проблемы с логикой, а у звезды женских боев — с актерской игрой. Лучше было сделать ставку на то, что у Карано получается хорошо, но как таковых ожесточенных драк в картине не так уж много. Драматическая линия и детективная интрига здесь превалируют над концепцией боевика, и это едва ли был правильный ход.

Об эстетической стороне говорить не приходится — то и дело в общую визуальную картину врезаются вставки, оформленные под видео с телефонов, а первая треть фильма вовсе изобилует снятыми камерой «с рук» трясущимися кадрами. И это не продолжение традиции фильмов вроде «Монстро», видеоряд которых стилизован под любительскую съемку. В «Кровавой мести» нет внятно оформленного визуального языка в принципе. И вместо неуместных, едва ли не смешных в своей неуклюжести флешбеков, можно было вставить несколько добротно поставленных драк.

В целом фильм мог бы стать неплохим боевиком категории «Б», если бы создатели сделали ставку на эстетизацию боевых сцен. Да если бы фильм скатился в откровенный трэш — и то было бы интереснее, чем наблюдать не очень внятную драматическую историю и попытки женской версии Сильвестра Сталлоне в перерывах между мордобоем выдавить слезу.


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обсуждение >>
№ 5
Waylander (Москва)   23.05.2018 - 22:44
... Вы, видно, смотрели другой фильм. Джина Карано похожа на кого угодно, только не на гламурную девочку-тростинку, измученную диетой. Во всяком случае, в "Дэдпуле" охотно верилось, что ее героиня... читать далее>>
№ 4
Футболёр   15.12.2014 - 07:40
Игорю Екимову: Она была бы прекрасна, если бы удивительно не была похожа на Криштиану Роналду)) читать далее>>
№ 3
ддт   14.07.2014 - 15:30
Опять гламурная девочка вырубает здоровых мужиков? Вот пример из тенниса: Серена Уильямс имела неосторожность заявить, что может выиграть у мужчины. Ее вызов принял ДВУХСОТЫЙ рейтингу Карстен Брааш.... читать далее>>
№ 2
Владимир42 (Новокузнецк)   28.06.2014 - 15:33
Очень оригинальное название фильма! читать далее>>
№ 1
Игорь Екимов (Санкт-Петербург)   21.06.2014 - 13:02
В анонсе фильма не уопмянули ещё одно его достоинство: оно заключается в том, что Джина Карано фантастически прекрасна. Во всяком случае, та же Ума Турман мне гораздо меньше нравится. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Кровавая месть»: Ищите мужчину фотографии
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