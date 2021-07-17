«Мой Аттила Марсель»: Говорят и показывают грибы

Легкомысленная комедия о причудах памяти
33-летний пианист Поль (Гийом Гуикс
), потерявший в два года родителей и дар речи, живет с двумя престарелыми тетками (Бернадетт Лафон
и Элен Венсан
), работает аккомпаниатором в их танцевальном кружке и готовится к победе на конкурсе пианистов. Тетки помалкивают об обстоятельствах гибели родителей, но по ночам Поля навещают кошмары в виде обрывков искаженных детских воспоминаний о матери и отце. Случайное знакомство с немолодой соседкой-хиппушкой Мадам Пруст (Анн Ле Ни
) вносит в расписание Поля еженедельные сеансы ретроспективы. Каждый четверг в гостиной соседки Поль погружается в ностальгический транс с помощью травяного настоя с псилоцибами и музыки из раннего детства, заново переживая спрятавшиеся в памяти моменты.
«Мой Аттила Марсель»: смотреть фильм онлайн
Режиссер мультфильмов «Трио из Белльвилля»
и «Иллюзионист» Сильвен Шомэ
в своем полнометражном кино-дебюте, на первый взгляд, следует по стопам соотечественников Жёне
(карикатурные персонажи) и Гондри
(преломляющаяся в фантазиях и снах реальность). В случае с Жёне удивительного мало - тот тоже рисовал комиксы и начинал свою карьеру с работы в анимационной студии. Но буквализм Гондри вряд ли можно сопоставить с тем, что делает Шомэ, который реалистичностью пространства не пренебрегал никогда, делая его самой правдоподобной частью своих мультфильмов. Это правило распространяется и на фильм: просмотр воспоминаний в жанре мюзикла, лягушачий оркестр и сумасшедшей красоты танго-рестлинг доступны Полю только по четвергам за плату в 50 евро. Стоит дверям восприятия захлопнуться, на звание необыкновенного может претендовать разве что пышный огород, который Мадам Пруст разбила у себя в квартире, отодрав паркетную доску.
Сбалансированная странность воплощена в персонажах, точнее в их пристрастиях и деятельности. Буддистка Мадам Пруст играет на укулеле, любит растения и выращивает грибы. Среди ее клиентов - увлекающийся таксидермией врач и слепой настройщик пианино. Тетки Поля - страстные любительницы игры на фортепиано, всегда одинаково одетые, как малолетние близняшки. Поль - классический молчаливый персонаж Шомэ, меланхоличный и подконтрольный. Но самыми большими эксцентриками окажутся родители Поля. Для Шомэ важна фактура: как и его мультипликационные герои, персонажи «Аттилы Марселя»
обладают яркой индивидуальностью и выразительными чертами лица, их легко можно представить нарисованными.
По случаю перехода в кино Шомэ не пытается выдать что-то новое: все свои фирменные приемы он просто воплощает с помощью живых актеров. Фильм - вовсе не повод отказываться от неразговорчивых персонажей. В своей короткометражке из альманаха «Париж, я тебя люблю»
режиссер решил проблему диалога очень просто - снял сюжет про мимов. В «Аттиле» молчание приобретает статус проблемы, которая является элементом большой загадки и влияет на ход сюжета. Молчание Поля - что-то среднее между осмысленным протестом в духе Оскара Мацерата
и сном Спящей Красавицы. Метафора задержки в развитии самостоятельной личности. «Аттила» до краев наполнен хорошей музыкой, к которой Шомэ явно неравнодушен. Само название фильма «Мой Аттила Марсель» - что-то знакомое, постепенно всплывающее в памяти - всего-навсего строчка из рефрена песни, прозвучавшей в саундтреке к «Трио из Белльвилля».
Единственное существенное отличие фильма от предыдущих работ Шомэ заключается в цветовой гамме. По сравнению с умеренно тусклыми мультфильмами, спектр которых охватывает все оттенки коричневого, и без того насыщенная палитра «Аттилы Марселя» усиливается в воспоминаниях Поля. То ли виноваты грибы, то ли память, которая, как известно, склонна к преувеличениям. Ведь в воспоминаниях и свет ярче, и любовь крепче и удар больнее. Эпиграфом к фильму послужила цитата из «Пленницы» Марселя Пруста
о том, что память подобна аптеке, где наша рука случайно попадает то на какое-нибудь успокоительное средство, то на опасный яд
. Кажется, никогда еще эпиграф не звучал буквально настолько, чтобы его можно было назвать краткой аннотацией. Однако весь смысл фильма в эту строку не умещается. Герои этой внешне легкомысленной комедии исполняют номера о причудах памяти, самопознании, экологии, профориентации и смерти.
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