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«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе

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16 марта 2024
И в пятый раз хорошему танцору ничто не мешает

«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе

На телеканале VH1 стартует новый танцевальный конкурс «Вортекс», победителям которого обещают суперприз — собственное танцевальное ТВ-шоу. Оптимистично настроенный слесарь Шон заинтригован рекламой нового проекта и пытается убедить своего приятеля по прозвищу Лось поучаствовать с ним в отборочном турнире. После недолгих метаний Лось соглашается на авантюру. В первую очередь они обращаются к давней знакомой Энди, после травмы поставившей крест на артистической карьере. Девушку убеждают бросить работу костюмерши, чтобы попытаться счастья на конкурсе, и вместе они собирают целую группу танцоров со всей Америки. Несмотря на внутренние трения между Шоном и Энди в борьбе за лидерство, команде танцоров удается прийти к взаимопониманию, и под именем LMNTRIX они проходят отборочный тур, а затем отправляются в Лас-Вегас, чтобы побороться за главный приз танцевального конкурса.

«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе

Нетрудно заметить скрытую в названии фильма иронию — «Все или ничего» в оригинале звучит как «All in» — ставка ва-банк в покере. По всей видимости, именно такую ставку сделали создатели новой части «Шага вперед», пригласив в картину едва ли не всех актеров, игравших в трех предыдущих фильмах этой серии. Ход довольно логичный — чтобы выжать хотя бы минимальную интригу для четвертого сиквела оригинальной истории, ничего другого, кроме как собрать всех и сразу, не остается.

«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе

Сюжеты предыдущих картин практически не пересекались друг с другом: в центре истории оказывался новый талантливый танцор, которому всегда что-то мешает танцевать — будь то неверие в собственные силы, сложности с поиском партнеров или стоящие на пути родители, призывающие забыть об артистической карьере и подумать о более практичном пути самореализации. Но танцевать хочется, так что герой любой части «Шага вперед» обычно преодолевает все трудности, и зритель получает красивое заключительное dance-шоу. Эта формула танцевального фильма, построенная по законам классического голливудского мюзикла, пережила свой расцвет в 2000-х, благодаря ряду фильмов вроде «Давайте потанцуем» и «Держи ритм». Но если сначала герои танцевального кино в своей массе танцорами не были, и повествование концентрировалось на их обучении, а затем на первых творческих успехах, то теперь dance-кино снимают о тех, кто танцевать умеет. Первый «Шаг вперед», отшумевший в прокате в 2006 году, ознаменовал пик этой тенденции, и с тех пор зрителям раз в два года стабильно преподносят новые сиквелы.

«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе

Любые претензии к сюжету, заведомо лишенному всякой оригинальности и глубины, предъявлять бесполезно — «Шаг вперед» смотрят не ради сюжета, а ради танцевальных номеров. Нарратив в таких фильмах носит только функцию связующего звена, и он фальшив по своей сути. Это жанровая особенность, которую танцевальные фильмы унаследовали от мюзикла. Впрочем, реформация мюзикла уже давно произошла, и после «Кабаре» едва ли кто-то рискнет сказать, что сюжет мюзикла может быть исключительно вторичным. С dance-кино такого пока не случилось, так что лучше не обращать внимания на вопиюще невразумительную актерскую игру, полное отсутствие сюжетной интриги и фееричные шутки вроде «танцующего Лося».

Смотреть онлайн «Шаг вперёд: Все или ничего»
Пятый «Шаг вперед» — это пример клиповой эстетики, провозглашающий торжество современного танцевального стиля, поэтому нет ничего удивительного в том, что танцуют в этом фильме много, даже слишком много. В шестом фильме, если к 2016 году его кто-нибудь решится снять, можно будет смело убирать сюжет и сделать просто красочное полуторачасовое танцевальное шоу в 3D — и, возможно, такой фильм даже не провалится в прокате.


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«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе фотографии
«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе фотографии
«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе фотографии
«Шаг вперёд: Все или ничего» // Лось в Вегасе фотографии
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