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«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения

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9 января 2019
Сиквел молодёжной комедии, доказывающий, что шутка, повторенная дважды, становится смешнее

«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения

После успешно проведенной операции по разоблачению школьного наркосиндиката офицеры Шмидт (Джона Хилл) и Дженко (Ченнинг Татум) продлевают жизнь засекреченной базе на Джампстрит и получают новое задание. Которое отличается от предыдущего только типом наркотика и местом сбыта - на сей раз это колледж. Действие нового наркотика под условным наименованием «вай-фай» делится всего лишь на две фазы: «поработал - отдохнул». Повышенная работоспособность и предприимчивость рецепиента, сопровождающаяся всплеском мозговой активности, сменяется расслабленным состоянием на грани уязвимости. Идеальное сочетание для студента в период сдачи экзаменов. Пытаясь вычислить диллера и применяя приобретенные в школе навыки, напарники заводят разные знакомства и постепенно отдаляются друг от друга. Дженко заводит дружбу с симпатичным Зуком (сын Курта Рассела и Голди Хоун Уайатт Рассел) и становится звездой команды колледжа по американскому футболу. Обделенный его вниманием Шмидт сходится с тусовкой хипстеров с факультета искусствоведения и опять охмуряет девушку.

«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения

Оригинальность «Мачо и Ботана» заключалась в наличии поверхностного социально-культурного подтекста, высмеивающего смену стереотипов и ценностей у молодежи. Попав спустя десять лет после выпуска обратно в школу, герои оказались в по-прежнему разделенном на касты сообществе. Но идеологические принципы, по которым Дженко и Шмидт приготовились идентифицировать формат школьных группировок, безнадежно устарели. И этот эффект работал вернее, чем шутки про право на то, чтобы поиметь адвоката. К сожалению, в сиквеле подобных антропологических наблюдений уже нет. Хотя он по-своему уникален: авторы сценария решили все-таки доказать, что шутка, повторенная дважды, становится смешнее.

«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения

Поэтому вся ответственность за успех «Мачо и Ботана 2» по умолчанию возлагается на достижения предыдущего фильма. Причем, почти дословно, как повторный тираж бестселлера с бонусами и примечаниями автора. Реприза - базовый приём, на котором построен сценарий «Мачо и Ботана 2». Повторяются ситуации и шутки, в паузах между которыми высмеивается сам факт вторичности. Единственная по-настоящему смешная сцена на весь фильм, в которой Шмидт выслушивает издевательства про свой преклонный возраст, тоже родом из первой части. Герои успевают пошутить даже над тем, что второй раз всегда хуже первого, имея в виду, прежде всего, сиквелы как таковые. Увы, в данном случае, это чистейшая правда.

«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения

«Взросление» накладывает отпечаток на досуг: здесь больше спорта, меньше пьянок и в два раза короче наркотический трип. Из новенького - только навязчивая реклама Ламборгини и подозрительно романтическая сцена знакомства двух мускулистых парней. Отсутствие свежего материала компенсируется совсем уж плоским юмором из паховой области и ректального района (невыносимый эпизод в тюрьме с участием физрука и младшего брата Джеймса Франко). На последнем издыхании сценаристы хрипло шутят, опережая зрительские опасения о возможном продолжении франшизы. Появляющаяся на финальных титрах галерея постеров ко всем возможным сиквелам - от школы танцев до звездного десанта - смешной, саморазоблачающий ход. После такого, казалось бы, не может быть и речи о фильме «Мачо и Ботан 3». Но любому многосерийному произведению не мешает даже смерть одного из героев. А при мысли о перспективах этой комедии в декорациях дома престарелых, понимаешь, что тема себя еще даже не начинала исчерпывать.

«Мачо и Ботан 2» в прокате с 3 июля.

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«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения фотографии
«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения фотографии
«Мачо и Ботан 2»: Повторение - мать учения фотографии
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