Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

Спутник телезрителя >>
17 июля 2021
Легкомысленная комедия о причудах памяти

«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

33-летний пианист Поль (Гийом Гуикс), потерявший в два года родителей и дар речи, живет с двумя престарелыми тетками (Бернадетт Лафон и Элен Венсан), работает аккомпаниатором в их танцевальном кружке и готовится к победе на конкурсе пианистов. Тетки помалкивают об обстоятельствах гибели родителей, но по ночам Поля навещают кошмары в виде обрывков искаженных детских воспоминаний о матери и отце. Случайное знакомство с немолодой соседкой-хиппушкой Мадам Пруст (Анн Ле Ни) вносит в расписание Поля еженедельные сеансы ретроспективы. Каждый четверг в гостиной соседки Поль погружается в ностальгический транс с помощью травяного настоя с псилоцибами и музыки из раннего детства, заново переживая спрятавшиеся в памяти моменты.

«Мой Аттила Марсель»: смотреть фильм онлайн

«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

Режиссер мультфильмов «Трио из Белльвилля» и «Иллюзионист» Сильвен Шомэ в своем полнометражном кино-дебюте, на первый взгляд, следует по стопам соотечественников Жёне (карикатурные персонажи) и Гондри (преломляющаяся в фантазиях и снах реальность). В случае с Жёне удивительного мало - тот тоже рисовал комиксы и начинал свою карьеру с работы в анимационной студии. Но буквализм Гондри вряд ли можно сопоставить с тем, что делает Шомэ, который реалистичностью пространства не пренебрегал никогда, делая его самой правдоподобной частью своих мультфильмов. Это правило распространяется и на фильм: просмотр воспоминаний в жанре мюзикла, лягушачий оркестр и сумасшедшей красоты танго-рестлинг доступны Полю только по четвергам за плату в 50 евро. Стоит дверям восприятия захлопнуться, на звание необыкновенного может претендовать разве что пышный огород, который Мадам Пруст разбила у себя в квартире, отодрав паркетную доску.

«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

Сбалансированная странность воплощена в персонажах, точнее в их пристрастиях и деятельности. Буддистка Мадам Пруст играет на укулеле, любит растения и выращивает грибы. Среди ее клиентов - увлекающийся таксидермией врач и слепой настройщик пианино. Тетки Поля - страстные любительницы игры на фортепиано, всегда одинаково одетые, как малолетние близняшки. Поль - классический молчаливый персонаж Шомэ, меланхоличный и подконтрольный. Но самыми большими эксцентриками окажутся родители Поля. Для Шомэ важна фактура: как и его мультипликационные герои, персонажи «Аттилы Марселя» обладают яркой индивидуальностью и выразительными чертами лица, их легко можно представить нарисованными.

«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

По случаю перехода в кино Шомэ не пытается выдать что-то новое: все свои фирменные приемы он просто воплощает с помощью живых актеров. Фильм - вовсе не повод отказываться от неразговорчивых персонажей. В своей короткометражке из альманаха «Париж, я тебя люблю» режиссер решил проблему диалога очень просто - снял сюжет про мимов. В «Аттиле» молчание приобретает статус проблемы, которая является элементом большой загадки и влияет на ход сюжета. Молчание Поля - что-то среднее между осмысленным протестом в духе Оскара Мацерата и сном Спящей Красавицы. Метафора задержки в развитии самостоятельной личности. «Аттила» до краев наполнен хорошей музыкой, к которой Шомэ явно неравнодушен. Само название фильма «Мой Аттила Марсель» - что-то знакомое, постепенно всплывающее в памяти - всего-навсего строчка из рефрена песни, прозвучавшей в саундтреке к «Трио из Белльвилля».

«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

Единственное существенное отличие фильма от предыдущих работ Шомэ заключается в цветовой гамме. По сравнению с умеренно тусклыми мультфильмами, спектр которых охватывает все оттенки коричневого, и без того насыщенная палитра «Аттилы Марселя» усиливается в воспоминаниях Поля. То ли виноваты грибы, то ли память, которая, как известно, склонна к преувеличениям. Ведь в воспоминаниях и свет ярче, и любовь крепче и удар больнее. Эпиграфом к фильму послужила цитата из «Пленницы» Марселя Пруста о том, что память подобна аптеке, где наша рука случайно попадает то на какое-нибудь успокоительное средство, то на опасный яд. Кажется, никогда еще эпиграф не звучал буквально настолько, чтобы его можно было назвать краткой аннотацией. Однако весь смысл фильма в эту строку не умещается. Герои этой внешне легкомысленной комедии исполняют номера о причудах памяти, самопознании, экологии, профориентации и смерти.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
23 фильма, ради которых стоит уйти с пляжа
14 фильмов июня'14
Кинопрокат с европейским акцентом
Фильм по рисункам и записям Феллини
Поиск по меткам
Женя ШабынинаКомедияФранцузское кино
персоны
Мишель ГондриГийом ГуиксБернадет ЛафонАнн Ле НиСильвен Шомэ
фильмы
ИллюзионистМой Аттила МарсельТрио из Бельвилля

фотографии >>
«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы фотографии
«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы фотографии
«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы фотографии
«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.
Александр Стефанович
13 июля ушёл из жизни Александр Стефанович.

День рождения >>

Арташес Алексанян
Александра Назарова
Александр Невский
Наталия Селиверстова (II)
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Роман Хеидзе
Владимир Шакало
Валентина Шендрикова
Елена Анайя
Збигнев Замаховский
Джеймс Кэгни
Дональд Сазерленд
Мелани Тьерри
Тадеуш Фиевский
Сесиль де Франс
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Влюблённый Ван Гог
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Космический джем: Новое поколение
научная фантастика, приключения, семейное кино, спортивный фильм, фэнтези
США, 2021
Любовь по ту сторону
комедия, мелодрама, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен