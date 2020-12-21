«Оз: Возвращение в Изумрудный город»: Тотошка уже не тот

Гроза Злых Ведьм против Джокера
Слава доброй девочки Дороти Гейл из Канзаса и ее верной собачки Тотошки уже многие годы живет в памяти обитателей Изумрудного города, и в первую очередь ее верных друзей – Страшилы, Железного Дровосека и теперь уже Отважного Льва. Но волшебный мир снова в опасности: на авансцену выходит злобный шут Джестер, брат Злой Ведьмы Запада, некогда убитой девочкой из Канзаса, который подчинил своей власти добрых правителей и ключевых деятелей страны Оз, сделав из них личную коллекцию марионеток. Противостоять Джестеру и его армии Летучих Обезьян некому, так что последней надеждой в борьбе со злом становится Дороти, которую Страшила вызывает в страну Оз при помощи радуголёта. Но если в волшебном мире с первого появления Дороти прошли годы, то для Канзаса время течет иначе – и бесстрашную девушку с собачкой телепортируют (если не сказать похищают) обратно в Изумрудный город буквально на следующее утро после злополучного урагана, который перенес ее к дороге из желтого кирпича в первый раз.
«Ох, Тотошка. Это не похоже на тот Изумрудный город, который я помню»
, - восклицает Дороти при виде безлюдного и полуразрушенного зеленого дворца. Эта фраза точно описывает и картину в целом: ничего общего с атмосферой легендарного мюзикла 1939 года этот мультфильм не имеет. Сиквелом его также назвать трудно, подобные продолжения оригинального фильма уже выходили в 70-е, 80-е и 2010-е годы, и это только в кино, а в литературном мире у «Волшебника из страны Оз» Фрэнка Баума, опубликованного в 1900 году, уже десятки книг-сиквелов. Сюжет одной из них – «Дороти из страны Оз» – изданной праправнуком писателя, и лег в основу мультфильма 2013 года. Российскому читателю (и зрителю) куда более знакома адаптированная версия американской литературной франшизы – серия книг «Волшебник Изумрудного города» под авторством А.М. Волкова. Так что переводить оригинальное название мультфильма дословно не стали, но в итоге возвращения в Изумрудный город так и не случилось, несмотря на все старания переводчиков, которые даже умудрились в одной из сцен представить Дороти в качестве «так же известной как Элли»
.
Для тех, кому декорации MGM и голос Джуди Гарленд
в классике 1939 года
все же милее, будут и вовсе разочарованы: музыкальное оформление в мультфильме наилучшим образом иллюстрирует поговорку «в одно ухо залетело, из другого вылетело», у полюбившихся героев страны Оз катастрофически мало экранного времени, а сюжетная интрига настолько стерильна, что едва ли оставляет место воображению. С точки зрения мультипликации все обстоит не так плохо: яркий мир в стиле кукол Барби играет насыщенными красками, но блекнет на фоне невразумительной сюжетной составляющей. И проблема, как ни странно, не в архизлодее Джестере, который своими повадками заставляет провести невольную ассоциацию с Джокером из анимационного сериала «Бэтмен»
, и даже не в его армии Летучих обезьян – ключевых болванах этого мультфильма. Все дело в том, что магия мира, который «где-то за радугой», не состоялась.
Фактически, все так называемые приключения Дороти здесь заканчиваются, едва начавшись. Девочка с собачкой снова пытается добраться до Изумрудного города по дорожке из желтого кирпича, закономерно попадая в вычурные волшебные царства, где действуют свои забавные, но строгие законы. Ее берут под стражу за воспрещенное поедание сладостей в Конфетной стране, но быстро отпускают, едва услышав имя «той самой» Дороти Гейл из Канзаса, Грозы Злых Ведьм. Точно так же ей удается получить разрешение пройти через Фарфоровую страну, где поначалу ей оказали не самый теплый прием, но затем признали в ней «ту самую» Грозу Ведьм. Все двери открываются девочке, как только в ней начинают признавать Дороти Гейл, что, по сути, нивелирует ее смекалку и отвагу в преодолении препятствий, зато открывает для нее возможность нарушать все действующие законы, только потому, что она та самая Дороти, которая много лет назад спасла волшебное королевство. И едва ли это несет в себе положительную мораль. Проявить себя по-настоящему ей удается только в финальной битве, в ожидании которой зрителям придется провести час. Впрочем, происходящее конфетное побоище с Летучими Обезьянами выглядит тоже вполне достойно. Чего стоит один Тотошка, заряжающий зефирную катапульту.
Новообретенные друзья Дороти, сопровождающие ее в походе на архиврага волшебной страны – персонажи специфичные, но забавные и добродушные, а в сравнении с текущей интерпретацией Железного Дровосека (рыдающего от избытка чувств в половине своих сцен) и Льва (картинно пытающего лезть на рожон при любом удобном случае) выглядят даже интереснее. Исключением, пожалуй, будет Страшила, который в опасных ситуациях производит в своем соломенном уме сложные математические вычисления, чтобы выбрать наилучший ракурс падения с обрыва. С учетом того, что его мыслительный процесс графически проецируется на экран, он оказывается достойным последователем Шерлока из сериала BBC
.
Что же касается самой «Грозы Ведьм», то Дороти, променявшей красные башмачки на ковбойские сапоги, приходится бороться со злом не только в стране Оз, но и в родном Канзасе, где карикатурный злодей, выселяющий от имени закона людей из разрушенных после урагана домов, представляет этакий местный аналог Джестера. Разве что в борьбе с ним ей помогает не Генерал Зефир и Фарфоровая Принцесса, а канзасские полицейские. Корни этой с виду политической сатиры так и остались неясны.
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