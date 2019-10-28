Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Смешанные»: От ненависти до любви

Спутник телезрителя >>
28 октября 2019
Честный ромком с Адамом Сандлером

«Смешанные»: От ненависти до любви

После провального свидания вслепую и новой случайной встречи непутевый Джим (Адам Сандлер) и великолепная Лоран (Дрю Бэрримор), пережив ряд судьбоносных совпадений и махинаций, отправляются с детьми в Африку на один и тот же курорт, в один и тот же номер в отеле. Поскольку оба поехали на халяву вместо поссорившихся влюбленных, местные развлечения им приходится познавать совместно.

«Смешанные» - история парочки антагонистов, которые по странному стечению обстоятельств влюбляются друг в друга. Однако не все так просто. Если в лёгких и наивных нулевых мы могли предсказать любой поворотный пункт сюжета голливудского ромкома, то сегодня фильмы этого жанра всё больше залезают на территорию остросоциального кино, и опытный зритель уже не уверен, что его ожидает хэппи энд.

«Смешанные»: От ненависти до любви

Режиссер Фрэнк Корачи постоянно работает с Адамом Сандлером, мы помним их сотрудничество по фильмам: «Певец на свадьбе», «Маменькин сыночек», «Клик: с пультом по жизни». Адаму Сандлеру вообще повезло на бывших коллег в этом проекте: возлюбленную его героя сыграла Дрю Бэрримор, с которой они играли влюблённых в кино уже дважды («50 первых поцелуев» и «Певец на свадьбе»).

«Смешанные» - это семейный фильм, но смотреть его надо не детям, а взрослым, которые боятся сделать шаг в новую жизнь после развода. Это рассказ о детских и родительских комплексах, недопонимании, конфликтах и светлых моментах, которые однажды попросту замешиваются в единую массу, которая называется семьёй. Оправдывая своё название, фильм погружает зрителя в недоуменное замешательство: когда же голливудские ромкомы стали такими честными?


версия для печати
Ссылки по теме
10 стендап-комиков, покоривших Голливуд
Адама Сэндлера переоценили
«Одноклассники 2». Рецензия
Дрю Бэрримор в конце света
«Папа-досвидос». Рецензия
Поиск по меткам
Американское киноВалерия ДавыдоваЖенщиныКомедия
персоны
Дрю БэрриморРуперт Грегсон-УильямсФрэнк КорачиТерри КрюзУэнди МакЛендон-КовиДжоэл МакХэйлКевин НилонАдам СандлерБелла ТорнКристин Хорн
фильмы
Смешанные

фотографии >>
«Смешанные»: От ненависти до любви фотографии
«Смешанные»: От ненависти до любви фотографии
«Смешанные»: От ненависти до любви фотографии
«Смешанные»: От ненависти до любви фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
OOPS-TOP (Липецкая область)   24.06.2014 - 01:04
Замечательный фильм,мне очень понравился читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Марина Блейк
Полина Гренц
Роман Грибков
Валерий Зубарев
Роза Макагонова
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Джейн Александер
Нино Кастельнуово
Колюш
Джоан Плоурайт
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен