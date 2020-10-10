«Стражи Галактики»: Вселенная будет свободной!

Лихая космоопера Джеймса Ганна
Землянин Питер Куилл (Крис Прэтт
), с подростковой наглостью именующий себя Звездным лордом (Star-Lord), крадет из-под носа у разъяренных солдат расы крии некую сферу, которая позарез нужна тирану Ронану Обвинителю (Ли Пейс
), а заодно могущественному Таносу (Джош Бролин
) и загадочному Коллекционеру (Бенисио Дель Торо
). Ронан отправляет зеленокожую дочь Таноса Гамору (Зои Салдана
) в погоню за вороватым авантюристом, чья поимка в галактических списках «most wanted» уже стоит 40 тысяч юнитов, чем привлекает комичный, но смертоносный дуэт древоподобного Грута (голос Вина Дизеля
) и генетически модифицированного енота Ракеты (голос Брэдли Купера
). Интересы этого несыгранного рок-квартета пересекаются в центре города на планете Ксандар, где они устраивают феерическую потасовку, и всей гоп-компанией оказываются в тюрьме. Тут будущий, по меткому замечанию енота, клуб анонимных идиотов заканчивает с комплектацией, непреднамеренно взяв на борт Дракса Разрушителя (Дэйв Батиста
) - известного маньяка, чью семью убил Ронан. Чередуя авантюры с шутками, новоиспеченный квинтет отправляется в путешествие, которое обещает закончиться либо солидным барышом, либо спасением Вселенной.
В послужном списке режиссера Джеймса Ганна
недорогая пародия на героев комиксов «Супер»
соседствует с youtube-сериалом «Порно для всей семьи»
, а его ранние картины пропитаны уважением к творческому наследию студии «Трома» (главный поставщик трэша для поклонников «Токсичного мстителя»
). Не самый очевидный кандидат на режиссерское кресло в потенциальном аутсайдере киновселенной Marvel, Ганн сработал так, будто экранизировал детскую мечту: в его руках «Стражи Галактики»
выглядят лихой космооперой по мотивам условного «Острова сокровищ» (или - взрослой версией диснеевской «Планеты сокровищ»
с похожими исходными данными), практически амальгамой «Звездных войн»
и «Индианы Джонса»
, где Хан Соло (вернее, целых пять) без лишнего пафоса и романтических соплей спасает вселенную, не забывая про шкурный интерес.
Саундтрек с хитами 70-х (от Марвина Гея и Jackson 5 до Дэвида Боуи
) льется из наушников любимого плеера Звездного Лорда, космический энт с разными интонациями произносит «Я есть Грут», Гамора критикует беспорядок на мужском звездолете, похожий на краснокожего татуированного вышибалу Дракс не понимает земных фразеологизмов и жестов («Зачем мне проводить ему пальцем по шее?»
), а енот то конструирует из металлолома девайсы, то балуется оружием массового поражения, то язвит, то плачет (но больше все-таки язвит). Герои «Стражей» вышли будто не со страниц комиксов, соседствующих с остроумными, но все же патетичными историями Железного человека или Капитана Америки, а из пантеона Джадда Аппатоу
, апологета жизнеутверждающих фильмов про семью, гиков и неудачников.
В погоне за личными интересами (деньги и месть) пятеро смелых превращаются в семейку изгоев, банду аутсайдеров, которым в любом месте веселее вместе, а «Стражи» оказываются одой дружбе и поучительной сказкой о том, что «стопроцентных засранцев не бывает», а танцы побеждают зло лучше бабла и кулаков. Сценарист-дебютант Николь Перлман
уловила ностальгический дух старой-доброй космооперы и, адаптируя для большого экрана перезапущенный в 2008 году комикс про Стражей Галактики, превратила его в авантюрный приключенческий роман (как вариант – «Трех мушкетеров» с звездолетами и пришельцами), где даже рестлер Батиста со своими небогатыми мимическими возможностями чертовски органичен. Из этой же ностальгии по семидесятым и восьмидесятым рождается местами архаичный мир «Стражей Галактики» - сводный брат топчущегося на месте «Риддика»
и предавшего дизайн «Чужого»
и «Прометея»
, живой отголосок той поры, когда будущее хоть и пугало антиутопическими и постапокалиптическими перспективами, но несло новую надежду и веру в то, что андроиды все-таки грезят об электроовцах.
Сейчас те представления выглядят немного наивными, но по-прежнему завораживающими - как мотивы песен 70-х, которые Питер Куилл таскает с собой, превращая дело по спасению родной галактики в дурашливую дискотеку. Именно формула «вечная ностальгия + самоирония» выгодно отличает «Стражей» от прочих комиксов, напоминая о лентах Серебряного века Голливуда, который как раз в 80-е и кончился. С такой сценарной поддержкой хулигану Джеймсу Ганну удалось избежать космических промахов «Зеленого фонаря»
из киновселенной DC и снять, возможно, самый живой и человечный фильм для комикс-машины дуэта Disney и Marvel.
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