«Смешанные»: От ненависти до любви

Честный ромком с Адамом Сандлером
После провального свидания вслепую и новой случайной встречи непутевый Джим (Адам Сандлер
) и великолепная Лоран (Дрю Бэрримор
), пережив ряд судьбоносных совпадений и махинаций, отправляются с детьми в Африку на один и тот же курорт, в один и тот же номер в отеле. Поскольку оба поехали на халяву вместо поссорившихся влюбленных, местные развлечения им приходится познавать совместно.
«Смешанные» - история парочки антагонистов, которые по странному стечению обстоятельств влюбляются друг в друга. Однако не все так просто. Если в лёгких и наивных нулевых мы могли предсказать любой поворотный пункт сюжета голливудского ромкома, то сегодня фильмы этого жанра всё больше залезают на территорию остросоциального кино, и опытный зритель уже не уверен, что его ожидает хэппи энд.
Режиссер Фрэнк Корачи
постоянно работает с Адамом Сандлером
, мы помним их сотрудничество по фильмам: «Певец на свадьбе»
, «Маменькин сыночек»
, «Клик: с пультом по жизни»
. Адаму Сандлеру вообще повезло на бывших коллег в этом проекте: возлюбленную его героя сыграла Дрю Бэрримор
, с которой они играли влюблённых в кино уже дважды («50 первых поцелуев»
и «Певец на свадьбе»).
«Смешанные»
- это семейный фильм, но смотреть его надо не детям, а взрослым, которые боятся сделать шаг в новую жизнь после развода. Это рассказ о детских и родительских комплексах, недопонимании, конфликтах и светлых моментах, которые однажды попросту замешиваются в единую массу, которая называется семьёй. Оправдывая своё название, фильм погружает зрителя в недоуменное замешательство: когда же голливудские ромкомы стали такими честными?
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