«Превосходство»: Компьютер Гитлер

Неуклюжая поделка из серезных тем
Выдающийся ученый, исследователь в области изучения искусственного интелекта Уилл Кастер (Джонни Депп
), едет по настоянию коллеги-жены Эвелин (Ребекка Холл
) презентовать их новый проект и выбивать под него деньги. Вместо денег он получит зараженную полонием пулю от члена радикальной анти-технологической группировки. Через полчаса экранного времени Уилл Кастер умрет, а его сознание будет перегнано в цифру и загружено Эвелин и другом Максом (Пол Беттани
) в интернет. Вот только проекции Уилла окажется мало общения с любимой и друзьями, и он начнет зарабатывать деньги на Уолл-стрит, исцелять больных и потихоньку строить дивный новый мир из центра пустыни. Засомневавшийся Макс довольно скоро перейдет на сторону радикальных нео-луддитов, которые готовы пойти на всё, лишь бы не дать Уиллу стать новым оцифрованным фюрером. Эвелин же до последнего будет помогать своему мужу, пока его голосом с ней заговорит не только компьютер, но и солдаты его личной мини-армии.
Страхи перед технологиями и душащей всё живое «всемирной паутиной» кажутся сегодня устаревшими как минимум лет на 15. Во всяком случае, именно накануне XXI-го века в ходу был параноидальный миф о страшном сюрпризе, который преподнесут всему миру компьютеры, едва 2 последние цифры в календарях превратятся в нули. Режиссер «Превосходства» Уолли Пфистер
либо сильно опоздал с темой, либо слишком серьезно отнесся к материалу, если тут всё дело в ностальгии по фильмам типа «Газонокосильщик»
и «Сканирование мозга»
. Во всяком случае, злой гений, управляющий миром при помощи интернета, позаимствован явно из этих и им подобных триллеров середины 90-х. Все, кому надоел фриковатый кривляка Депп из «Пиратов...»
, «Рейнджеров»
и прочих «Теней»
, могут быть спокойны – здесь он держится весьма сдержанно, да и вообще мог бы сыграть большинство своих «сцен» одним лишь голосом, скажем, по телефону. Тем забавней смотрится эпизод, где у Деппа берет автограф поклонница, а Беттани ворчит: «Странно, а у меня вот автографы никто не просит»
. Впрочем, и Беттани, уже второй раз после «Туриста»
ревнующему к Деппу главную героиню, здесь особенно нечего играть. Морган Фриман
тоже всего лишь отрабатывает свой гонорар в амплуа мудрого негра, а Киллиан Мёрфи
и вовсе присутствует в качестве мебели.
Пфистер, оператор фильмов Кристофера Нолана
, в своем режиссерском дебюте затронул темы любви, опасности прогресса и даже защиты экологии, но склеил их в одно целое настолько неуклюже, что громоздкая конструкция начинает рассыпаться от малейшего сквозняка. Между персонажами Деппа и Ребекки Холл не было никакой химии, когда он еще был жив – что уж говорить об искренности её чувств к лицу и голосу из монитора. Положа руку на сердце, сыграть такую историю любви человека к программе намного лучше получилось у Хоакина Феникса
и Скарлетт Йоханссон
. У фильма есть и якобы более серьезный уровень - ответственность ученых за создаваемые ими изобретения противостоит в фильме слепой вере радикалов, ненавидящих прогресс, однако сценарий Джека Паглена
не дает шансов узнать получше и полюбить или возненавидеть ни тех, ни других. Кроме этого, человек, снявший «Начало»
и «Темного рыцаря»
, мог бы чуть больше побеспокоиться об операторской работе. Если подытожить, deus ex machine окажется не таким уж и плохим, взрывающих и стреляющих в людей луддитов можно понять, а любовь сильнее смерти. Ну что же, мистер Пфистер, спасибо вам за ваше время.
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