«Поддубный»: Кулак судьбы

История настоящего русского богатыря
Маленького Ваню Поддубного при помощи порки учит казацкой мудрости отец Максим Иванович, а мать посреди поля заговаривает душевные раны сына, убеждая его, что слезы душу лечат. Будущий «железный Иван» однажды предпочел неравной драке бегство от группы из пятерых мальчишек, но с возрастом заматерел, раздался и обрел буквально богатырскую силушку. К концу XIX века выросший в полновесный шкаф Иван Поддубный (Михаил Пореченков
) устраивается грузчиком в порту - и именно трудолюбивые коллеги приводят его в цирк Твердохлебова (Роман Мадянов
), приехавший на тридцатидневные гастроли. Там могучий богатырь влюбляется в акробатку Машу (Катерина Шпица
) и показывает удаль молодецкую, легко побеждая в борьбе на поясах циркового силача (фальшивого иностранца). С тех пор карьера Поддубного начинает идти в гору: он женится на Маше, выигрывает бой за боем и даже получает приглашение от царя на международные соревнования по французской борьбе (теперь ее называют греко-римской).
История настоящего богатыря и потомственного запорожского казака, написанная Юрием Коротковым
, не сводится к череде побед, хотя герой байопика и идет по жизни с девизом «Я никогда не проигрываю». Поддубный терпит первое поражение (правда, техническое), теряет жену и почти погружается в забвение, пока в 1925 году его не приглашают на гастроли по Америке. Там поседевший шестикратный чемпион по борьбе продолжает победное шествие, протирая пол ринга соперниками всех цветов кожи, но оказывается бессильным перед сложной банковской системой, которая не позволяет забрать деньги в любой момент, как из кармана (а контракты Поддубный с детства читать не любит, потому что верит людям на слово).
Александр Куприн, обедавший как-то с Поддубным, писал, что тот - человек колоссальной силы и такой же глупости. В фильме это наблюдение писателя показано с неумолимой точностью: силач всем верит, документов не читает, предпочитает решать вопросы силой, а не диалогами, а за границей вообще оборачивается слоном в посудной лавке и пиар-бедствием. Рядом с таким простаком все иностранцы выглядят хитрыми и подлыми, единственное исключение - тренер Эжен де Пари (Дени Лаван
), который называет подопечного Жаном и на ломаном русском мотивирует побеждать.
Соотечественникам, особенно из высшего общества, тоже досталось: кто не ворует - тот лукавит или без конца задирает нос без повода. Не отстают по части консерватизма и родственники-казаки, собравшиеся на хуторе Максима Ивановича, чтобы посмотреть на опаленную первым поражением легенду да про Париж расспросить (каково там, и почему французский табачок такой «жидкий»). Умиротворительная сцена единения заканчивается песней про казака, который уходит на войну (единственная уважительная причина, чтобы покинуть хутор) и знает, что не вернется к любимой девушке.
Застольная песнь сразу рождает ассоциацию с другой этнической зарисовкой про настоящих мужчин - мультфильмом «Жил-был пес»
, а молодой Поддубный в исполнении Михаила Пореченкова заставляет вспомнить героев анимационной серии «Как казаки…» (актер простодушно озирается по сторонам и смущенно улыбается в усы). Параллели вряд ли случайные, потому что на уровне сценария «Поддубный»
- прямолинейный мультфильм, в котором добро с кулаками преодолевает препоны зла, чтобы почувствовать внутренний покой, который седоусой легенде, конечно же, может только сниться. И снится пятидесятилетнему Поддубному, что он снова мальчик, рядом мать, а вокруг - необъятное поле, напитанное теплотой солнца. Юрий Коротков писал историю о том, как большой и сильный человек ищет любви, а после смерти жены и матери находит ее лишь в объятиях родины. При этом сценарист опустил многочисленные случаи из биографии легендарного борца, когда страна была к нему не особенно благосклонна (Поддубный несколько раз избегал расстрела, голодал и последние годы доживал в нищете).
Сделать на этой сказочной основе крепкий байопик взялся режиссер Глеб Орлов
, клипмейкер и постановщик комедии «Наша Russia. Яйца судьбы»
, но в схватке с материалом он берет верх лишь в эпизодах. «Поддубного» шатает от телевизионного формата до сочной цирковой феерии, с грустными и смешными клоунами, которыми здесь являются князья в исполнении Владимир Ильина
и Юрия Колокольникова
, а также икающий от коньяка Роман Мадянов. Навыков режиссеру явно не хватает, и нередко картина топчется на месте в ключевых сценах, лишенных подразумевающегося саспенса.
Впрочем, от пропасти совсем уж беспощадного патриотического кино «Поддубного» отделяет одна реплика: мол, все обманщики - и в Москве, и в Петербурге, и за границей. Поддубный транслирует идею любви не к родной стране вообще, а к конкретным людям и конкретному месту (в его случае - хутор в Полтавской губернии). В этом смысле он близок любому, кто считает, что в родном городе лучше, чем в Париже с его магазинами женского белья и Нью-Йорке - с бесконечным джазом, банковскими ячейками и прочими мюзик-холлами. Только выглядит это, в случае истории Поддубного, как похвала глупости и классическое отрицание прогресса, который, как мы знаем из истории XX века, все равно подомнет обскурантистов.
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