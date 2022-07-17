«Геракл»: Геркулес — суперстар

Миф о настоящем человеке для самых маленьких
За триста лет до нашей эры во Фракии бушевала война между властолюбивыми царями Котисом (Джон Херт
) и Резусом (Тобиас Зантельман
), который, по словам очевидцев, ведет в бой кентавров и насылает на войска неприятеля морок и прочие проклятия. Решить исход затянувшейся войны призван легендарный Геракл (Дуэйн «Скала» Джонсон
), который оказывается не просто сыном Зевса с двенадцатью подвигами за плечами, но и воином-наемником, которого повсюду сопровождает группа товарищей: алчный метатель ножей (Руфус Сьюэлл
), шрамированный и немой берсерк (Аксель Хенни
), прорицатель (Йен МакШейн
), не знающая промаха лучница-амазонка (Ингрид Болсай Бердал
) и пиар-менеджер в лице племянника Иолая (Рис Ричи
).
«Геракла» Бретта Рэтнера
активно призывает бойкотировать Алан Мур
, автор графических романов «Хранители» и «V значит Вендетта», который близко дружил со Стивом Муром
— однофамильцем и автором комикса «Геракл: Фракийские войны», из которого черпали вдохновение создатели фильма. Мур, предварительно изучивший историю вопроса, написал «Геракла» в 2008 году (ровно через 10 лет после «300» Фрэнка Миллера
) и постарался продемонстрировать, насколько кровожадны и неромантичны были времена, порождавшие легендарных героев, наметив разоблачение Геракла и античных верований лишь пунктирной линией. За экранизацию же он не получил ни копейки и по контракту с издательством ни на что претендовать не мог, поэтому потребовал не упоминать свою фамилию в титрах, прекрасно понимая, как его радикальный и кровавый комикс будут перекован в летний блокбастер со «Скалой» в главной роли. В марте этого года писатель умер, а вскоре его фамилия начала появляться в рекламной кампании «Геракла», которого он, надо думать, от всей души ненавидел.
И не оракулу было ясно, что в фильме с рейтингом PG-13 (в России — 12+) не будет ни воинов-каннибалов, ни любовника Геракла, ни полагающихся рек крови. Толику насилия и обнаженной натуры создателям фильма протащить все-таки удалось, но все же от первоисточника остались рожки да ножки: сценаристы Райан Кондал
и Эван Спилиотопулос
сохранили ключевой сюжетный поворот и основных персонажей (возлюбленный Геракла, конечно, попал под нож), а дальше стали реконструировать свое представление о Древней Греции и Фракии. Киноверсия «Геракла» развенчивает один из самых известных античных мифов и создает на его месте новый — миф о настоящем человеке, которому не обязательно быть сыном Зевса, чтобы быть мудрым и сильным героем. Кунштюк для летнего блокбастера любопытный, хотя и не новый, вписывающийся в тренд ниспровержения легенд (например, недавний «Вий»
переосмысливает сюжет Гоголя в подобном ключе). Фильм Бретта Рэтнера рассказывает о том, как давнее сражение или оптический обман обращается в миф, а просто хороший воин — в героя легенд и сына Зевса.
На фоне нескольких провальных пеплумов и обращений к античным сюжетам («Помпеи»
, «Геракл: Начало легенды»
и сиквел «300 спартанцев»
) лента Рэтнера выигрывает за счет сравнительно внятного сюжета и финального твиста, хотя тоже порой скатывается в поигрывание мышцами и бряцание оружием. Проблема «Геракла» — его же шанс не провалиться в прокате: лента четко сфокусирована на заявленной аудитории и даже подсказывает юному зрителю, как должно себя вести. Юный Арий восторженно скачет вокруг «Скалы», облаченного в львиную шкуру, перечисляет его подвиги и лепечет «вырасту и стану таким, как ты». Ему еще неизвестно, про каких полногрудых Гесперид идет речь, зато силу и доброту он за версту чует. Так и современные ровесники Ария вряд ли обратят внимание на тусклый дебют модели Ирины Шейк
в качестве жены Геракла или оценят галерею второстепенных персонажей (замечательный МакШейн, злобный Питер Муллан
, карикатурно-женственный Джозеф Файнс
). Зрителей же постарше «Скалой» в бороде из шерсти яка вряд ли удивишь.
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