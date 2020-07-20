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«Превосходство»: Компьютер Гитлер

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20 июля 2020
Неуклюжая поделка из серезных тем

«Превосходство»: Компьютер Гитлер

Выдающийся ученый, исследователь в области изучения искусственного интелекта Уилл Кастер (Джонни Депп), едет по настоянию коллеги-жены Эвелин (Ребекка Холл) презентовать их новый проект и выбивать под него деньги. Вместо денег он получит зараженную полонием пулю от члена радикальной анти-технологической группировки. Через полчаса экранного времени Уилл Кастер умрет, а его сознание будет перегнано в цифру и загружено Эвелин и другом Максом (Пол Беттани) в интернет. Вот только проекции Уилла окажется мало общения с любимой и друзьями, и он начнет зарабатывать деньги на Уолл-стрит, исцелять больных и потихоньку строить дивный новый мир из центра пустыни. Засомневавшийся Макс довольно скоро перейдет на сторону радикальных нео-луддитов, которые готовы пойти на всё, лишь бы не дать Уиллу стать новым оцифрованным фюрером. Эвелин же до последнего будет помогать своему мужу, пока его голосом с ней заговорит не только компьютер, но и солдаты его личной мини-армии.

«Превосходство»: Компьютер Гитлер

Страхи перед технологиями и душащей всё живое «всемирной паутиной» кажутся сегодня устаревшими как минимум лет на 15. Во всяком случае, именно накануне XXI-го века в ходу был параноидальный миф о страшном сюрпризе, который преподнесут всему миру компьютеры, едва 2 последние цифры в календарях превратятся в нули. Режиссер «Превосходства» Уолли Пфистер либо сильно опоздал с темой, либо слишком серьезно отнесся к материалу, если тут всё дело в ностальгии по фильмам типа «Газонокосильщик» и «Сканирование мозга». Во всяком случае, злой гений, управляющий миром при помощи интернета, позаимствован явно из этих и им подобных триллеров середины 90-х. Все, кому надоел фриковатый кривляка Депп из «Пиратов...», «Рейнджеров» и прочих «Теней», могут быть спокойны – здесь он держится весьма сдержанно, да и вообще мог бы сыграть большинство своих «сцен» одним лишь голосом, скажем, по телефону. Тем забавней смотрится эпизод, где у Деппа берет автограф поклонница, а Беттани ворчит: «Странно, а у меня вот автографы никто не просит». Впрочем, и Беттани, уже второй раз после «Туриста» ревнующему к Деппу главную героиню, здесь особенно нечего играть. Морган Фриман тоже всего лишь отрабатывает свой гонорар в амплуа мудрого негра, а Киллиан Мёрфи и вовсе присутствует в качестве мебели.

«Превосходство»: Компьютер Гитлер

Пфистер, оператор фильмов Кристофера Нолана, в своем режиссерском дебюте затронул темы любви, опасности прогресса и даже защиты экологии, но склеил их в одно целое настолько неуклюже, что громоздкая конструкция начинает рассыпаться от малейшего сквозняка. Между персонажами Деппа и Ребекки Холл не было никакой химии, когда он еще был жив – что уж говорить об искренности её чувств к лицу и голосу из монитора. Положа руку на сердце, сыграть такую историю любви человека к программе намного лучше получилось у Хоакина Феникса и Скарлетт Йоханссон. У фильма есть и якобы более серьезный уровень - ответственность ученых за создаваемые ими изобретения противостоит в фильме слепой вере радикалов, ненавидящих прогресс, однако сценарий Джека Паглена не дает шансов узнать получше и полюбить или возненавидеть ни тех, ни других. Кроме этого, человек, снявший «Начало» и «Темного рыцаря», мог бы чуть больше побеспокоиться об операторской работе. Если подытожить, deus ex machine окажется не таким уж и плохим, взрывающих и стреляющих в людей луддитов можно понять, а любовь сильнее смерти. Ну что же, мистер Пфистер, спасибо вам за ваше время.


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обсуждение >>
№ 6
Светлана Малкович (Москва)   26.07.2014 - 02:40
а ведь в фильме есть идея, жаль, что многие не поняли её "соль".. да, безусловно, зритель ожидал от фильма большего! но, нам, людям, свойственно, надеяться на лучшее! читать далее>>
№ 5
J-J   19.07.2014 - 17:16
Такое ощущение, что рецензент не смотрел фильм. Или наскоками пролистал. После слов: "Засомневавшийся Макс довольно скоро перейдет на сторону радикальных нео-луддитов" бросила это неблагодарное... читать далее>>
№ 4
OOPS-TOP (Липецк.обл.)   14.07.2014 - 11:54
А мне фильм понравился,довольно необычный и без лишнего,вот только не понял из-за чего потом через 5лет так и не отремонтировали электричество,если вирус уничтожил все... читать далее>>
№ 3
Parfumerka (Москва)   14.07.2014 - 11:00
Что-то я ожидала большего что ли. Очень избитая сама по себе идея, во-первых. Во-вторых, поражает тупость главной героини. Все вокруг уже давно поняли, что искусственный разум - это не её уже муж и вообще... читать далее>>
№ 2
Дроздова Наталья (Волгоград-Тольятти)   12.07.2014 - 15:46
Кому как, а мне лично фильм понравился. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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