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«Стражи Галактики»: Вселенная будет свободной!

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10 октября 2020
Лихая космоопера Джеймса Ганна

«Стражи Галактики»: Вселенная будет свободной!

Землянин Питер Куилл (Крис Прэтт), с подростковой наглостью именующий себя Звездным лордом (Star-Lord), крадет из-под носа у разъяренных солдат расы крии некую сферу, которая позарез нужна тирану Ронану Обвинителю (Ли Пейс), а заодно могущественному Таносу (Джош Бролин) и загадочному Коллекционеру (Бенисио Дель Торо). Ронан отправляет зеленокожую дочь Таноса Гамору (Зои Салдана) в погоню за вороватым авантюристом, чья поимка в галактических списках «most wanted» уже стоит 40 тысяч юнитов, чем привлекает комичный, но смертоносный дуэт древоподобного Грута (голос Вина Дизеля) и генетически модифицированного енота Ракеты (голос Брэдли Купера). Интересы этого несыгранного рок-квартета пересекаются в центре города на планете Ксандар, где они устраивают феерическую потасовку, и всей гоп-компанией оказываются в тюрьме. Тут будущий, по меткому замечанию енота, клуб анонимных идиотов заканчивает с комплектацией, непреднамеренно взяв на борт Дракса Разрушителя (Дэйв Батиста) - известного маньяка, чью семью убил Ронан. Чередуя авантюры с шутками, новоиспеченный квинтет отправляется в путешествие, которое обещает закончиться либо солидным барышом, либо спасением Вселенной.

«Стражи Галактики»: Вселенная будет свободной!

В послужном списке режиссера Джеймса Ганна недорогая пародия на героев комиксов «Супер» соседствует с youtube-сериалом «Порно для всей семьи», а его ранние картины пропитаны уважением к творческому наследию студии «Трома» (главный поставщик трэша для поклонников «Токсичного мстителя»). Не самый очевидный кандидат на режиссерское кресло в потенциальном аутсайдере киновселенной Marvel, Ганн сработал так, будто экранизировал детскую мечту: в его руках «Стражи Галактики» выглядят лихой космооперой по мотивам условного «Острова сокровищ» (или - взрослой версией диснеевской «Планеты сокровищ» с похожими исходными данными), практически амальгамой «Звездных войн» и «Индианы Джонса», где Хан Соло (вернее, целых пять) без лишнего пафоса и романтических соплей спасает вселенную, не забывая про шкурный интерес.

Саундтрек с хитами 70-х (от Марвина Гея и Jackson 5 до Дэвида Боуи) льется из наушников любимого плеера Звездного Лорда, космический энт с разными интонациями произносит «Я есть Грут», Гамора критикует беспорядок на мужском звездолете, похожий на краснокожего татуированного вышибалу Дракс не понимает земных фразеологизмов и жестов («Зачем мне проводить ему пальцем по шее?»), а енот то конструирует из металлолома девайсы, то балуется оружием массового поражения, то язвит, то плачет (но больше все-таки язвит). Герои «Стражей» вышли будто не со страниц комиксов, соседствующих с остроумными, но все же патетичными историями Железного человека или Капитана Америки, а из пантеона Джадда Аппатоу, апологета жизнеутверждающих фильмов про семью, гиков и неудачников.

«Стражи Галактики»: Вселенная будет свободной!

В погоне за личными интересами (деньги и месть) пятеро смелых превращаются в семейку изгоев, банду аутсайдеров, которым в любом месте веселее вместе, а «Стражи» оказываются одой дружбе и поучительной сказкой о том, что «стопроцентных засранцев не бывает», а танцы побеждают зло лучше бабла и кулаков. Сценарист-дебютант Николь Перлман уловила ностальгический дух старой-доброй космооперы и, адаптируя для большого экрана перезапущенный в 2008 году комикс про Стражей Галактики, превратила его в авантюрный приключенческий роман (как вариант – «Трех мушкетеров» с звездолетами и пришельцами), где даже рестлер Батиста со своими небогатыми мимическими возможностями чертовски органичен. Из этой же ностальгии по семидесятым и восьмидесятым рождается местами архаичный мир «Стражей Галактики» - сводный брат топчущегося на месте «Риддика» и предавшего дизайн «Чужого» и «Прометея», живой отголосок той поры, когда будущее хоть и пугало антиутопическими и постапокалиптическими перспективами, но несло новую надежду и веру в то, что андроиды все-таки грезят об электроовцах.

Сейчас те представления выглядят немного наивными, но по-прежнему завораживающими - как мотивы песен 70-х, которые Питер Куилл таскает с собой, превращая дело по спасению родной галактики в дурашливую дискотеку. Именно формула «вечная ностальгия + самоирония» выгодно отличает «Стражей» от прочих комиксов, напоминая о лентах Серебряного века Голливуда, который как раз в 80-е и кончился. С такой сценарной поддержкой хулигану Джеймсу Ганну удалось избежать космических промахов «Зеленого фонаря» из киновселенной DC и снять, возможно, самый живой и человечный фильм для комикс-машины дуэта Disney и Marvel.


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обсуждение >>
№ 21
Optimuz   9.08.2014 - 20:51
Эфир — камень реальности точно, после второго Тора об этом говорил, кажется, Алан Тейлор. Уидону предстоит серьезная работенка в третьих Мстителях — и все пять камней засветить, и героев собирать. Поговаривают,... читать далее>>
№ 20
Lexx   7.08.2014 - 16:28
... Эфир - это, разве, камень реальности? Его же в фильме вроде как темные эльфы создали? На посох Локи, признаюсь, не обратил внимания. Интересно, как они намерены все камни вместе собрать? Ведь пока... читать далее>>
№ 19
Анитусик   7.08.2014 - 13:27
... Я в курсе. Вернее, профигурировали уже четыре. Посох Локи - в нем камень разума (он им управлял людьми), эфир- камень реальности; тессеракт, он же куб-камень космоса (пространства) и камень силы -... читать далее>>
№ 18
Lexx   6.08.2014 - 21:52
... Я имею в виду конкретную историю Таноса. Зачем тогда показывают линию с собиранием камней Бесконечности, если не будет соответствующего финала? Было бы странно, если бы ее просто оборвали. А камней... читать далее>>
№ 17
Анитусик   6.08.2014 - 11:45
... Может быть. Ведь известно, что во вселенной "Марвел" редко кто умирает. Коулсон тому подтверждение. И не только он. Главное, если это и произойдет, чтобы Ронана дальше продолжили развивать... читать далее>>
Всего сообщений: 21
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